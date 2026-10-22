Niepokojąca podróż w głąb żałoby. Ten film igra z naszą percepcją

Psychologiczny dramat czy metafizyczna zagadka?

W przeddzień rodzinnego wyjazdu na Teneryfę dochodzi do tragicznego wypadku, w którym ginie nastoletnia Jessie. Jej śmierć burzy dotychczasowe życie najbliższych. Jej młodsza siostra Melli, samotnie wychowująca obie córki Ella oraz chłopak dziewczyny Lux, na różne sposoby próbują radzić sobie ze stratą, poczuciem winy i niezdolnością do pogodzenia się z tym, co się wydarzyło. Szczególnego rodzaju schronienie znajduje Melli, która spędza długie godziny przed komputerem, przemierzając wirtualny świat gry "Vintage Story", przypominającej popularnego "Minecrafta". Dziewczynka nie rozstaje się również z telefonem zmarłej siostry, w którym wciąż odnajduje ślady jej obecności. Rok po tragedii bliscy Jessie decydują się wreszcie na odłożony wyjazd, który ma pomóc im symbolicznie pożegnać dziewczynę i zamknąć bolesny rozdział życia.

W "Everytime", otwiera się w nowym oknie Sandra Wollner przygląda się bohaterom z charakterystycznym dla swojego kina chłodnym dystansem. Obserwuje ich codzienne rytuały, emocjonalne wycofanie i nieporadne próby odnalezienia wspólnego języka. W ich świecie czas zdaje się płynąć inaczej, jak gdyby wraz ze śmiercią Jessie zatrzymało się również życie pozostałych. Wyjazd na Teneryfę ma pomóc im wyrwać się z tego zawieszenia, ale zamiast oczekiwanego ukojenia przynosi coraz więcej niepewności. Skąpana w oślepiającym słońcu wyspa staje się przestrzenią, w której dotychczasowe reguły rzeczywistości zaczynają tracić swoją oczywistość. Reżyserka stopniowo wprowadza elementy niepokoju i niedopowiedzenia, podważając nasze zaufanie do oglądanych wydarzeń. Psychologiczny dramat zaczyna przeobrażać się w metafizyczną zagadkę.

Szczególnego znaczenia nabiera w tej perspektywie komputerowa gra Melli. W jej wirtualnej przestrzeni dziewczynka może budować i rekonstruować światy, odzyskując przynajmniej pozorną kontrolę nad otoczeniem. Jej aktywność przypomina rodzaj emocjonalnego mind-craftu: mozolnego konstruowania nowej rzeczywistości z fragmentów tej, która rozpadła się wraz ze śmiercią siostry. Z czasem jednak logika gry zdaje się przenikać do życia pozostałych bohaterów. Choć to Melli zasiada przed ekranem, wszyscy mimowolnie stają się uczestnikami podobnej symulacji, w której wspomnienia i pragnienia zaczynają kształtować otaczający ich świat. Równie niejednoznaczne stają się sygnały docierające do dziewczynki za pośrednictwem telefonu Jessie. Czy to jedynie cyfrowe pozostałości po zmarłej siostrze, czy może ślady jej obecności w świecie, w którym granica między życiem a śmiercią przestaje być oczywista?

Niebagatelna rola obrazu i dźwięku

Wrażenie obcowania z rzeczywistością poddaną subtelnemu zniekształceniu potęgują znakomite zdjęcia Gregory'ego Oke, autora zdjęć do wielokrotnie nagradzanego "Aftersun" Charlotte Wells. Operator chętnie sięga po długie ujęcia i teleobiektywy, spłaszczające perspektywę i zacierające granice między pierwszym planem a tłem. W efekcie malowniczy krajobraz Teneryfy zaczyna przypominać niemal rajską symulację, w której uwięzieni zostali bohaterowie. Zamiast wakacyjnej pocztówki otrzymujemy przestrzeń zarazem piękną i niepokojącą, w której trudno oddzielić rzeczywistość od projekcji zniekształconej pamięci. Podobnie działa ścieżka dźwiękowa. Odgłosy natury mieszają się z elektronicznymi dronami, dźwiękami gry komputerowej, trzaskami telefonów i przesterowanymi sygnałami cyfrowymi. Wszystko to, dodatkowo wzmacniane pogłosem, tworzy atmosferę dźwiękowej paranoi. Nie tylko obraz, ale i dźwięk przestają być wiarygodnymi świadectwami rzeczywistości.

Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy Sandra Wollner podważa stabilność ludzkiej tożsamości i otaczającego nas świata. W swoim poprzednim filmie, "The Trouble with Being Born", opowiadała historię androida odgrywającego role bliskich osób, by zaspokajać emocjonalne potrzeby swoich właścicieli. Podejmowała w ten sposób pytania o naturę człowieczeństwa, autentyczność wspomnień i możliwość zastąpienia człowieka jego sztuczną reprezentacją. W "Everytime" rezygnuje z kostiumu science fiction, ale pozostaje wierna tym samym obsesjom. Cyfrowe ślady pozostawione przez Jessie przywodzą na myśl znaną z kultowego "Ubika" Philipa K. Dicka koncepcję pół-życia, w którym technologia pozwalała podtrzymywać kontakt ze zmarłymi. Także tutaj staje się narzędziem pielęgnowania złudzenia, że utracona osoba wciąż pozostaje gdzieś w zasięgu naszego doświadczenia.

Sandra Wollner czyni z żałoby źródło metafizycznego niepokoju

Podróż na Teneryfę, która miała pomóc bohaterom uwolnić się od przeszłości, niepostrzeżenie przenosi ich do świata coraz silniej przez nią kształtowanego. Niedoszłe wcześniej wakacje zdają się rozgrywać jednocześnie w dwóch porządkach: rzeczywistym i wyobrażonym. Dodatkowego znaczenia nabiera głos najmłodszej Melli, która w końcowej części filmu przejmuje rolę narratorki. Jej wspomnienie podróży nie tyle wyjaśnia niezwykłe wydarzenia, ile otwiera je na kolejne interpretacje. Pamięć okazuje się bowiem nie tylko zapisem minionych doświadczeń, ale też siłą zdolną nadawać im zupełnie nowe znaczenia.

Wollner czyni z żałoby źródło metafizycznego niepokoju, choć, szczególnie w pierwszej części filmu, nie zawsze potrafi nadać swojej opowieści odpowiednią dramaturgiczną intensywność. Dopiero sekwencje na Teneryfie wnoszą do filmu potrzebny element tajemnicy, a wraz z nim napięcie wynikające z coraz większej niepewności co do natury oglądanych wydarzeń. To tutaj wizualna i dźwiękowa precyzja Wollner znajduje wreszcie pełne dramaturgiczne uzasadnienie.

"Everytime" opowiada o ludziach, dla których nieodwracalność straty okazuje się niemożliwa do zaakceptowania. W ich pogrążonych w żałobie umysłach rzeczywistość coraz silniej przenika się ze wspomnieniami i pragnieniami, aż w końcu granica między tym, co utracone, a tym, co wciąż obecne, przestaje być oczywista. Sandra Wollner nie rozstrzyga jednak, czy ta alternatywna rzeczywistość jest pułapką, czy może jedynym schronieniem przed rozpaczą.

7/10

"Everytime" [trailer] materiały dystrybutora

"Everytime", otwiera się w nowym oknie, reż. Sandra Wollner, Niemcy/Austria 2026, dystrybutor: Jamnik Films, premiera kinowa: 23 października 2026 roku.