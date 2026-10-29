"Clayface": nowy film DC nie spełnił oczekiwań

Pojedynek Marvela z DC nabiera coraz ciekawszych kształtów. Od czasu przejęcia ostatniego z wymienionych uniwersów przez Jamesa Gunna, odpowiedzialnego za sukces "Strażników Galaktyki", studio zapowiadało zupełnie nowe rozdanie - odważniejsze, mniej wyczulone na polityczną poprawność i krótko mówiąc, zapewniające jakościową rozrywkę z pazurem. Najlepszym przykładem na renesans komiksowego uniwersum był komercyjny sukces Supermana, którego zyski szybko dały twórcom zielone światło na wyprodukowanie sequela.

Kolejną, ostrzejszą i jeszcze bardziej szaloną odsłoną nowej twarzy DC miał być "Clayface", otwiera się w nowym oknie Jamesa Watkinsa, powstały we współpracy z mistrzem współczesnego horroru Mike'iem Flanaganem. Z entuzjazmem porównywalnym do letniego hitu z Davidem Corenswetem lepiej się jednak wstrzymać. Grymas na twarzy jednego z największych wrogów Batmana będzie najpewniej tym samym, który wam samym będzie towarzyszył przez blisko dwie godziny.

"Clayface", czyli jak stracić dobre imię w jeden dzień

"Clayface", czyli jeden z najstarszych antagonistów przedstawionych w komiksach DC, to w wykonaniu Toma Rhysa Harriesa ignorant jakich mało. Facet, który po wydostaniu się z nizin społecznych cudem zrobił karierę w Gotham, zachłysnął się swoimi pięcioma minutami sławy zanim te na dobre się zaczęły. Gdy jego nazwisko pojawia się wśród aktorów nominowanych do Oscara, złudnie wydaje mu się, że oto otwiera się przed nim wielki świat bogactwa i sławy.

Zachłyśnięty nową personą "króla życia", nie zważając na przestrogi przyjaciela, na środku parkietu w klubie podrywa dziewczynę największego gangstera w mieście, Markosa Szabo, a konsekwencje upojnej nocy poniesie już następnego poranka. Wtem do jego niewielkiego mieszkania wbija grupa osiłków na czele z Szabo, którzy w ramach zemsty masakrują jego twarz. W ten oto sposób Matt Hagen traci uzyskane zaledwie przed kilkoma godzinami miano największego przystojniaka Hollywood, a w mediach szaleją zasiane przez jego wrogów doniesienia o jego domniemanej agresji. Głównemu bohaterowi nie pozostaje nic innego, jak szukanie ostatniej deski ratunku w obiecującej wynalazczyni, dr Caitlyn Corr, która przeprowadza na jego twarzy naukowe eksperymenty.

"Clayface": absurd, nuda i brak logiki

Powiedzieć, że w najnowszym dziele Watkinsa absurd goni absurd, to nie powiedzieć nic. "Clayface", zapowiadany jako trzymający w napięciu pierwszy w historii DC tak porywający body horror, to posklejany z tysiąca klisz i nielogicznych fabularnych zabiegów niewypał, który naprawdę miał wszelkie predyspozycje do podtrzymania dobrej passy Gunna. Choć trzeba przyznać, że z wywoływaniem wśród widowni poczucia obrzydzenia w scenach, jak chociażby ta z samolotowej kabiny umieszczona już w samym zwiastunie, radzi sobie całkiem udanie. Efekty specjalne na tle całości wypadają wiarygodnie, całkowicie zmieniając wizerunek Hagena. Jednak bardziej niż na zdjęcia, będziecie zwracać uwagę na coraz większe i bardziej irytujące luki w scenariuszu i decyzje bohaterów, których logiki nijak nie będziecie w stanie wyłapać.

Poza mocno nierealistycznym wątkiem romantycznym między Hagenem a jego wybawczynią (chociaż bardziej wypadałoby w tym kontekście napisać - oprawczynią), która z niewytłumaczalnych powodów nagle zaczyna pałać do niego uczuciem, nie dostaniecie w "Clayface" żadnego choćby w połowie tak interesującego wątku. Przemiana głównego bohatera, którego nowa tożsamość zaczyna płatać mu figle i zmuszać do czynów, których w normalnych okolicznościach nigdy by się nie dopuścił, zostaje sprowadzona do żartu i "zwykłego dnia w pracy", podczas gdy z jego rąk giną najczęściej niewinni ludzie. Ani on, ani Corr, ani nikt inny nie wyłapuje momentu, w którym należałoby powiedzieć stop - przez co widz zaczyna się zastanawiać, komu tak naprawdę powinien kibicować, a komu raczej współczuć? Złamanemu człowiekowi, który bezrefleksyjnie topi się w pragnieniu zemsty i nie czuje przy tym żadnej skruchy? Czy kobiecie, która masochistycznie wchodzi z nim w głębszą relację?

Zakończenie również nie pozostawia nam wiele do życzenia. Choć twórcy zostawiają sobie otwartą furtkę na możliwą kontynuację przygód Hagena, wątpię, czy ktokolwiek po wyjściu z kina będzie chciał ponownie zanurzyć się w tej nudnej, powtarzalnej i niewnoszącej nic nowego do uniwersum historii. Jako niewymagająca rozrywka "Clayface" radzi sobie dopuszczalnie. Ale po wielkich obietnicach z trasy promocyjnej "Supermana" nie zostało już nic.

4/10

"Clayface", otwiera się w nowym oknie, reż. James Watkins, USA, 2026, dystrybutor: Warner Bros., premiera kinowa: 28 października 2026 roku