Generyczna iluzja romantycznej miłości

Już od ponad dekady niemal każde Boże Narodzenie świętujemy z nową przyprószoną śniegiem komedią. Historią o nieskazitelnie pięknych ludziach poszukujących miłości, którzy naiwnie wierzą w to, że ich życiowe niespełnienie uratuje magiczna atmosfera grudnia. Chwila moment... przecież tak właśnie wygląda prawdziwy związek! Niebywałe zbiegi okoliczności, ciągłe mijanie się w tych samych miejscach, awantury o rower czy przypadkowe rozlanie kawy, które z czasem zapoczątkuje wyjątkowo płomienny romans. Szkoda tylko, że "miłość" wygląda w ten sposób jedynie na papierze. No i w komediach romantycznych, którym zależy na złudnym podtrzymywaniu w nas nadziei na taki właśnie przebieg wydarzeń.

O idealistycznym portretowaniu romantycznej miłości powstały już całe tomiszcza, wyjaśniające, dlaczego nadal uważamy taki scenariusz za wymarzony czy w ogóle prawdopodobny. Twórcy nowej polskiej komedii świątecznej "Przepis na święta", otwiera się w nowym oknie dokładają do tego, krzywdzącego swoją drogą, mechanizmu swoją cegiełkę, serwując danie, które dawno nam wszystkim już się przejadło.

"Przepis na święta": komedia, którą widzieliśmy już setki razy

Bo oto poznajemy aspirującą cukierniczkę Idę (Zofia Jastrzębska) - bijącą pozytywną energią, podchodzącą do życia z uśmiechem na ustach pracowniczkę lokalnej piekarni, która zamiast pochwał może liczyć na nagany od wymagającego szefa. Wszystko dlatego, że zamiast trzymać się niezmienianej od dekad receptury, dodaje do przepisów swoje autorskie wariacje. Już w pierwszej scenie, w której na obronie magisterskiej z historii sztuki interpretuje obraz, na którym widnieją rozmaite słodkości, bohaterka zdradza nam niemal całą drogę, jaką przejdzie - w tym momencie możemy właściwie wstać z fotela i ruszyć ku wyjściu. Wszystko, co przewidzieliśmy na początku, znajdzie swoje odzwierciedlenie w finale.

W końcu jeśli z dnia na dzień chce się założyć swój własny biznes - a o tym po cichu marzy spragniona przygód Ida - niezbędny będzie do tego kredyt. A kto kieruje najlepiej prosperującym bankiem w Łodzi? Oczywiście przystojni biznesmeni, tacy jak nasz ekranowy amant Piotr (Piotr Stramowski), którego pierwsza nerwowa interakcja z Idą odbędzie się... w ramach kłótni o rower pozostawiony w niewłaściwym miejscu. Piotr, uwikłany w nieszczęśliwy związek z zapatrzoną w siebie, narcystyczną i skrajnie antypatyczną Klarą (Sonia Mietielica), zaczyna uświadamiać sobie, że nie tego pragnie od życia. Chyba w ramach świątecznego cudu nagle dowiaduje się, że ma 10-letniego syna, którego matka niespodziewanie zmarła. Co czyni go jedynym opiekunem dziecka.

"Przepis na święta": schematyczny niewypał

Co w tej sytuacji czeka nas przez najbliższe półtorej godziny? Wymiana niezręcznych dialogów, odfajkowywanie najbardziej przewidywalnych, a zarazem absurdalnych frazesów, które prowadzą nas do jedynego, oczywistego celu - połączenia dwójki głównych bohaterów. Twórcy nawet nie starają się kamuflować swoich komercyjnych zapędów, serwując nam filmowe słodkości, które zaspokajały nasz głód może 10, 15 lat temu. Dziś oczekujemy od podobnych tytułów znacznie więcej: psychologicznego zaplecza postaci, życiorysów i charakterów nieograniczających się do kilku epitetów czy stereotypów, rezygnacji z czarno-białej selekcji zachowań bohaterów i pozostawienia w nas nadziei na to, że podobna historia może spotkać również nas.

Z tym tylko, że "Przepis na święta" od początku krzyczy do nas absolutnym brakiem logiki, konsekwencji i prawdopodobieństwa wydarzeń. W ekranowym uniwersum mieszkańcy ponad 600-tysięcznego miasta sprawiają wrażenie, jakby mijali się na ulicach porównywalnie często, co mieszkańcy wsi, w której wszyscy wszystkich znają. To, ile wspólnego mają ze sobą Ida, Piotr i jego 10-letni syn Nikodem (Wiktor Wieczorek) zakrawa o niedorzeczną groteskę. Jedynym bohaterem, z którym rzeczywiście możemy coś współodczuwać i któremu rzeczywiście kibicujemy, jest właśnie najmłodszy członek obsady, którego dziecięca szczerość i oddanie rozczulają nas, bez względu na miałkość scenariusza, z jakim ma do czynienia. Jednak gdy jego cierpienie po śmierci matki sprowadzone jest do prostego "idź, pobiegaj" albo w zamyśle twórców ma przejść po kupieniu drogiego zegarka, już wiemy, że nie jest to poradnik zdrowego rodzicielstwa.

"Przepis na święta" wywoła uśmiech na ustach, wprawi w świąteczny nastrój, a momentami nawet pośród wszechobecnych głupotek pozwoli zapomnieć o problemach świata zewnętrznego. Problem w tym, że to, co widzimy na ekranie, widzieliśmy już w setkach, jeśli nie tysiącach produkcji, które wmawiały nam, jak łatwo jest odnaleźć w święta szczęście na każdej płaszczyźnie życia. Chociażby dlatego, mimo udanych występów Mielielicy czy Jastrzębskiej, warto sobie ten seans odpuścić. Słodkie hasła promocyjne w tym przypadku przynoszą odwrotny skutek. Mimo wielkiego apetytu, wychodzimy z kina z burczącym brzuchem.

3/10

"Przepis na święta" [teaser] materiały dystrybutora

"Przepis na święta", otwiera się w nowym oknie, reż. Magdalena Nieć, Polska, 2026, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 6 listopada 2026 roku.