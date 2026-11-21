Suzanne Collins, autorka cyklu powieści "Igrzyska śmierci", oraz Francis Lawrence, ceniony hollywoodzki reżyser odpowiedzialny za sukces filmowych adaptacji, ponownie połączyli siły. "Wschód słońca w dniu dożynek" przybliża widzom przeszłość Haymitcha. Bohatera poznaliśmy już w pierwszej części serii jako cynicznego mentora Katniss (Jennifer Lawrence). Wówczas w jego rolę wcielał się Woody Harrelson.

Przeszłość Haymitcha Abernathy'ego

W najnowszym filmie w głównej roli oglądamy zaledwie 21-letniego australijskiego aktora Josepha Zadę. Widzowie mogą kojarzyć go z występów w serialach "Byliśmy łgarzami" czy "Na wschód od Edenu". "Wschód słońca w dniu dożynek" jest jednak jego pierwszą tak dużą rolą kinową. I to w jakiej produkcji!

Obsada roi się od znanych nazwisk (Glenn Close, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Elle Fanning - a to tylko część z nich), zwiastuny zapowiadały widowisko z ogromnym rozmachem, a za filmem stoi potężna grupa fanów, która z zapartym tchem wyczekuje kolejnych opowieści z uwielbianego uniwersum.

Na początek warto zaznaczyć, w którym miejscu na osi czasu całej serii się znajdujemy. Akcja rozgrywa się podczas 50. Głodowych Igrzysk, znanych również jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia. Wydarzenia te dzieli 40 lat od tych przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata od pierwszej części "Igrzysk śmierci". Haymitch Abernathy zostaje jednym z czworga trybutów wybranych w Dystrykcie 12. Młody chłopak musi opuścić rodzinę i ukochaną, by walczyć o przetrwanie na arenie. Od początku ma jednak plan, który wykracza poza samo zwycięstwo. Chce przede wszystkim doprowadzić do tego, by Głodowe Igrzyska już nigdy więcej się nie odbyły.

Manipulacja, propaganda i gra pozorów

"Wschód słońca w dniu dożynek" to przede wszystkim opowieść o manipulowaniu narracją w świecie, w którym garstka ludzi sprawuje władzę nad masami. Większy nacisk niż w poprzednich odsłonach położono na kreowanie widowiska dla milionów widzów, czyli doskonale nam znaną "magię telewizji". To, co oglądają mieszkańcy Panem, niekoniecznie ma wiele wspólnego z tym, co naprawdę dzieje się wokół Igrzysk. Dostęp do prawdy mają jedynie ci, którzy uczestniczą w wydarzeniach.

Sporą rolę odgrywa w tym Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), którego poznaliśmy już w poprzednich częściach serii. Tym razem obserwujemy go na wcześniejszym etapie kariery. Kreuje opowieść zgodnie z wytycznymi Kapitolu i oczekiwaniami prezydenta Snowa (Ralph Fiennes). Sam zresztą doskonale odnajduje się w świecie pozorów. Ma niejedną maskę, a swoje prawdziwe intencje skrywa tak skutecznie, że trudno podejrzewać go o jakiekolwiek ukryte zamiary. Warto tutaj zwrócić uwagę na fantastyczną kreację wykonaniu Plemonsa - aktorowi udało się stworzyć postać stonowaną, a jednak niejednoznaczną. Oglądając Plutarcha w jego wykonaniu nie opuszczała mnie chęć poznania właśnie jego przeszłości. Może w kolejnej części?

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" LIONSGATE / Planet / Forum Agencja FORUM

Haymitch nie zamierza jednak grać według zasad Kapitolu. Świadomość manipulacji rzeczywistością, a także kolejne tragiczne wydarzenia tuż przed rozpoczęciem Igrzysk, budują w nim coraz większą frustrację. Z pomocą innych trybutów podejmuje walkę z systemem. Nie chce być jedynie uczestnikiem widowiska, którego przebieg ktoś wcześniej zaplanował. Ma własny pomysł na to, jak pokrzyżować szyki organizatorom.

W świecie rządzonym przez Kapitol nie brakuje postaci, które z pełnym przekonaniem odnajdują się w narzuconym im porządku. Jedną z nich jest przerysowana do granic Drusilla Sickle. Co prawda, pojawia się zaledwie w kilku scenach, ale dzięki znakomitej kreacji Glenn Close bez trudu kradnie show. To doskonały przykład osoby całkowicie przesiąkniętej zepsuciem Kapitolu. Gardzi mieszkańcami dystryktów, nie widzi nic złego w kierowaniu pod ich adresem najgorszych obelg i jest przekonana o własnym znaczeniu. Wydaje jej się, że ma w tej grze coś do powiedzenia, choć w rzeczywistości sama jest tylko kolejnym elementem systemu.

Nie sposób przejść obojętnie obok metamorfozy Glenn Close. Pod różnymi perukami, warstwami charakteryzacji i ekstrawaganckim kostiumem trudno rozpoznać cenioną aktorkę. Jako Drusilla wzbudza w widzu odrazę - nie tylko do samej bohaterki, ale przede wszystkim do całego Kapitolu i świata podporządkowanego prezydentowi Snowowi.

Glenn Close w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" LIONSGATE / Planet / Forum Agencja FORUM

Psychodeliczna arena

Haymitch, wkraczając na arenę, ma prosty plan. Doskonale wie, że to w gruncie rzeczy maszyna, którą można zepsuć. Porzuca pozornie zawarte sojusze z pozostałymi trybutami i kieruje się na północ. Sama arena wygląda wręcz psychodelicznie. Przejaskrawione kolory, dziwaczne zwierzęta i nienaturalne światło słoneczne potęgują dyskomfort. Dokładnie tak wyobrażałam ją sobie podczas lektury książki, dlatego uważam, że twórcy wykonali kawał dobrej roboty. Arena jest zupełnie inna niż te, które oglądaliśmy w poprzednich częściach, a mimo to budzi podobne odczucia. Towarzyszy nam dziwne wrażenie, że patrzymy na coś znajomego, a jednocześnie zupełnie obcego.

Właśnie w tym upatruję największej siły "Wschodu słońca w dniu dożynek". Twórcom udało się odtworzyć klimat oryginalnej serii, którego tak bardzo brakowało mi w "Balladzie ptaków i węży". Tamten film również rozgrywał się w dystopijnym świecie, ale sprawiał wrażenie znacznie bardziej odległego od tego, do którego przyzwyczaili się fani. Bunt Haymitcha został przedstawiony na tyle przekonująco, że z zapartym tchem śledzimy jego poczynania na arenie i zwyczajnie mu kibicujemy.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek materiały prasowe

Dobrze wypada również bardziej wrażliwa strona bohatera. Widzimy, że potrafił troszczyć się o innych, nawet jeśli w późniejszym Haymitchu trudno było dostrzec tę cechę. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, co doprowadziło go do miejsca, w którym poznaliśmy go w pierwszej części serii. Jego alkoholizm, cynizm i lekceważący stosunek do Katniss oraz Peety zyskują kontekst, który sprawia, że patrzymy na niego zupełnie inaczej.

Udana adaptacja powieści

W filmie można dostrzec sporo zmian względem książkowego pierwowzoru, ale w moim odczuciu twórcy całkiem sprawnie sobie z nimi poradzili. Dla porównania "Ballada ptaków i węży" była znacznie wierniejszą adaptacją, co jednak nie przełożyło się na szczególnie udany film. W przypadku "Wschodu słońca w dniu dożynek" konieczne okazały się pewne kompromisy i uproszczenia, by zmieścić tę historię w kinowym metrażu. Nie wszystkie rozwiązania są idealne, ale całość na tym nie traci.

Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, wskazałabym przede wszystkim końcówkę, w której pojawiają się Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson i Woody Harrelson. Sam epilog wydaje mi się kompletnie zbędny. Sprawia wrażenie doklejonego głównie po to, by zadowolić fanów i zagrać na nostalgii. Powrót dobrze znanych twarzy to miły ukłon w stronę widzów, ale trudno uznać go za element, którego ta historia rzeczywiście potrzebowała.

8/10

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", reż. Francis Lawrence, USA. Data premiery w kinach: 20 listopada 2026 r.