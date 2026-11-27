Zawody w przyrządzaniu owsianki? To nie jest żart. Do Carrbridge przyjeżdżają ludzie z całego świata

Początki tej historii sięgają roku 1994. To wtedy Roger Reed, właściciel hotelu Fairwinds w Carrbridge, wpadł na niecodzienny pomysł, który miał rozsławić niewielką szkocką miejscowość i przyciągnąć zainteresowanie turystów. Zawody w przyrządzaniu owsianki, w których nagrodą byłoby Złote Mieszadło - symboliczne berło honorujące autora dania potrafiącego schlebić najbardziej królewskim podniebieniom. Ale jak to zrobić, mając do dyspozycji wyłącznie trzy składniki: nieprzetworzoną kaszę owsianą, wodę i sól? Twarde reguły konkursu od początku wykluczyły nie tylko dodawanie mleka, cukru, miodu, suszonych owoców czy orzechów, ale nawet korzystanie z płatków owsianych. Na przygotowanie konkursowego dania przewidziano zaledwie 30 minut, a o zwycięstwie miały decydować wyłącznie konsystencja, smak i kolor.

Brzmi to ekstrawagancko, ale mieszkańcy Wysp Brytyjskich słyną z niecodziennych inicjatyw, jak choćby mający kilkusetletnią tradycję konkurs pogoni za dziewięciofuntowym kręgiem sera Gloucester, mistrzostwa świata w puszczaniu kaczek czy wyścigi owiec. I każde z powyższych traktowane jest przez organizatorów i uczestników z absolutną powagą, zaangażowaniem i ambicją.

Widać to doskonale po bohaterach "Najlepszej owsianki na świecie", otwiera się w nowym oknie. Australijski reżyser i scenarzysta Constantine Costi dowiedział się o mistrzostwach od swojego rodaka, kucharza Toby'ego Wilsona, który postanowił wystartować w konkursie w 2022 roku. Przez trzy dekady lokalna inicjatywa zdążyła bowiem zdobyć międzynarodową renomę i regularnie przyciąga uczestników z najodleglejszych zakątków globu. Zaintrygowany pomysłem Costi wybrał się do Carrbridge, gdzie bez większych zapowiedzi zaczął odwiedzać mieszkańców i poznawać ich historie. Będący pod wrażeniem gościnności szkockiej społeczności oraz Charliego Millera, wieloletniego organizatora mistrzostw, który szykował się do przejścia na emeryturę, postanowił wrócić z kamerą, by uwiecznić jubileuszową, trzydziestą edycję zawodów.

"Najlepsza owsianka na świecie": czuły portret miejsca i jego mieszkańców

Reżyserowi udało się pokazać na ekranie niezwykle barwną galerię postaci - od lokalnych weteranów konkursu, przez zawodowych kucharzy po fascynatów przystępujących do rywalizacji po raz pierwszy w życiu. Ich sposób prezentacji przywołuje na myśl ekscentryków zaludniających filmowe uniwersum Wesa Andersona, lecz w przeciwieństwie do nich bohaterowie "Najlepszej owsianki na świecie" są w stu procentach autentyczni. Dokumentalna opowieść wykracza daleko poza samą anegdotę o nietypowych mistrzostwach kulinarnych. To czuły portret miejsca i jego mieszkańców, a zarazem uniwersalna historia o tym, jak pozornie błaha inicjatywa może stać się ważnym elementem tożsamości lokalnej społeczności i prawdziwym świętem, w którym dużo bardziej niż rywalizacja, liczy się współuczestniczenie w czymś wyjątkowym.

Trwający zaledwie 75 minut niezwykle ciepły dokument Costiego rozbudza ciekawość i apetyt, by samemu wybrać się do Szkocji i zobaczyć, jak wyglądają mistrzostwa o Złote Mieszadło. Zawody organizowane są na przełomie września i października, więc jest jeszcze trochę czasu, by poćwiczyć sztukę gotowania. A przede wszystkim przekonać się, że nawet z czegoś tak niepozornego jak owsianka można uczynić powód dumy i wielkiej pasji. Po seansie szara breja ze szkolnej stołówki może już nigdy nie smakować tak samo. Czasem najciekawsze historie kryją się bowiem w najmniej spodziewanych miejscach. Nawet w garnku z gotującym się owsem.

7/10

"Najlepsza owsianka na świecie" [trailer] materiały dystrybutora

"Najlepsza owsianka na świecie", otwiera się w nowym oknie (The Golden Spurtle), reż. Constantine Costi, Wielka Brytania, Australia 2025, dystrybucja: Gutek Film, premiera kinowa: 27 listopada 2026 roku.