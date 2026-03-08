"Za duży na bajki 3": Ta historia jest potrzebna

W zrealizowanej przed czterema laty premierowej odsłonie Kristoffer Rus, wraz ze scenarzystką Agnieszką Dąbrowską konfrontowali dziecięcą rzeczywistość z problemami świata dorosłych, w tym przypadku związanymi z chorobą matki głównego bohatera. Wątek rodzinny kontynuowany był w drugiej części z 2024 roku, choć w nieco innym kontekście. Młody Waldek musiał się tym razem zmierzyć z tematem porzucenia, braku obecności w jego życiu jednego z rodziców i całym bagażem emocjonalnym, jaki to niesie.

Trzecia część, która właśnie pojawiła się w kinach, podejmuje jeden z najważniejszych społecznych problemów dzisiejszej rzeczywistości, jakim jest hejt w internecie. Co więcej, w stosunku do dzieci i młodzieży, nie mających jeszcze wykształconych mechanizmów obronnych i umiejętności dystansu. Co jakiś czas słyszymy w mediach o kolejnej tragedii z tym związanej. Właśnie dlatego taka historia jest tak potrzebna.

Ważne treści w opakowaniu kina familijnego

Twórcy "Za dużego na bajki 3" dobrze diagnozują rzeczywistość, bo skala tego zjawiska i w ogóle uzależnienia dzieci od internetowych treści rośnie w zastraszającym tempie. Fabuła filmu, podobnie jak dwóch poprzednich części, skupiona jest wokół trójki bohaterów, tworzących drużynę gamingową Kings & Queen - Waldka, Delfiny i Staszka. Wchodzą oni w wiek, kiedy - jak wspomina ostatni z protagonistów - szuka się nowych zajawek, ale i znajomych. To uderza w dynamikę zgranej wcześniej grupy i każdy zaczyna iść w swoją stronę.

Staszek próbuje sił w tańcu, Delfina w streamingu, tylko Waldek nie do końca wie co ze sobą zrobić. Zwłaszcza że drużyna była dla niego bezpiecznym miejscem - wolnym od domowych kłótni czy "konkurencji" w postaci nowego dziecka, na którym skupia się cała uwaga mamy i jej partnera. W przypływie złości pisze w internecie złośliwy, anonimowy komentarz - uderzający właśnie w Delfinę.

Wrzucony pod wpływem emocji wpis uruchamia lawinę zdarzeń, której Waldek nie przewidział. Efekt kuli śniegowej, jaką może wywołać pojedynczy komentarz, i to jak trudno ją później zatrzymać. Odpowiedzialność w sieci to właśnie główny temat podjęty przez Kristoffera Rusa i Agnieszkę Dąbrowską. Twórcy pokazują mechanizm hejtu od środka, z różnych perspektyw - sprawcy, ofiary oraz świadków. Ważną społecznie historię opakowali w atrakcyjną formę kina familijnego - pozbawionego dydaktyzmu. Kiedy trzeba "docisną", ale w wielu momentach równoważą to lżejszym, humorystycznym tonem. Związany jest on przede wszystkim z postacią ekscentrycznej ciotki Waldka, w której rolę bardzo udanie ponownie wciela się Dorota Kolak.

Godna kontynuacja kultowej serii

Reżyser "Za dużego na bajki" nie miał wcale łatwego zadania, bo nie miał wcale gwarancji, że wybrana do pierwszego filmu trójka młodych aktorów sprawdzi się też w kolejnych częściach, już w nieco starszym wieku. To jednak się udało, bo Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek i Maciej Karaś wciąż radzą sobie bardzo dobrze. Zwłaszcza ten ostatni, na którego barkach - jako głównego bohatera - spoczywa największy ciężar.

Po latach posuchy nastał bardzo dobry moment dla polskiego kina robionego z myślą o młodym widzu. Powstają atrakcyjne fabularnie i wizualnie produkcje, które jednocześnie promują dobre wartości i w nienachalny sposób prowokują do refleksji. Nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Jednym ze sztandarowych przykładów jest trylogia "Za duży na bajki", a ostatnia część stanowi godną kontynuację dwóch poprzednich.

8/10

"Za duży na bajki 3", reż. Kristoffer Rus, Polska 2026, dystrybutor: Next Film, premiera kinowa: 6 marca 2026 roku.