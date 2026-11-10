Lee opowiada historię dwóch rodzin z różnych światów, których spotkanie prowadzi do narastających napięć. Stawia przy tym niewygodne pytanie: czy chęć zrozumienia drugiego człowieka zawsze wynika z troski, czy czasem staje się sposobem na wykorzystanie jego historii?

Ho-seok (Sul Kyung-gu) po brutalnie stłumionym strajku traci pracę i poczucie godności. Jego żona Mi-ok (Jeon Do-yeon) pracuje w fabryce masek i utrzymuje rodzinę. Naprzeciw nich stają zamożna dokumentalistka Ye-ji (Cho Yeo-jeong) oraz jej mąż Sang-woo (Zo In-sung), związany ze światem finansów. Ye-ji chce nakręcić film o zwolnionych robotnikach, opowiedzieć o niesprawiedliwości, oddać głos wykluczonym. Brzmi szlachetnie, tyle że w kinie Lee Chang-donga dobre intencje bywają początkiem kłopotów.

Najbardziej upokarzające w nierównościach klasowych nie zawsze są pieniądze, lecz sposób, w jaki patrzą na nas inni: z protekcjonalną troską czy współczuciem. Lee pokazuje tę przepaść poprzez niezręczne rozmowy i pozornie niewinne pytania. Ye-ji szuka w życiu Mi-ok autentyczności, podczas gdy Mi-ok fascynuje się komfortem dokumentalistki. Obie pragną tego, czego same nie mają. Różnica polega na tym, że jedna może potraktować tę fascynację jako doświadczenie, druga jako obietnicę innego losu.

Kadr z filmu "Możliwa miłość" Joo Jae-bum/Netflix materiały prasowe

Podobne pytania stawiał trzydzieści lat temu Krzysztof Kieślowski. Jego "Dekalog" wciąż pozostaje zaskakująco aktualny, co Maciej Musiał postanowił wykorzystać, inicjując międzynarodowy projekt inspirowany słynnym cyklem. "Możliwa miłość", po "Historiach równoległych" Asghara Farhadiego, jest kolejną odsłoną przedsięwzięcia, w które zaangażował się również Krzysztof Piesiewicz. Szczególnie interesujący okazuje się tutaj dialog z "Dekalogiem X", w którym dwaj bracia, grani przez Jerzego Stuhra i Zbigniewa Zamachowskiego, dziedziczą kolekcję znaczków. Niewinna z pozoru pasja szybko przeradza się w obsesję, obnażając ludzką zachłanność. Kieślowski opowiadał o niej z gorzkim humorem, przypominając, że chciwość nie zna podziałów społecznych.

Lee Chang-dong. Reżyser ludzkich pęknięć

Z kolei Lee od lat przygląda się ludziom, których społeczeństwo wolałoby nie zauważać. W "Miętowym cukierku" historia miażdżyła jednostkę, w "Oazie" miłość rodziła się na marginesie społeczeństwa, a "Płomienie" zamieniały klasową frustrację w duszny thriller. W "Możliwej miłości" punktem odniesienia jest strajk pracowników SsangYong Motor z 2009 roku. Utrata pracy oznacza tutaj coś więcej niż brak pieniędzy. Niszczy relacje, odbiera godność, zatruwa codzienność. Ho-seok jest zarówno ofiarą systemu, jak i człowiekiem niezdolnym zapanować nad gniewem, a jego cierpienie nie daje mu moralnego immunitetu.

Reżyser w "Możliwej miłości" stawia też pytanie o odpowiedzialność artysty. Kamera Ye-ji ma służyć poznaniu, ale może stać się narzędziem manipulacji. Kto decyduje, które fragmenty czyjegoś życia zasługują na pokazanie? Reżyser, podobnie jak jego bohaterka, wybiera, kadruje i interpretuje cudze doświadczenia. To jeden z najciekawszych paradoksów filmu.

Ta sama przemoc, którą Lee dostrzega w zawłaszczaniu cudzych historii, od lat fascynuje również innych twórców koreańskiego kina, choć nie zawsze przybiera równie subtelną formę. "Parasite" prowadziło klasowy konflikt ku eksplozji, podczas gdy "Możliwa miłość" pokazuje przemoc subtelniejszą, ukrytą pod pozorem empatii. Szczególnie interesująca jest Cho Yeo-jeong. W "Parasite" grała panią Park, nieświadomą własnych przywilejów. Tutaj wciela się w kobietę, która dostrzega biedę aż nazbyt dobrze, czyniąc z niej przedmiot fascynacji.

Kadr z filmu "Możliwa miłość" Joo Jae-bum/Netflix materiały prasowe

Miłość nie jest prawem własności

Największą siłą filmu są właśnie aktorzy. Sul Kyung-gu buduje Ho-seoka z poczucia przegranej. Znakomita Jeon Do-yeon nie potrzebuje wielkich monologów, by pokazać pragnienie innego życia. Cho Yeo-jeong balansuje między autentyczną troską a potrzebą kontroli, natomiast Zo In-sung przekonująco portretuje świat uprzywilejowanych.

Nie każda minuta filmu jest jednak równie udana. Lee chwilami zbyt mocno ufa rozbudowanej narracji. Klasowe kontrasty bywają nazbyt oczywiste, retrospekcje tracą siłę, a cierpliwość reżysera zamienia się w dramaturgiczne przeciąganie. Film tak przenikliwy w obserwowaniu ludzkich zachowań nie zawsze pozostawia widzowi przestrzeń na własne wątpliwości.

Mimo tych zastrzeżeń "Możliwa miłość" pozostaje kinem poruszającym i intelektualnie prowokującym. Lee pokazuje, jak łatwo nawet szlachetne intencje mogą podtrzymywać społeczne nierówności. Okazuje się, że największym luksusem nie są dziś pieniądze, lecz możliwość decydowania o tym, kto i jak opowie naszą historię. Tytułowa miłość pozostaje możliwością, nie obietnicą, a jej najtrudniejszym sprawdzianem jest zgoda na to, że cudze życie nigdy nie będzie naszą własnością.

7/10

"Możliwa miłość" (Ganeunghan sarang), reż. Lee Chang-dong, Korea Południowa 2026, premiera VOD: 6 listopada 2026 roku