Najbardziej poruszający film roku? Cała sala płakała na seansie

Kuba Armata

Kuba Armata

Po krótkim flircie z kinem superbohaterskim Chloé Zhao wraca do poetyki, w której czuje się najlepiej. Do kameralnego dramatu, pogłębionych portretów psychologicznych, opowiadania o sile uczuć i potrzebie tego, by znalazły jakiejś ujście. Właśnie to w 2021 roku przyniosło jej Oscara za "Nomadland". I kto wie czy teraz, za sprawą historii o tym, co zaprowadziło Williama Szekspira do napisania "Hamleta", nie powtórzy tego sukcesu.

Kobieta i mężczyzna stoją naprzeciw siebie w gęstym, zielonym lesie, otoczeni przez mchy, liście oraz powalone drzewa, rozmawiają lub patrzą sobie w oczy, tworząc intymną i pełną napięcia atmosferę.
Jessie Buckley i Paul Mescal w scenie z filmu "Hamnet"materiały dystrybutora

"Hamnet": To nie jest kino biograficzne

Oparty na bestsellerowej powieści autorstwa Maggie O'Farrell "Hamnet" znacznie bardziej jednak niż na samym Williamie Szekspirze koncentruje się na jego żonie Agnes. Zresztą, w tamtym czasie on nie był jeszcze "tym" Szekspirem, największym dramaturgiem w historii literatury, a sfrustrowanym nauczycielem łaciny, który popchnięty przez żonę stawia pierwsze kroki w karierze teatralnej i pisarskiej. Nie należy traktować "Hamneta" jako kino biograficzne i wydaje mi się, że nazwisko nie jest tu najważniejsze. Choć akcja rozgrywa się na przełomie XVI i XVII wieku, stany i emocje, jakie przeżywają bohaterowie, się nie dezaktualizują. Historia żałoby po śmierci dziecka, pożegnania, składania rzeczywistości na nowo oraz próby znalezienia ukojenia w sztuce nie ma daty ważności.

Zobacz również:

Małgosia Turzańska na premierze filmu "Hamnet"
Wiadomości

Małgosia Turzańska nominowana do Oscara za kostiumy do "Hamneta"

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

    Kluczowym momentem dla rozciągniętej na kilkanaście lat fabuły filmu jest tragedia, z jaką Szekspirowie musieli zmierzyć się na pewnym etapie swojego życia. Wcześniej wszystko przebiegało dość klasycznie - pierwsze spotkanie bohaterów, romans, ślub, wreszcie pojawienie się dzieci. Niezwykle przejmująca jest scena, kiedy Hamnet, chcąc ocalić chorą siostrę bliźniaczkę, w akcie niewytłumaczalnej bliskości bierze na siebie jej śmierć. Mistyczny pierwiastek, kojarzony głównie z postacią Agnes, jest zresztą w filmie bardzo istotny. Odejście chłopca zmienia też dynamikę relacji w małżeństwie. Każde z nich, w pewnym sensie, idzie w swoją stronę. Dla Willa oznacza to ucieczkę w pracę i samotność. W ten sposób chce pożegnać się z synem. Zresztą już na początku filmu dowiadujemy się, że Hamnet i Hamlet to dwie wersje tego samego imienia.

    Zobacz również:

    Kadr z filmu "Dwaj prokuratorzy"
    Mocny temat

    Strach się bać? Nowy film współczesnego mistrza kina jest złowieszczo aktualny

    Łukasz Maciejewski
    Łukasz Maciejewski

    "Hamnet": Paczka chusteczek na seans

    Emocjonalny klincz i spektrum uczuć, jakich doświadczają bohaterowie, nie byłyby tak przejmujące, gdyby nie wcielający się w główne role Jessie Buckley oraz Paul Mescal. Wielu żartuje - zresztą całkiem zasadnie - że aktor jest specjalistą od smutnych filmów ("Aftersun", "Dobrzy nieznajomi"), ale w obrazie Chloé Zhao oddaje większość pola Buckley, która w tej roli błyszczy pełnym blaskiem. Także za sprawą fenomenalnych zdjęć Łukasza Żala, polskiego operatora znanego ze współpracy z Pawłem Pawlikowskim czy Jonathanem Glazerem.

    W filmie amerykańskiej reżyserki tkwi duża siła, choć niektórzy zarzucają jej manipulację emocjami i posunięcie się o krok za daleko w obrazowaniu żałoby. Teza, z którą ja się nie zgadzam. Myślę, że to poniekąd kwestia wrażliwości. Coś, co u kogoś wywoływało będzie irytację, dla innego okaże się wręcz katartycznym doświadczeniem. Na seansie, w którym uczestniczyłem, pół sali płakało, a drugie pół udawało, że wpadło im coś do oka. Takie reakcje nie biorą się znikąd. "Hamnet" jest jednym z najpiękniejszych, a jednocześnie najbardziej poruszających filmów, jakie widziałem w ostatnim czasie. Pewne jest to, że na seans najlepiej wziąć ze sobą paczkę chusteczek.

    9/10

    materiały prasowe

    "Hamnet", reż. Chloé Zhao, USA 2025, dystrybutor: UIP, premiera kinowa: 23 stycznia 2026 roku.

    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze