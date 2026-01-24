W walce po Oscary "Mała Amelia" zmierzy się między innymi z "K-popowymi łowczyniami demonów" i kontynuacją "Zwierzogrodu". Nikt nie przewiduje powtórki z 2025 roku, gdy łotewski "Flow" (także dystrybuowany w Polsce przez So Films) rozgromił wielkie studia w walce po statuetkę złotego rycerza. Jestem jednak pewien, że to właśnie francuska animacja skradnie serca części widowni, a najmłodszych skłoni do zadania trudnych pytań.

Fabuła jest oparta na autobiograficznej książce "Metafizyka rur" Amélie Nothomb. Amelia przychodzi na świat pod koniec lat 60. XX wieku w rodzinie belgijskiego konsula rezydującego w Japonii. Dziewczynka nie stawia kroku ani nie wypowiada słowa do czasu swych drugich urodzin, gdy ma miejsce potężne trzęsienie ziemi. Żywioł uwalnia kumulującą się w niej energię. Nagle staje się hiperaktywna i ciekawa świata. Jej rodzice, wychowujący już dwóje dzieci, decydują się zatrudnić nianię Nishio-san do pomocy w upilnowaniu córki. Dzięki niej mała Amelia odkrywa piękno świata. Dowiaduje się także, że życie ma swoją trudniejszą stronę.

"Mała Amelia". Wszyscy byliśmy pępkiem świata

Świat Amelii i jej najbliższych poznajemy z punktu widzenia dziewczynki. Ta jest przekonana, że jest pępkiem świata (ewentualnie bogiem), zna odpowiedzi na każde pytanie i wszystko dzieje się w związku z nią. Perspektywa naiwnego dziecko wprowadza dużo humoru, a jednocześnie pozwala w prosty sposób odnieść swoje doświadczenia do emocji bohaterki. Wszak każdy znak miał moment w życiu, gdy uważał, że wszystko kręci się wokół niego (niestety, niektórym to przeświadczenie nie mija). Jednocześnie szybko okazuje się, że z naszym czasem na Ziemi wiążą się także wydarzenia i emocje, które trudno zrozumieć. Są historie, które ciążą ludziom od wielu lat. Niektórzy odchodzą także z tego świata, pozostawiając po sobie jedynie wspomnienia.

Przejście ze stanu, gdy belgijska czekolada wydaje się kluczem do rozwiązania każdego problemu, do momentu, gdy trudne emocje można jedynie przeczekać i pogodzić się z nimi, jest obrazowane różnorodnymi perypetiami Amelii i jej najbliższych. Wszystko w prostej, a jednocześnie kolorowej oprawie graficznej, która nie boi się ilustrować najbardziej abstrakcyjnych wyobrażeń bohaterki. Jestem pewien, że zrobi ona wrażenie na dorosłych odbiorcach, a zarazem będzie cieszyła i nie przestraszy tych młodszych.

Kadr z filmu "Mała Amelia" materiały prasowe

"Mała Amelia". Dla dorosłych i dzieci czy dla dorosłych z dziećmi?

Pozostaje pytanie, czy "Mała Amelia" jest filmem dla dzieci, przy którym ich rodzice nie będą się nudzili, czy też animacją dla starszego widza, który będzie mógł ją zobaczyć wraz ze swoją pociechą bez wyrządzenia jej większej krzywdy. Twórcy poruszają wiele trudnych tematów (wspomniana śmierć bliskiej osoby) i ich nie infantylizują. Nie ukrywają, że niektóre historie nie mają happy endu, a na ogrom bolączek życiowych nie istnieją proste odpowiedzi.

Wprowadzenie tych wątków nie jest na szczęście prostym zabiegiem polegającym na przykręceniu śruby. "Mała Amelia" udowadnia, że mimo smutnych odcieni naszego czasu na Ziemi, warto być ciekawym życia, odkrywać nowe rzeczy i cieszyć się osobami, które są nam bliskie. Jak wspomniałem na początku, Oscara z tego nie będzie. Paczka wypłakanych chusteczek - na pewno tak.

8/10

"Mała Amelia" (Amélie et la métaphysique des tubes), reż. Maïlys Vallade i Liane-Cho Han Jin Kuang, Francja 2025, dystrybucja: So Films, premiera kinowa: 23 stycznia 2025 roku.

Kadr z filmu "Mała Amelia" materiały prasowe