Nigdy nie jest za późno na zmianę. Poradnik pozytywnego myślenia

"Trzy pożegnania": oddech w dobie coachów z TikToka oraz lifestylowych influencerów

W dobie samozwańczych coachów z TikToka oraz lifestylowych influencerów wytykających nam, jak powinniśmy jeść, kochać i spędzać czas, dramat Isabel Coixet koi widzów bezpretensjonalnością i autentyzmem. Wiele z tego zawdzięczamy urzekająco nieperfekcyjnej głównej bohaterce filmu, Marcie (Alba Rohrwacher) - wuefistce i eks-lekkoatletce mieszkającej w Rzymie, której świat wali się z dnia na dzień na głowę. Po siedmiu latach związku jej partner, restaurator Antonio (Elio Germano) postanawia odejść. Wszystko to przez głupią sprzeczkę wynikającą z różnicy charakterów. Kobieta zostaje sama - zrezygnowana i bez pomysłu na dalsze funkcjonowanie. Dodatkowo dokuczą jej mdłości i skurczony żołądek, a siostra, Elisa, zamiast pocieszyć ją po rozstaniu, wciąż opowiada tylko o sobie. Czy może być gorzej? Tak, ale całe szczęście adaptacja opowiadań włoskiej pisarki Micheli Murgii daleka jest od czarnowidztwa i mizantropii.

Scena otwierająca "Trzy pożegnania", otwiera się w nowym oknie zapowiada kolejną anty-komedię o związkowych perypetiach i miłosnej rutynie. Wektor narracji zmienia się jednak już w pierwszych pięciu minutach filmu. Wówczas okazuje się, że obraz Coixet sięga znacznie głębszych tematów i rejestrów emocjonalnych niż mogłoby nam się wydawać. Hiszpańsko-włoska produkcja opowiada nie tyle o żałobie po zerwaniu, ile o szukaniu dla siebie miejsca w nowej rzeczywistości i odzyskiwaniu apetytu na życie. Marta musi wrócić na siodło, choć dawno zapomniała już jak trzymać lejce. Trudno jednak ruszyć z kopyta, gdy od lat nie opuszcza się swojej cieplutkiej i bezpiecznej strefy komfortu. To problem wielu par - gdy jedno mnoży ambicje i spełnia marzenia, a drugie tkwi w egzystencjalnym marazmie.

Jak odszukać swoją własną drogę do szczęścia

Gdy sfrustrowana belferka słyszy od lekarza, że jej żołądkowe objawy mogą być symptomem poważnej choroby, Coixet sięga po humor tam, gdzie łatwiej natknąć się jedynie na smutek i tragizm. Bohaterka odnajduje pocieszyciela w k-popowym chłopcu z tektury, którego uratowała dzień wcześniej z paszczy śmieciarki. Nie wiemy, dlaczego kobieta przytargała go ze sobą do domu. Być może rozczulił ją swoim niedopasowaniem do śmietnikowej scenerii: odświętnym ubraniem i subtelnym uśmiechem Mona Lisy. Kartonowy przyjaciel z ulicy okazuje się południowokoreańskim idolem nastolatek o pseudonimie Jirko (Sunkgu Jung). Marta postanawia zaprowadzić go za kulisy swojego mikrokosmosu, dzieląc się z bliskim nieznajomym swoimi najskrytszymi myślami.

Monologi, które protagonistka kieruje do pełnowymiarowej podobizny gwiazdy k-popu przypominają rozmowy z wymyślonym przyjacielem - po trochu zabawne, po trochu smutne. To one pozwalają Marcie spojrzeć na siebie z odpowiedniego dystansu i stać się bardziej uważną na świat. Nauczycielka zaczyna prawdziwie angażować się w problemy swoich uczniów i doceniać otaczających ją bliskich. Wówczas 66-letnia reżyserka odsłania nam perspektywę pozostałych postaci - nieogarniętej siostry, stęsknionego eks-partnera czy nieradzących sobie z dojrzewaniem nastolatek. Koronkowy scenariusz Coixet i Enrico Audenino pozwala im wszystkim odszukać swoją własną drogę do szczęścia. To imponujące, że pośród drugo i trzecioplanowych wątków nie tracimy z oczu Marty i całego wysiłku, który wkłada, by zacząć żyć pełną piersią.

Na sympatię widzów wobec zagubionej Włoszki niebagatelny wpływ ma także wcielająca się w nią całym sercem Alba Rohrwacher. Aktorka znana z takich filmów jak: "Złaknieni", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" i "Szczęśliwy Lazzaro" przyzwyczaiła nas już do swojej nadzwyczajnie kojącej aury. Jej niezgrabnie upięta fryzura i prawda zamknięta w pojedynczym spojrzeniu sprawiają, że Marta wydaje się postacią niesłychanie znajomą. Zawsze mówi to, co myśli, a jednak jej słowa nie ranią - to wzór przyjaciółki, którą każda z nas chciałaby mieć. Rohrwacher wszystkie kwestie i refleksje bohaterki przepuszcza przez filtr własnej wrażliwości, przez co trudno wyobrazić sobie, by ową rolę mógł zagrać na ekranie ktoś inny.

"Trzy pożegnania" [trailer] materiały dystrybutora

"Trzy pożegnania": idealna alternatywa dla "Jedz, módl się i kochaj"

"Trzy pożegnania" to idealna alternatywa dla "Jedz, módl się i kochaj", otwiera się w nowym oknie, bo nie znajdziecie w niej moralizatorstwa i orientalistycznej paplaniny. Protagonistka również odnajduje przyjemność w kulinariach, ale jako że jest Włoszką, nie czuć w tym turystycznej propagandy. Jej walka z przeciwnościami losu i pogarszającym się stanem zdrowia może z kolei budzić skojarzenia ze "Sztuką pięknego życia", z tą różnicą, że hiszpańska filmowczyni unika ckliwych monologów oraz manipulacyjnych trików, mających zmusić widzów do płaczu.

"Trzy pożegnania" to poradnik pozytywnego myślenia w chwilach największej beznadziei. Twórczyni "Księgarni z marzeniami" czule opowiada o "zdarzeniu" zwanym życiem, pokazując, że nigdy nie jest za późno na zmianę. To naprawdę niezła sztuka posługiwać się truizmami w tak czuły i nienachalny sposób, w jaki robi to Coixet.

7/10

"Trzy pożegnania", otwiera się w nowym oknie (Tre Ciotole), reż. Isabel Coixet, Włochy, Hiszpania 2025, dystrybucja: Aurora Films, polska premiera kinowa: 6 listopada 2026 roku.