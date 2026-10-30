Rzadko poruszam tę kwestię w recenzjach, ale w ostatnim czasie to już druga produkcja w naszych kinach, przy której "nazewnicza" decyzja dystrybutora jest, ekhm, zaskakująca. Dopiero co mogliśmy oglądać dramat o uczennicy Vivaldiego, którego polski tytuł sugerował, że film opowie głównie o kompozytorze ("Vivaldi i ja"). Teraz za to wybrać się można na film "dla opornych". Kiedyś księgarnie zalane były takimi poradnikami: "dla opornych", "nie tylko dla orłów", "dla idiotów". Nie wiadomo, który z tych podtytułów bardziej obrażał zdolności kognitywne odbiorców, faktem jest, że moda na szczęście przeminęła. Aż tu...

Opowieść Yanna Samuella naprawdę niczym nie zasłużyła sobie (ani jej widzowie) na takie potraktowanie. W dalszej części recenzji posługiwać się będę zatem tytułem oryginalnym - "Compostelle".

"Camino dla opornych" [trailer] materiały dystrybutora

Prosty zamysł. Apel o dawanie drugiej szansy

"Compostelle" to typ kina, którego raczej nie obejrzymy na Nowych Horyzontach - nie ma tu wyrafinowanych eksperymentów narracyjnych, formalnych. Nawet problem społeczny, który porusza, nie wywołuje skrajnych reakcji, nie zaprasza do zmagań z Bogiem, rozważań o duszy rozrywanej na strzępy. Nie ma tu długich, pustych ujęć, rozmazanych kadrów, plastycznych kreacji czy prowokacji jakiejkolwiek rodzaju. Może jedynie apel o pewną czułość i dawanie drugiej szansy - sobie i innym.

Samuell stawia na maksymalną prostotę, wręcz kino "stylu zerowego". Historia nie zaskakuje, jej przebieg znany jest widzom już od przeczytania pierwszego lepszego streszczenia fabuły, nawet nie musi ono zawierać żadnych spoilerów. Nie umniejsza to jednak wartościom, które niesie "Compostelle".

Scenariusz zainspirowały działania francuskiej fundacji, która bierze pod swoje opiekuńcze skrzydła nastoletnie dzieciaki z problemami i wyrokami na karku. Adam (główny bohater grany przez Juliena Le Berre) ma ich bodaj dwanaście. Kradzieże, pobicia. Popełnia kolejne przestępstwa po to, aby mieć szansę na spotkanie z matką - na rozprawach. Kobieta porzuciła go w dzieciństwie, ucięła kontakt i założyła nową rodzinę. Zmagania Adama dostrzegają pracownicy socjalni i chcą mu pomóc, zapraszając do programu, w ramach którego trudna młodzież zamiast do więzienia, czy poprawczaka musi udać się wraz z opiekunem drogą św. Jakuba (Camino de Santiago) do sanktuarium Santiago de Compostela.

Dwa miliony kroków. Pora wejść na ten szlak

Dwa miliony kroków. Kilka miesięcy marszu. Siedemdziesiąt pięć euro na dwie osoby na dzień - na pożywienie, nocleg, najpilniejsze wydatki. Trudy mają pozwolić wyciszyć emocje, układ nerwowy, pozwolić odnaleźć sens życia i wyjść na prostą. Adam przystaje niechętnie, właściwie przymuszony i z plecakiem trafia na środek kamienistego szlaku razem z Fred (Alexandra Lamy), nauczycielką z problemami osobistymi (rozstanie z mężem, córka na studiach w innym kraju) i zawieszeniem z powodu spoliczkowania uczennicy.

Wiecie już jak to się dalej potoczy… Co nie oznacza, że nie chcecie na ten szlak też wejść.

Chrześcijański vibe bez nachalności i kino drogi

"Compostelle" bardzo mocno wpisuje się w nurt kina chrześcijańskiego, ale jednocześnie nie robi tego w sposób nachalny. Fred deklaruje, że jest ateistką, Adam raczej też religijnym chłopakiem nie jest. Na szlaku spotykają pielgrzymów, wszak to szlak pielgrzymkowy, a nie tylko turystyczny, zaglądają nawet do urokliwego klasztoru. Na plan pierwszy wysuwa się dwójka zagubionych bohaterów, życiowych rozbitków, w których przejrzeć się może wielu widzów, niekoniecznie podzielających to samo doświadczenie, co oni.

Dzieło Samuella bez wątpienia niesie też potencjał terapeutyczny, mogący posłużyć jako przyczynek do rozmowy z młodzieżą, bynajmniej nie tylko w ramach katechezy i oazy, i nie tylko "trudną". Być może produkcji powinien przyjrzeć się Zespół Edukatorów Filmowych, aby nadać mu swoją rekomendację? Z filmu dowiadujemy się, że młodzież, która trafia za kratki - najczęściej już tam będzie powracać. Ci, którzy mają inną szansę - radykalnie częściej potrafią na nowo, lepiej poukładać sobie życie.

Uwaga - jest jeszcze deser. Bo może nade wszystko "Compostelle" to kino drogi i takiego kina wszelkie wymogi spełnia. Bohaterowie przeżywają przemianę, a wszyscy zostają z absolutnie niezapomnianymi widokami, portretami miasteczek, architektury, przyrody, słońca, gór, skał, roślin, rzek, mostów. Chyba pora, żeby spakować plecak! Byle buty były wygodne.

6/10

"Camino dla opornych", otwiera się w nowym oknie (Compostelle), reż. Yann Samuell, Francja 2026, dystrybucja: Rafael, polska premiera kinowa: 30 października 2026 roku.