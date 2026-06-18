"Robin Hood: Koniec legendy" - tym razem bohater jest zupełnie inny

Robin Hood to taki makiaweliczny bohater. Postępuje niezgodnie z prawem, ale w imię wartości i większego dobra, czym wzbudzał naszą sympatię. Zwłaszcza w klasyku z początku lat 90. XX wieku, jakim był "Robin Hood: Książę złodziei", postać ta, odgrywana przez Kevina Costnera, była romantyzowana. Tym razem jest zupełnie inaczej.

Michael Sarnoski, który podjął się reżyserii, ale jest też autorem scenariusza nowego filmu "Robin Hood: Koniec legendy", odziera tę postać z legendy. Jego produkcję porównuje się często z "Bez przebaczenia" Clinta Eastwooda. Nie bez powodu. Starszy z twórców dokonywał w swoim filmie brutalnej dekonstrukcji westernowego mitu, a Sarnoski tę strategię powtarza, tyle że w przypadku tytułowego Robina Hooda. To zatem opowieść o mężczyźnie, którego na ostatnim etapie swojego życia wzięły wyrzuty sumienia i konfrontuje się ze swoją legendą i przeszłością.

Nie obserwujemy zatem bohatera w sile wieku, jak przywykliśmy, a zmęczonego życiem starca, który postrzega siebie jako brutalnego przestępcę i jak na spowiedzi opowiada o swoich kolejnych grzechach. A było ich wiele, o czym dowiadujemy się przede wszystkim z narracji zza kadru.

Hugh Jackman to najmocniejszy punkt nowej opowieści o Robinie Hoodzie

Sarnoski nie ucieka od brutalnych scen, które dopełniają ten mroczny krajobraz. Trzeba przyznać, że od strony wizualnej - za zdjęcia odpowiada Pat Scola - robi to wrażenie. W tej historii pojawia się jednak też światło. Związane jest z miejscem, do którego trafia ciężko ranny bohater przywieziony przez swojego dawnego kompana Małego Johna (Bill Skarsgård). To klasztor, będący czymś w rodzaju ostoi niewinności i miejsca, gdzie schronić się mogą ci słabsi. Na jego czele stoi siostra Brigid (Jodie Comer) i to relacja głównego bohatera z nią stanowi podstawę filmu "Robin Hood: koniec legendy".

Zmienia to nieco ton produkcji - ze stricte rewizjonistycznego na nieco bardziej misyjny. Bo dla głównego bohatera ochrona tego miejsca staje się szansą na, przynajmniej częściowe, odkupienie win.

Nie była to łatwa rola dla wcielającego się w postać Robina Hooda Hugh Jackmana. Fizyczna metamorfoza to jedno, ale akcję często zastępuje tu refleksja, namysł. Nie ma wielu rozpraszaczy w postaci dynamicznych, efektownych scen. Wiele za to dzieje się na twarzy bohatera, w jego spojrzeniu, w licznych momentach ciszy. Spora jest też skala emocji, jaką musiał w filmie pokazać aktor. Od zwierzęcej wręcz brutalności, obłędu, po czułość, niemal ojcowską delikatność.

"Robin Hood: Koniec legendy" [trailer] materiały dystrybutora

Jackman, obok pięknych, surowych krajobrazów Irlandii Północnej, gdzie kręcona była ta produkcja, to dla mnie najmocniejszy punkt nowej opowieści o Robinie Hoodzie. Filmu osobliwego, ale intrygującego i zaskakującego, bo nigdy bym się nie spodziewał, że historia tego akurat bohatera pokazana zostanie w duchu slow cinema.

7/10

"Robin Hood: Koniec legendy" (The Death of Robin Hood), reż. Michael Sarnoski, USA 2026, dystrybucja: M2Films, polska premiera kinowa: 19 czerwca 2026 roku.