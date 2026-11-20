Dwudziestokilkuletniego Stallone'a (Anthony Ippolito) poznajemy na początku lat 70. Między słabo płatnymi pracami dorywczymi próbuje zdobyć małe role na kolejnych castingach. Rezultat jest zawsze identyczny. Sepleniący młodzieniec z częściowo sparaliżowaną twarzą jest głównie obiektem żartów ze strony reżyserów. Stallone czuje jednak, że ma w sobie potencjał na świetnego aktora. W końcu postanawia napisać pod siebie scenariusz. W trzy dni wymyśla i przenosi na papier historię o ubogim bokserze. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że przykuwa ona uwagę wpływowych producentów. Film jest o krok od otrzymania zielonego światła. Jest tylko jeden problem. Stallone upiera się, że to on wcieli się w tytułowego "Rocky'ego". A żadna wytwórnia nie powierzy roli głównej naturszczykowi. Padają kolejne kwoty, ale młodzieniec pozostaje nieugięty. Gdy w końcu staje przed kamerą, musi udowodnić wszystkim, że tylko on mógł wcielić się w boksera.

Nie jest tajemnicą, jak skończyła się ta historia. Precyzując informacje z otwierającego akapitu: "Rocky" okazał się największym hitem kasowym 1976 roku, a później otrzymał szereg nagród, w tym trzy Oscary. Skoro finał jest znany, jak zaangażować widzów w wydarzenia przedstawione na ekranie? Farrelly i scenarzysta Peter Gamble skupili się nie na sukcesie, a na drodze do niego. Triumf na oscarowej gali zobaczymy dopiero w czasie napisów końcowych. Właściwa fabuła dzieli się na dwie części. Pierwsza przedstawia nam Stallone'a i kulisy powstania scenariusza do "Rocky'ego". Druga koncentruje się na zdjęciach do filmu Avildsena.

"Jestem Rocky" [trailer] materiały dystrybutora

Młody Sylvester Stallone znowu wzrusza

Twórcy przedstawiają Stallone'a jako chodzący paradoks: człowieka skupionego na osiągnięciu sukcesu w kinie, ale jednocześnie skrajnie niewierzącego w siebie. Na castingach przedstawia się jako Mike. W rozmowach prywatnych często w pierwszej kolejności zaznacza swoje wady. Jednak dzięki sprawnemu scenariuszowi Gamble'a nietrudno go polubić. Filmowy Sly zaskakuje dowcipem, a mimo problemów z poczuciem własnej wartości nie użala się nad sobą. A gdy przygarnia znalezionego na ulicy szczeniaka, któremu jest gotowy oddać ostatni kęs jedzenia, serce widowni jest w stu procentach po jego stronie.

Dziś, gdy Stallone jest ikoną kina akcji, można zapomnieć, co okazało się przyczyną jego sukcesu. Nie była to rzeźbiona dłutem sylwetka oraz setki przeciwników posyłanych do piachu w kolejnych częściach "Rambo". Aktora cechowała wrażliwość i szczerość, często zahaczająca o dziecięcą naiwność. Wcielający się w gwiazdora Anthony Ippolito przybrał na potrzeby roli 20 kilogramów masy mięśniowej, a dzięki charakteryzacji wygląda niemal identycznie jak młody Sly. Świetnie imituje też jego głos. O sile jego kreacji świadczy jednak oddanie wspomnianych cech, które wyniosły Stallone'a na szczyt. Bez nich byłaby to tylko parodia rodem z "Saturday Night Live" - zabawna przez chwilę, ale męcząca po dłuższym czasie. Na szczęście Ippolito zawsze tworzy pełnokrwistą postać, a nie karykaturę. Także podczas realizacji scen z "Rocky'ego" nie mamy wrażenia, że młody aktor ślepo powtarza słowa i gesty Sly'a. Szczególnie czuć to w kluczowej scenie improwizowanego monologu, która nie jest prostą rekonstrukcją, a emocjonalną kulminacją filmu Farrelly'ego. Za te kilka minut reżyser, Ippolito i Gamble mają moje najwyższe uznanie.

Anthony Ippolito w filmie "Jestem Rocky" Album Online East News

Czy drugi plan idzie w parze z protagonistą?

Przerysowania ekranowego Stallone'a udaje się uniknąć także dzięki skonfrontowaniu go z rysowanym grubą kreską drugim planem. Wspierający aktora producenci Irwin Winkler (P.J. Byrne) i Robert Chartoff (Toby Kebbell) są budowani na przeciwieństwach. Łączy ich wiara w "Rocky'ego", ale różni charakter. Pierwszy to choleryk, który przy każdym problemie rwie sobie włosy z głowy i wieszczy apokalipsę. Drugi to dobry wujek, który w momentach kryzysu zawsze poratuje ciepłym uśmiechem. Jeszcze barwniej robi się, gdy przed kamerę wchodzą inne osobistości ze świata filmu. Avildsen (Jay Duplass) to (przynajmniej na początku) bucowaty reżyser, który skupiony jest przede wszystkim na dotrzymaniu terminów. Stephan James kradnie swoje sceny dzięki roli Carla Weathersa, aktora wcielającego się w Apolla Creeda, przeciwnika Rocky'ego. Tracy Letts także sprawdza się świetnie jako Sandy Maddox, ucieleśnienie wszystkich stereotypów dotyczących prezesów wielkich wytwórni.

Należy zaznaczyć, że przerysowanie nie dotyczy bliskich protagonisty: ojca Franka (Matt Dillon) i żony Sashy (AnnaSophia Robb). Pierwszy w imię źle rozumianej rodzicielskiej odpowiedzialności popełnił wszystkie błędy świata, a dla syna jest źródłem większości problemów z wiarą w siebie. Z kolei Sasha wydaje się pierwszą osobą, która podziela pewność Slya w jego talent. Obie relacje zostają wpisane także w produkcję "Rocky'ego" i okazują się kluczowe dla jego realizacji.

Bez nachalnych mrugnięć okiem do fanów

Barwną drugoplanową obsadą stoi druga połowa filmu, w której obserwujemy powstawanie ikonicznych scen "Rocky'ego". Każda z kilkuminutowych sekwencji sprowadza się do pojawienia problemu i znalezienia na niego rozwiązania. Zwykle dla filmu jest to zabójcza strategia. Farrelly, który szlifował swój warsztat na "Głupim i głupszym", "Sposobie na blondynkę" i komediach zrealizowanych wraz z bratem Bobbym, potrafi jednak sprzedać każdą z tych anegdot i ułożyć je w ciąg narracyjny. Chociaż na chwilę Stallone znika z centrum uwagi fabuły, nie ma się wrażenia, że któryś wątek jest tutaj niepotrzebny.

Reżyser korzysta także w rozważny sposób z możliwości cytowania legendarnego dzieła Avildsena. Nigdy nie mamy wrażenia, że jakiś element pojawił się w "Jestem Rocky" tylko w ramach pustego nawiązania. Świetnie widać to na przykładzie wykorzystania głównego motywu muzycznego Billa Contiego. Teoretycznie moglibyśmy słyszeć jego wariacje w tle kilku scen filmu Farrelly'ego i pewnie za każdym razem uśmiechalibyśmy się nostalgicznie. Zostaje on jednak użyty tylko dwa razy. I bardzo dobrze, bo gdy zostaje zaprezentowany w pełnej krasie, robi podobnie piorunujące wrażenie, jak w dniu premiery w 1976 roku.

Sylvester Stallone w scenie z filmu "Jestem Rocky" materiały prasowe

To crowd-pleaser, nie biografia Stallone'a

Warto dodać, że "Jestem Rocky" to produkcja, w której nadmiar wiedzy pozafilmowej zniekształca nieco odbiór. Chociaż pierwsza część historii boksera była sukcesem i przyniosła Oscary, z kolejnymi było różnie, a późniejsze wyróżniano głównie Złotymi Malinami. "Paradise Alley", scenariusz Slya, który pierwotnie zwrócił uwagę Chartoffa i Winklera, stał się pierwszą ambitną porażką w karierze gwiazdora i znacząco wpłynął na decyzje dotyczące jego dalszej kariery. W końcu działalność artystyczna Stallone'a to pasmo wielkich sukcesów i spektakularnych porażek. Mówimy o autorze filmowym, który na początku był porównywany do Marlona Brando i Orsona Wellesa. Później wskazywano go często jako najgorszego aktora roku, a nawet dekady. Chociaż "Jestem Rocky" ma podnosić na duchu, w kilku scenach odczuwałem ich gorzki posmak.

Farrelly nie chce rozliczać kariery Stallone'a. Jego film skupia się na konkretnym momencie z kariery gwiazdora i jest opowiedziany w kluczu wyznaczonym przez "Rocky'ego". Znów otrzymujemy historię o młodym facecie, w którego prawie nikt nie wierzy. Gdy pojawia się szansa jedna na milion, bohater wykorzystuje ją w pełni. Farrelly powtarza sukces kolegów po fachu sprzed 50 lat. Bardzo możliwe, że i tym razem skończy się na Oscarach. A przynajmniej kilku nominacjach.

8/10

"Jestem Rocky" (I Play Rocky), reż. Peter Farrelly, USA 2026, dystrybucja: Kino Świat, premiera kinowa: 20 listopada 2026 roku

Film miał swoją polską premierę na 17. American Film Festival, który odbywa się we Wrocławiu w dniach od 17 do 22 listopada 2026 roku.