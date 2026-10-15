Rozum kontra serce. Zdroworozsądkowe podejście kontra romantyczne wyobrażenia. Adaptacja "Rozważnej i romantycznej" z 1995 roku w reżyserii Anga Lee, na podstawie scenariusza Emmy Thompson, była dla mnie przede wszystkim opowieścią o dwóch skrajnie różnych podejściach do miłości i związku. Pozostawiła z refleksją, że nie istnieje jeden idealny sposób radzenia sobie z uczuciami, a prawdziwa miłość nie musi oznaczać skrajnych emocji i wielkich deklaracji.

Ponad 30 lat po premierze do kin trafia nowa ekranizacja powieści Jane Austen. Georgia Oakley oraz scenarzystki Diana Reid i Sylvia Brindis proponują własną interpretację historii sióstr Dashwood. Momentami ciekawszą, powodującą dreszczyk ekscytacji. W innych nieco rozczarowującą, pozostawiającą z poczuciem niedosytu.

"Rozważna i romantyczna": nowe spojrzenie na kultową powieść

Georgia Oakley trafiła w moje czułe struny swoim debiutem reżyserskim "Blue Jean" z 2022 roku. Opowieść o nauczycielce wychowania fizycznego, która ukrywa swoją orientację, ujęła mnie subtelnością, z jaką pokazano emocje bohaterki i jej wewnętrzną przemianę.

W "Rozważnej i romantycznej" reżyserka interpretuje powieść Jane Austen na własnych zasadach. Nie próbuje odtwarzać scen, które zapisały się w pamięci widzów dzięki poprzedniej ekranizacji, ani grać na nostalgii. Inaczej rozkłada akcenty: więcej miejsca poświęca relacji między siostrami, mniej zaś ekonomicznej sytuacji rodziny Dashwood, która w powieści ma istotne znaczenie.

W roli Elinor wystąpiła znana z "Normalnych ludzi" Daisy Edgar-Jones. To aktorka, obok której trudno przejść obojętnie - jednym spojrzeniem potrafi przyprawić widza o ciarki. W "Rozważnej i romantycznej" wypada znakomicie, zwłaszcza u boku George'a MacKaya, który wciela się w Edwarda Ferrarsa. To właśnie ich relacja przyciąga uwagę i sprawia, że z zapartym tchem śledzi się dalszy rozwój wydarzeń. Nawet jeśli znamy tę historię, ich wspólne sceny potrafią trzymać w napięciu, zaskoczyć, poruszyć. Finał, pięknie nakręcony, jest tego najlepszym przykładem.

"Rozważna i romantyczna": nietrafiony casting

Moje zastrzeżenia do adaptacji Oakley dotyczą przede wszystkim wątku Marianne. W tej roli oglądamy Esme Creed-Miles, 26-letnią aktorkę występującą do tej pory w mniej popularnych produkcjach. Zastanawiam się, czy obsadzenie tak współcześnie wyglądającej aktorki w filmie kostiumowym było świadomym zabiegiem podkreślającym ponadczasowość opowieści, czy raczej nietrafioną decyzją castingową. Niestety, Creed-Miles nie do końca przekonuje w tej roli. Jej Marianne brakuje zniuansowania, pazura i wyrazistego charakteru, które stanowiłyby przeciwwagę dla rozsądnej Elinor.

Esme Creed-Miles w filmie "Rozważna i romantyczna" Universal Pictures - Focus Featu East News

Mieszane uczucia budzi we mnie również sposób przedstawienia relacji Marianne z mężczyznami. Wątek Johna Willoughby'ego (Frank Dillane) potraktowano po macoszemu, jakby miał jedynie odhaczyć kolejny element powieści i przygotować grunt pod relację z pułkownikiem Brandonem (Herbert Nordrum). Ta druga wypada znacznie ciekawiej. Szczególnie scena pojedynku dostarcza sporo frajdy i pozwala rozładować napięcie narastające w drugim akcie.

Choć porównania z adaptacją Anga Lee są nieuniknione, w końcowej ocenie postaram się odłożyć je na bok. "Rozważna i romantyczna" Georgii Oakley stanowi interesujące spojrzenie na kultową powieść Jane Austen. Reżyserka prezentuje własną interpretację. Nie wszystkie decyzje obsadowe i fabularne przekonują mnie w równym stopniu, ale są tu sceny, które potrafią zachwycić, wzruszyć i zostać w pamięci na dłużej.

7/10

"Rozważna i romantyczna", reż. Georgia Oakley, USA. Data premiery: 16 października 2026 r.