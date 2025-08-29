

"Planeta Singli 4: Wyspa" zadebiutowała na platformie Netflix 27 sierpnia. W najnowszej odsłonie serii obserwujemy dalsze perypetie pary celebrytów. Tym razem Tomek ( Maciej Stuhr ) i Ania ( Agnieszka Więdłocha ) wybierają się w odwiedziny do przyjaciela Marcela ( Piotr Głowacki ), który ma nowy pomysł na biznes. Zainwestował spore pieniądze w hotel na greckiej wyspie, by tam uruchomić nowe reality show. Zależy mu na tym, by Tomek został prowadzącym.

W podróży na wyspę towarzyszą im Bogdan ( Tomasz Karolak ) i Ola ( Weronika Książkiewicz ). Wspólnie będą starali się rozwikłać zagadkę dziwnego zachowania Marcela i jego nowego partnera ( Nikodem Rozbicki ).

"Planeta Singli 4: Wyspa": to mógł być dobry film

Najnowsza część serii skupia się na intrydze i wątku domorosłych detektywów. Bogdan, który jest zwolennikiem teorii spiskowych, od razu widzi związek między Miguelem a bohaterem dokumentu Netfliksa "Oszust z Planety", co jest oczywistym nawiązaniem do głośnego filmu "Oszust z Tindera", w którym przedstawiono historię mężczyzny rozkochującego w sobie kobiety, od których następnie wyłudzał wszystkie oszczędności.

Dla Bogdana jest to oczywista zbieżność faktów i wraz z Tomkiem postanawiają odkryć niecne zamiary Miguela.

Cóż, gdyby tutaj kończył się opis tego filmu, można byłoby go uznać za całkiem udany powrót, z ciekawym pomysłem i zaskakującymi zwrotami akcji. Niestety tak nie jest.

Coś, co mogło być polską komediową odpowiedzią na "Biały Lotos" stało się smutną i mało zabawną opowieścią o związkach. Film przepełniony jest nieśmiesznymi gagami, dialogami bez sensu, a widz ma wrażenie, że produkcja ciągnie się w nieskończoność. Trzeba też dodać mało estetyczne wstawki z "podcastów" i jeszcze gorsze żarty z obecnego życia Tomka.

Zamiast komedii dostajemy smutne rozważania na temat miłości w cyfrowej rzeczywistości, zamiast lekkich żartów - płytkie dyskusje na temat rodzicielstwa i problemów z ciążą. Trudno jest doszukiwać się w tej produkcji jakichkolwiek plusów, bo jest ich naprawdę niewiele - na korzyść filmu działają jedynie przepiękne widoki, które wprawiają widza w wakacyjny nastrój. Na tyle dobry, że aż chce się uciec gdzieś z dala od internetu i tego typu produkcji.

Bohaterowie szybko zapominają, z jakimi trudnościami się mierzą - Ania nie pamięta, że stara się o dziecko i nic nie stoi na przeszkodzie, by wlewać w siebie spore ilości alkoholu. Marcel próbuje stworzyć nowe show, ale w sumie niewiele wiemy na temat tego skąd wziął się taki pomysł i dlaczego od razu skoczył na głęboką wodę. Tomek z jednej strony cierpi z powodu zaniku swojej kariery, ale o jego obawach dowiadujemy się dopiero w połowie filmu. Jedynym stałym elementem jest fascynacja Bogdana teoriami spiskowymi, które mogą wywołać u widza pełen politowania uśmiech.

"Planeta Singli 4: Wyspa": najgorsza odsłona serii

"Planeta Singli 4: Wyspa" nie broni się pod żadnym względem - ani jako samodzielny film, ani jako kolejna odsłona serii. Z przykrością patrzy się na bohaterów, których przed laty pokochali widzowie, a w najnowszej produkcji brzmią, jakby zabrakło pomysłów na rozwinięcie ich charakterów czy historii. Bohaterowie są bez wyrazu i nawet potencjalne ekscytujące powroty np. Kamila Kuli w roli Aleksandra, są mdłe.

Film niestety nuży i kompletnie nie angażuje widza. Niecały dwugodzinny seans dłuży się w nieskończoność i zostawia widzów z niczym. Zamiast poświęcać czas na czwartą odsłonę serii, lepiej powrócić do "Planety Singli" z 2016 roku i przypomnieć sobie jak to się wszystko zaczęło i za co polubiliśmy tę komedię.

Ocena: 1/10

"Planeta Singli 4: Wyspa", reż. Sam Akina, Michał Chaciński, Polska 2025, dystrybucja: Netflix, premiera: 27 sierpnia 2025.