Mona Friedman (Julianne Moore) większość życia spędziła u boku męża, zajmując się prowadzeniem domu na przedmieściach New Jersey i wychowaniem dzieci. Teraz, gdy te dorosły i lada moment wyjadą na studia, postanawia w końcu zrobić coś dla siebie.

Pod wpływem impulsu zgłasza się na przesłuchanie do amatorskiego musicalu "Wścibscy sąsiedzi" wystawianego w miejscowym teatrze. I, choć nie może pochwalić się sceniczną charyzmą i bogatym doświadczeniem (wcześniej śpiewała jedynie jako nastolatka w kościelnym chórze), przypadek sprawia, że dostaje drugoplanową rolę zarządczyni budynku Ms. Danielle. Zżyta aktorska trupa przyjmuje ją serdecznie i pomaga przełamać pierwsze opory przed debiutem i współpracą z Jerrym (Paul Giamatti) - niezwykle wymagającym, obdarzonym ojcowskim temperamentem reżyserem przedstawienia. Z każdym kolejnym dniem prób Mona odkrywa drzemiący w niej aktorski zapał, a przemiana, której doznaje, odciska swoje piętno na całym jej dotychczasowym życiu.

Nad "Debiutem" unosi się duch kina Woody'ego Allena

"Debiut" to już trzeci film w reżyserskim dorobku popularnego aktora Jesse'iego Eisenberga. Polska widownia kojarzy przede wszystkim jego poprzedni obraz czyli nakręcony nad Wisłą "Prawdziwy ból" oraz związany z tym fakt nadania mu polskiego obywatelstwa. Tym razem jednak artysta nie eksploruje swoich rodzinnych korzeni, lecz opowiada historię osadzoną w doskonale znanym mu aktorskim świecie.

Nad "Debiutem" , otwiera się w nowym oknieunosi się duch kina Woody'ego Allena okraszonego szczyptą czarnego humoru rodem z filmów braci Coen. To opowieść o neurozach, przybieranych na co dzień maskach, poszukiwaniu własnego głosu, emancypacji i pasji, która potrafi zmienić się w obsesję.

"Debiut" [trailer] materiały dystrybutora

"Debiut": absolutny popis Julianne Moore

Przede wszystkim jednak ten film to absolutny popis Julianne Moore, otwiera się w nowym oknie. Jej ekranowa przemiana z Mony w Ms. Danielle to rola, o jakiej marzy każdy aktor. Jest tu wszystko - od zahukanej, lekceważonej przez rodzinę i otoczenie nieco zagubionej kobiety w średnim wieku po wulkan scenicznej energii gotów rozpalić publiczność do czerwoności.

To bohaterka, która nas irytuje, rozczula, bawi i wzrusza. Za każdym razem tak samo przekonująco. Ale, choć momentami Moore zdaje się wręcz rozsadzać ekran, to ani przez moment nie przeszarżowuje, idealnie odnajdując się w farsowej konwencji filmu i tworząc jedną z najwybitniejszych kreacji w swojej karierze. Również dzięki wspaniałym partnerom - Giamattiemu, którego, mająca swoje własne sekrety, postać jest katalizatorem jej emocji, a także rozładowującej napięcia Halle Bailey oraz Eldarowi Isgandarovowi w roli absolutnie uroczego asystenta produkcji o imieniu Piotr.

"Debiut": pewniak do oscarowych nominacji

"Debiut" imponuje również na poziomie scenariusza. Wystawiany przez bohaterów musical "Wścibscy sąsiedzi" to autorskie dzieło Eisenberga z stworzonymi na potrzeby filmu piosenkami, muzyką i choreografią. Widać, że w tym przypadku liczył się każdy detal. Tym bardziej, że poszczególne elementy scenografii czy kostiumów odgrywają w tej opowieści istotną rolę. A także budują poczucie autentyczności. I choć większość akcji "Debiutu" rozgrywa się na teatralnych deskach, to opowieść z wyraźnie filmowym charakterem i tempem. A za każdym kadrem kryje się miłość reżysera do sceny i teatru jako wspólnoty, która w tej opowieści pełni rolę terapeutyczną.

"Debiut" to kino mądre, ciepłe i pełne empatii. A zarazem jeden z najzabawniejszych filmów roku i absolutny pewniak do oscarowych nominacji.

8/10

"Debiut", otwiera się w nowym oknie (The Debut), reż. Jesse Eisenberg, USA 2026, dystrybucja: Monolith Films, premiera kinowa: 25 grudnia 2026 roku.