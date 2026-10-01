Powieść "Verity. Coraz większy mrok": zjawisko na miarę "50 twarzy Graya"

Lowen Ashleigh (Dakota Johnson, otwiera się w nowym oknie) poznajemy podczas promocyjnego spotkania z czytelnikami w niewielkiej, bibliofilskiej księgarni na nowojorskim Manhattanie. Niedawno wydała swoją debiutancką powieść i próbuje jakoś zaistnieć w literackim świecie, gdy niespodziewanie jej agent dzwoni z intratną propozycją z dużego wydawnictwa. Za sporą sumę i pod rygorem poufności trzeba wspomóc autorkę poczytnych kryminałów Verity Crawford (Anne Hathaway, otwiera się w nowym oknie) w pracy nad kolejnymi tomami bestsellerowej serii. Reprezentujący ją mąż Jeremy Crawford (Josh Hartnett, otwiera się w nowym oknie) przekonuje, że wracająca do zdrowia po samochodowym wypadku żona jest wielką fanką talentu Lowen. Ta zaś, mimo początkowej rezerwy, daje nakłonić się do współpracy.

Dakota Johnson w filmie "Verity. Coraz większy mrok" / UIP ALISHA WETHERILL materiały dystrybutora

Bywają książki absolutnie nieprzekładalne na język filmu. Będąca literackim fenomenem roku 2022 "Verity. Coraz większy mrok", otwiera się w nowym oknie wydaje się stanowić jeden z takich przypadków. Podszyty erotyką thriller Colleen Hoover, który tylko w USA sprzedał się w ponad 2 mln egzemplarzy, nie stanowi bynajmniej literatury wysokich lotów, a raczej kolejne zjawisko na miarę "50 twarzy Graya", ale jego zasadnicza siła tkwi w samym medium.

Oto początkująca pisarka zagłębia się życie owianej aurą tajemnicy autorki, a następnie odkrywa tajemniczy dziennik rzucający nowe światło na mroczne wydarzenia z przeszłości tej, którą ma zastąpić. Ta opowiadana pierwszoosobowo kilkupiętrowa konstrukcja wydaje się precyzyjnie zaplanowana, a czytelnicy dość łatwo wchodzą w rolę narratorki i poddają się towarzyszącym jej emocjom. To, co działa na papierze, znacznie gorzej znosi przeniesienie na ekran. Powieść zamyka czytelnika w perspektywie Lowen i każe mu patrzeć na Verity jej oczami. Film nie może pozwolić sobie na ten sam komfort: nadaje bohaterkom konkretne twarze, gesty i zachowania, a widza z uczestnika gry zamienia w podglądacza. Prowadzona z offu narracja niewiele tu pomaga. Dialogi zaczynają szeleścić papierem, a dramaturgiczne niedociągnięcia i brak psychologicznej głębi obnażają fabularne niedostatki historii.

Widz zostaje wciągnięty w grę pozorów

Sam pomysł, by kołem zamachowym fabuły uczynić zapiski bohaterki przywołuje na myśl kultowy thriller Davida Finchera "Zaginiona dziewczyna", otwiera się w nowym oknie (2014) oparty na bestsellerowej powieści Gillian Flynn. A Verity Crawford, podobnie jak fincherowska Amy Dunne, to postać niezwykle inteligentna i wyrachowana, zdolna do najbardziej przerażających manipulacji, by kontrolować otaczający ją świat. W obu historiach widz zostaje wciągnięty w grę pozorów i postawiony przed pytaniem, która wersja jest prawdziwa? Podobieństwa kończą się jednak na poziomie fabularnego konceptu.

David Fincher potrafił wykorzystać niewiarygodność narracji do stworzenia precyzyjnej gry z widzem; Michael Showalter przede wszystkim ilustruje kolejne zwroty akcji. I choć producenci zapewnili mu gwiazdorską obsadę, to nie wystarczyło, by przekonująco i z werwą opowiedzieć tę historię na kinowym ekranie. "Zaginiona dziewczyna" była trzymającym w napięciu thrillerem i jednocześnie gorzkim komentarzem do kryzysu małżeństwa, medialnego spektaklu i społecznych wyobrażeń o idealnym związku. "Verity" pozostaje pulpową mieszanką szoku, erotyki i kiczowatych zwrotów akcji, okraszoną dialogami, które w najmniej odpowiednich momentach wywołują śmiech. I tylko szkoda Anne Hathaway, którą agent najwyraźniej wpuścił na minę.

Fani bestsellera Colleen Hoover wybiorą się do kin

Biorąc jednak pod uwagę sukces literackiego pierwowzoru producenci mogą być spokojni, że fani bestsellera Colleen Hoover wybiorą się do kin, by przynajmniej porównać pierwowzór z adaptacją. Jeśli jednak, podobnie jak Lowen Ashleigh, nie sięgacie po literaturę sprzedawaną na lotniskach, to seans "Verity" możecie sobie darować.

3/10

"Verity. Coraz większy mrok", otwiera się w nowym oknie (Verity), reż. Michael Showalter, USA 2026, dystrybucja: UIP, premiera kinowa: 2 października 2026 roku.