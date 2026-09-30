Taki film mógłby powstać o każdym innym legendarnym muzycznym festiwalu. Opowieść o popadającym w boomerstwo ojcu i zbuntowanym 13-letnim synu, którzy razem jadą na muzyczny festiwal mógłby rozgrywać się zarówno na Glastonbury, Coachelli czy na Open'er w Polsce. Tyle, że ta historia jest oparta na prawdziwych, śmieszno-strasznych, wydarzeniach.

Reżyser Jeremy Garelick zabrał na absolutnie kultowy w środowisku hiphopowym festiwal Rolling Loud swojego nastoletniego syna, który… zagubił się w tłumie. "To było doświadczenie naznaczone lękiem, strachem, ale też poczuciem absurdu" - mówił w jednym z wywiadów filmowiec. Napisał więc o tym absurdalną komedię.

"Rolling Loud. Film": ojciec zgubił nastoletniego syna na festiwalu hiphopowym

Owen Wilson wciela się w mężczyznę, który bardzo chce być cool tatą. Spełnia więc (w tajemnicy przed nadopiekuńczą żoną graną przez Jolene Blalock) marzenie swojego syna (Christian Convery) i bierze go na rapowy festiwal, gdzie gra Travis Scott. Chłopak znika mu z oczu, co prowadzi przerażonego ojca do serii absurdalnych perypetii. Syn wcale nie powinien być wpuszczony na festiwal, gdzie granica wieku to 16 lat, a przerażony tata (grany ze znaną wszystkim fanom komedii neurotyczną manierą przez Wilsona) wpada na wyjątkowo nieogarniętego kolegę z pracy (Matt Rife) i szaloną wolontariuszkę (Christine Ko).

Zasięgu w telefonie nie ma, tłuste beaty ogłuszają, tłumy ściskają w tańcu pogo, a niezdarny tercet nie tylko musi odnaleźć nastolatka, ale też uciec przed wściekłymi ochroniarzami. Zgadliście - wpadną na samego Travisa Scotta (nie tylko gra samego siebie, ale też produkuje film) oraz spotkają innych popularnych dziś raperów, jak Sexyy Red, Ty Dolla $ign czy Ski Mask the Slump God. Kilka scen kręcono podczas Rolling Loud w Miami w 2024 roku.

Ten film to dobra szczepionka na boomerstwo

Film może być odebrany jako rodzaj reklamy samego festiwalu. Sporo jest tutaj głośnej muzyki i dobrze nakręconych występów gwiazd na czele ze Scottem. Atmosfera rapowego festiwalu jest oddana świetnie, więc każdy fan tej muzyki i bywalec takich imprez poczuje się podczas seansu jak w domu. Nieźle sprawdza się to też jako komedia. Jest sporo slapstiku i humoru sytuacyjnego, ale mamy też ironiczne spojrzenie na pokolenie Z, które pierwszą pomoc (usta-usta i uciskanie klatki piersiowej) traktuje jako molestowanie seksualne.

Wątek budowania relacji ojca z synem również jest tutaj całkiem niegłupio pociągnięty. Tata nadal uważa, że rap to tylko Eminem i dr Dre, którzy dla młodego pokolenia są tym, kim dla nas (piszę o pokoleniu urodzonym w latach 80. XX wieku) był Mick Jagger i Jim Morrison.

Możliwe, że ta głupiutka komedyjka we mnie rezonuje, bo mój 17-letni syn również słucha rapu i chodzi na festiwale, a Tede i Peja dla niego to już dinozaury. Cóż, ja Travisa Scotta i słuchać zacząłem, choć w Owenie Wilsonie w kilku scenach nadal mogę się przejrzeć. Ten film to dobra szczepionka na boomerstwo.

6/10

"Rolling Loud. Film", otwiera się w nowym oknie (Rolling Loud), reż. Jeremy Garelick, USA 2026, dystrybucja: Forum Film, polska premiera kinowa: 2 października 2026 roku.