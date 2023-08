Monika i Stefan/Enzo ( Adrianna Chlebicka i Mateusz Banasiuk wciąż niemoralnie piękni) po rozmaitych związkowych turbulencjach zdają się kroczyć w stronę happy endu. Jest pierścionek, jest data ślubu. Na ostatniej prostej przydarza im się jednak komplikacja, którą można potraktować jako sygnał, żeby zamiast kościelnego stawiać jednak na ślub cywilny. Oto znający pana młodego od kołyski ksiądz ( Olaf Lubaszenko w roli fana mediów społecznościowych w koloratce) stawia mu ultimatum: żeby stanąć przed ołtarzem, musi on wyprostować sprawy z przeszłości, a konkretnie dostać rozgrzeszenie od pewnej Ewy.

Jako, że Ew w życiu Enzo w erze przed Moniką było bez liku, mężczyzna przygotowuje skrupulatnie listę dawnych flam i odpicowanym przez tatę narzeczonej Bazylego ( Mirosław Baka ) youngtimerem ruszy wypełnić zleconą misję. Monika nie ma nic przeciwko, nie jest zazdrosna o byłe partnerki (co akurat jest fajne i ożywcze), a w ramach wsparcia moralnego mężczyźnie towarzyszy ulubiona bratanica Ania (Helena Mazur), zawsze potrafiąca trzeźwo ocenić sytuację.



Po licznych mniej lub bardziej traumatycznych spotkaniach Enzo wreszcie odnajduje tę właściwą Ewę ( Ina Sobala ). Kobieta jest artystką, mitomanką i wciąż ewidentnie ma do niego słabość. Od razu wiadomo, że gdzie ona, tam kłopoty. Ewie towarzyszy synek Antoś. "To twój syn" - oświadczy Enzo, tak jakby mówiła "kup bułki". Enzo dopiero co zrozumiał, że marzy o byciu ojcem - kilka dni wcześniej zobaczył dwie kreski na teście ciążowym u Moniki, ale był to fałszywy alarm. Ten komunikat zmieni jego życie. Zaś pojawienie się Ewy przemebluje jego związek z Moniką, coraz mocniej podejrzewającą, że nie wszystkie elementy układanki zwanej Ewa do siebie pasują.

To główny wątek filmu, są jeszcze poboczne, ale spuśćmy na nie zasłonę milczenia.

Filip Zylber ewidentnie trafia swoimi produkcjami w gust części publiczności, skoro już trzecia część komediowo-romantycznej sagi trafia na Netflix. Ale to wciąż produkt filmopodobny, nie udający nawet, że ma cień szacunku dla tego, co rzeczywiste i logiczne.

Fabuła jest pretekstowa, poszczególne wątki wydają się doklejone na siłę. Bohaterowie funkcjonują w przestrzeniach, które są projekcjami wyobrażeń na temat: sukcesu, młodości, świata biznesu czy branży dziennikarskiej - ale nie mają nic wspólnego z tym, co realne (i osiągalne, choćby dla portfela). Mają psychiczną głębię protagonistów z reklamy pralki i mówią do siebie linijkami ze złej literatury.

A szkoda, bo odrobina autoironii ciekawie pogłębiłaby postać Enzo (a Mateusz Banasiuk bez problemy by ją aktorsko udźwignął). Więcej sarkastycznego humoru rozwiałoby słodkopierdzące chmury, układające się w kształt irytującej aureoli wokół głowy Moniki, która ze szponów nudy wyrywa się, gdy niespodziewanie wyjawia, że nie chce być matką. Ewę wymyślono jako postać w stu procentach niepoważną. Trudno przejmować się jej emocjami i dylematami. Zachowanie kobiety w domu Enzo i Moniki przypomina kiepski kabaret. Nie sposób uwierzyć w naiwność, z jaką Enzo do niej podchodzi. Potencjał aktorów pozostaje niewykorzystany. Najbardziej irytuje jednak wątek domniemanego ojcostwa i związanej z tym błyskawicznej ewolucji youtubera. Jasne, takie zagranie pasuje do kształtu fabuły, ale jest tak nieprawdopodobne i powierzchowne, że wręcz cyniczne.

Kiedy pisałam recenzję "jedynki", chciało mi się silić na oryginalność i dowcip. Dziś czytam tamten tekst z uśmiechem, ale i pewną tęsknotą za jakimkolwiek entuzjazmem. "Miłość do kwadratu bez granic" to znój, wtórność i nijakość zapakowane w jaskrawy, sztuczny i ozdobny papier. Dla recenzenta jedno z tych doświadczeń, które przypomina, że nasze stawki za recenzję są o wiele za niskie.

4/10

Wideo "Miłość do kwadratu bez granic": Oficjalny zwiastun