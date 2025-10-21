Kontrowersyjny polski bokser w końcu pokazał, jaki jest naprawdę

W świecie Artura Szpilki

Dlatego też zamiast zastanawiania się, który z aktorskich gwiazdorów mógłby wcielić się w rolę polskiego boksera, przyglądamy się życiu Artura Szpilki od środka, a on sam jest naszym przewodnikiem. Powodzenie filmu dokumentalnego w dużej mierze zależy od więzi, jaka wytworzy się między bohaterem a reżyserem i od tego, czy ten pierwszy pozwoli temu drugiemu wejść do jego świata. A świat Szpilki mieni się różnymi barwami. Trudnym dzieciństwem naznaczonym samobójczą śmiercią ojca, chuliganką, efektowną, choć dość krótką karierą bokserską, szczęśliwym związkiem, miłością do swoich psów, poważną depresją, drugim sportowym życiem w MMA.

Reżyser Filip Dzierżawski stanął zatem przed niełatwym zadaniem. Po pierwsze, jak okiełznać swojego bohatera, a po drugie, jak "ubrać" bogate życie Szpilki w odpowiednią formę. Być może było mu łatwiej, bo Dzierżawski ma doświadczenie w pracy z charyzmatycznymi bohaterami, jakimi w jego innym dokumencie "Miłość" byli Tymon Tymański, Leszek Możdżer i Mikołaj Trzaska .

To nie jest filmowy pomnik

Tłem dla historii Artura Szpilki są jego przygotowania do walki w klatce w federacji KSW, co dla bohatera stało się sportowym wyzwaniem na bokserskiej emeryturze. Stąd na ekranie wiele postaci z polskiej sceny MMA, choć prym wiodą ludzie, jakich Szpilka spotkał nieco wcześniej na swojej bokserskiej drodze. Począwszy od pierwszego trenera Władysława Ćwierza, przez legendę tego sportu Zbigniewa Raubo, aż po promotora Andrzeja Wasilewskiego, nie szczędzących mu także gorzkich słów.

Zwłaszcza postać Wasilewskiego, z którym Szpilka szedł ramię w ramię przez większość swojej zawodowej kariery, jest tu istotna. Panowie nie pałają do siebie dzisiaj sympatią, ale przedstawienie pewnych zdarzeń z dwóch perspektyw dodaje dokumentowi wiarygodności. "Szpilka" nie jest pomnikiem tytułowego bohatera. Patrząc na życie byłego boksera, pewnie i tak ciężko by go było zbudować, ale jestem przekonany, że niektórzy twórcy poszliby właśnie tą drogą. Dzierżawski nie podlizuje się swojemu bohaterowi, który zresztą przekonywał, że reżyser niejednokrotnie w trakcie realizacji go - cytując - "wk...". Widać jednak, że są w tej podróży partnerami, dzięki czemu Szpilka mógł się otworzyć.

Kolorowy ptak polskiego sportu

O ile wielu kibiców śledziło jego sportową karierę, wzloty, upadki, o tyle o tej prywatnej, z mediów dowiadywaliśmy się nieco mniej. Ogromną rolę odgrywa w niej partnerka Szpilki Kamila Wybrańczyk, będąca ważnym elementem w tej dokumentalnej układance. Z jej kolejnych wypowiedzi wyłania się mocny charakter, duża dojrzałość i trzeźwa ocena sytuacji. Kiedy trzeba przytuli, kiedy trzeba opieprzy, bo jak przekonuje sam Szpilka, to ona w tym związku nosi spodnie.

W tym interesującym portrecie kolorowego ptaka polskiego sportu, jakim jest Artur Szpilka, cenne jest coś jeszcze. Chwile słabości. Demonstracja brutalnej siły, publiczne słowne utarczki na konferencjach prasowych czy "medialna" pewność siebie to jedno, a prawdziwe życie drugie. Film Dzierżawskiego to także opowieść o traumie, porażce, depresji i tym, jak trudno się z niej podźwignąć. Niezależnie od tego czy walczy się o mistrzostwo świata w wypełnionej po brzegi hali, czy każdego dnia idzie się do biura. Artur Szpilka zwykł o sobie mówić: "Zawsze taki sam". Mam jednak wrażenie, że ten film pokazuje go w różnych, często odmiennych barwach.

7/10

"Szpilka" , reż. Filip Dzierżawski, Polska 2025, dystrybutor: Next Film, premiera kinowa: 24 października 2025 roku.