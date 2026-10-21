Milion Francuzów ruszyło do kin. Co zobaczyli w tym niezwykłym filmie?

"Pieśni lasu": Niezwykłe spotkanie z naturą

Nie trzeba wyruszać na drugi koniec świata, by doświadczyć niezwykłego spotkania z naturą. Czasem wystarczy wejść do lasu, znaleźć odpowiednie miejsce i uzbroić się w cierpliwość. Parający się fotografią przyrody Vincent Munier wie o tym doskonale. Od dzieciństwa przemierzał lasy Wogezów w towarzystwie ojca, który nauczył go rozpoznawać zwierzęce tropy, wsłuchiwać się w odgłosy przyrody i dostrzegać to, co dla niewprawnego oka pozostaje niewidoczne. Dziś sam przekazuje tę wiedzę swojemu synowi.

W "Pieśniach lasu", otwiera się w nowym oknie trzy pokolenia mężczyzn spotykają się w miejscu, które nie tylko stało się ich wspólną pasją, ale też w istotny sposób ukształtowało ich spojrzenie na świat. Ich obcowanie z mieszkańcami lasu ma w sobie coś z rytuału. Wymaga skupienia, pokory i umiejętności podporządkowania się rytmowi natury. To swoista odmiana polowania, tyle że zamiast sztucera bronią staje się aparat fotograficzny, a największą zdobyczą - możliwość utrwalenia ulotnej chwili.

Szczególne miejsce w tej rodzinnej opowieści zajmuje głuszec - majestatyczny ptak, którego niezwykłe upierzenie i widowiskowe toki od lat fascynują miłośników przyrody. Dla Muniera i jego ojca ma on jednak również znaczenie symboliczne. Niegdyś zamieszkiwał lasy Wogezów, dziś jest już w nich nieobecny. Pragnienie ponownego spotkania głuszca staje się więc czymś więcej niż kolejnym fotograficznym wyzwaniem. To także próba odnalezienia fragmentu bezpowrotnie utraconego świata. W tej tęsknocie za nieobecnym mieszkańcem lasu pobrzmiewa zresztą jeden z najważniejszych tematów filmu - świadomość, że przyroda, którą znamy i kochamy, nie jest nam dana raz na zawsze.

W postawie Muniera jest coś ujmującego. Fotograf nie próbuje podporządkować sobie przyrody, lecz cierpliwie czeka, aż sama zechce odsłonić przed nim swoje tajemnice. W czasach, gdy niemal wszystko musi dziać się natychmiast, jego film przypomina o wartości uważnej obserwacji. O przyjemności płynącej z milczenia, nasłuchiwania i dostrzegania drobnych zmian zachodzących w otoczeniu. Wreszcie o tym, że obcowanie z naturą nie musi oznaczać zdobywania kolejnych szczytów czy zaliczania spektakularnych atrakcji. Czasem wystarczy po prostu być.

Piękne zdjęcia, problematyczna narracja

Największą siłą "Pieśni lasu" pozostają jednak zdjęcia. Pokryte mgłą górskie zbocza, promienie słońca przebijające się przez korony drzew czy mieniące się kolorami tęczy upierzenie głuszca wyglądają na wielkim ekranie zjawiskowo. Munier ma niezwykłe wyczucie światła, kompozycji i chwili. Potrafi przekuć wielogodzinne oczekiwanie w kilka sekund czystej wizualnej poezji. Równie ważna jest warstwa dźwiękowa. Szum liści, trzask gałęzi, nawoływania ptaków i odległe odgłosy zwierząt tworzą naturalną symfonię, która pozwala niemal fizycznie zanurzyć się w leśnym świecie.

Problem w tym, że reżyser chwilami zachwyca się nim aż nazbyt bezkrytycznie. Kolejne perfekcyjnie skomponowane obrazy zaczynają przypominać reklamowe spoty, w których natura istnieje przede wszystkim po to, by dostarczać estetycznych uniesień. Wszystko jest tu piękne, harmonijne i niemal nierealnie doskonałe. Brakuje natomiast surowości, nieprzewidywalności i drapieżności, które przecież również stanowią o istocie dzikiej przyrody.

Podobny problem dotyczy narracji. Towarzyszące obrazom międzypokoleniowe rozmowy często sprowadzają się do dość oczywistych spostrzeżeń o pięknie świata i potrzebie życia w zgodzie z naturą. Nie sposób odmówić im słuszności, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Munier raz po raz tłumaczy widzowi to, co znacznie sugestywniej wybrzmiewałoby bez słów. Tam, gdzie obraz i dźwięk mogłyby przemówić same, pojawia się kolejna refleksja, nierzadko ocierająca się o banał.

Jednocześnie trudno nie zauważyć, że ten niemal baśniowy świat pozostaje światem wyłącznie mężczyzn. Przyrodnicza pasja przechodzi tu z ojca na syna, a następnie na wnuka. Kobiety pozostają poza kadrem, jakby w tej rodzinnej historii nie było dla nich miejsca. Nie przekreśla to oczywiście intymności opowieści, ale nadaje jej dość osobliwy, patriarchalny rys.

Milion Francuzów zobaczyło w kinach ten dokument

Największy niedosyt budzi jednak sposób, w jaki Munier odnosi się do współczesnych zagrożeń dla przyrody. Reżyser dostrzega postępującą ingerencję cywilizacji w naturalny krajobraz podkreślając, że nawet głęboko w lesie nie sposób uwolnić się od nieustającego odgłosu silników przelatujących samolotów. Jeszcze bardziej wymowna jest historia głuszca, którego próżno już szukać w lasach Wogezów. To bolesne świadectwa przemian, jakim podlega środowisko naturalne. I punkt wyjścia, by opowiedzieć o czymś znacznie ważniejszym niż osobista fascynacja przyrodą. Jednak zamiast pogłębionej refleksji nad antropocenem i odpowiedzialnością człowieka za degradację środowiska reżyser wybiera bezpieczny zachwyt nad pięknem ocalałego świata.

Nie zmienia to faktu, że "Pieśni lasu" mają w sobie coś, co pozwala zrozumieć ich ogromny sukces we Francji, gdzie film przyciągnął do kin ponad milion widzów. W świecie zdominowanym przez pośpiech, informacyjny szum i nieustanną potrzebę nowych bodźców propozycja Muniera może działać kojąco. To kino, które zachęca do zwolnienia tempa, wyciszenia się i spojrzenia z większą uwagą na otaczający nas świat. Świetnie sprawdzi się również jako propozycja na rodzinne wyjście do kina, zwłaszcza że młodszym widzom może skutecznie zaszczepić przyrodniczego bakcyla.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Munier bardziej kocha wyobrażenie o naturze niż jej rzeczywistą, nie zawsze piękną i harmonijną postać. Jego film zdecydowanie za rzadko wykracza poza powierzchowny zachwyt. A przecież najbardziej przejmująca pieśń lasu to czasem ta, której nie można już usłyszeć.

6/10

"Pieśni lasu", otwiera się w nowym oknie (Le chant des forêts), reż. Vincent Munier, Francja 2025, dystrybutor: Against Gravity, premiera kinowa: 23 października 2026 roku.