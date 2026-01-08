Miliony widzów we Francji, a w Polsce? Historia wzruszająca i świetnie zagrana

"Wysokie i niskie tony": wzruszająca opowieść o rodzinie i pasji

Emmanuel Courcol, francuski aktor, scenarzysta i reżyser od lat konsekwentnie porusza się w obszarze kina, które łączy empatię z uważną obserwacją społeczną. W reżyserii odnalazł własny język: oszczędny i skupiony na bohaterach. Jego wcześniejsi "Komedianci debiutanci" udowodnili, że potrafi mówić o wspólnocie z lekkością, nie rezygnując z głębi. W "Wysokich i niskich tonach" ten styl dojrzewa i nabiera powagi.

"Wysokie i niskie tony" jest trzecim filmem w reżyserskim dorobku Courcola. To wzruszająca opowieść o tożsamości, rodzinie i pasji, osadzona w bardzo konkretnej, realistycznej codzienności. Punktem wyjścia jest sytuacja graniczna. Thibaut, uznany dyrygent, obywatel świata i bywalec filharmonii, dowiaduje się, że choruje na białaczkę i potrzebuje przeszczepu szpiku. Choroba nie staje się tu emocjonalnym szantażem, lecz impulsem uruchamiającym proces, który dotyczy przede wszystkim relacji.

Okazuje się, że Thibaut został adoptowany, a jego jedyną szansą na ratunek jest biologiczny brat. Jimmy mieszka na północy Francji, pracuje w szkolnej stołówce i gra na puzonie w amatorskiej orkiestrze dętej. Niespodziewane spotkanie dwóch mężczyzn z różnych klas społecznych, o odmiennych doświadczeniach i stylach życia, staje się nie tyle opowieścią o cudownym pojednaniu, ile o trudnej bliskości, która wymaga czasu i zgody na nierówność.

Co istotne, reżyser pokazuje różnice klasowe, kulturowe i mentalne bez publicystycznego tonu. Pomoc i wdzięczność nie są tu jednoznaczne. Courcola interesuje to, co dzieje się po pierwszym geście solidarności: moment, w którym bliskość zaczyna odsłaniać nierównowagę - finansową, symboliczną i kulturową.

"Wysokie i niskie tony": aktorzy wielkim atutem filmu

Muzyka pełni w "Wysokich i niskich tonach" kluczową funkcję dramaturgiczną. Nie jest ilustracją ani ornamentem, lecz przestrzenią spotkania. Zderzenie świata muzyki klasycznej z amatorską orkiestrą dętą nie służy prostemu kontrastowi "wysokiego" i "niskiego". Courcol pokazuje raczej różne drogi dostępu do kultury, talentu i prestiżu. Ścieżka dźwiękowa Michela Petrossiana subtelnie łączy świat symfoniki z żywiołową energią muzyki marszowej, wzmacniając emocjonalny rytm opowieści.

Ogromnym atutem filmu są aktorzy. Benjamin Lavernhe gra Thibauta z wyczuciem i powściągliwością, unikając patosu. Pierre Lottin jako Jimmy wnosi autentyczność, bez popadania w stereotyp "prostego faceta z prowincji". Ich ekranowy duet jest wiarygodny, oparty na napięciach, drobnych gestach i niewypowiedzianych emocjach.

"Wysokie i niskie tony" to film pełen godności, w sposobie mówienia o chorobie, pracy, klasowych różnicach oraz rodzinnych zobowiązaniach. Nie jest wolny od drobnych przewidywalności i momentami zbyt czytelnie rysuje kontrasty społeczne, ale jego siła leży w uczciwości tonu. To kino środka w najlepszym sensie: klarowne, empatyczne i dobrze zagrane.

Nieprzypadkowo film miał premierę w Cannes, otrzymał siedem nominacji do Cezarów i przyciągnął do francuskich kin blisko trzy miliony widzów. Courcol stworzył opowieść, która porusza dlatego, że mówi spokojnym tonem i ufa wrażliwości oraz inteligencji widza.

7/10



"Wysokie i niskie tony" (En fanfare), reż. Emmanuel Courcol, Francja 2024, dystrybutor: Aurora Films, premiera kinowa: 9 stycznia 2026 roku.