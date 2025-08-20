Jest mistrzem kina o kobietach. "Wszystkie razem mamy siłę"

Ferzan Özpetek po raz kolejny dowodzi, że jest mistrzem kina o kobietach, sztuce i intymnych relacjach. Tym razem zabiera widzów w podróż do lat 70. XX wieku, do prestiżowego rzymskiego atelier kostiumowego, gdzie rozgrywa się wielka opowieść o sile kobiet. "Diamenty" to widowiskowy melodramat z elementami tragikomicznymi.
"Co tak naprawdę wiemy o wszystkich tych postaciach, które reflektory widowiska konsekwentnie omijają, skupiając się wyłącznie na gwiazdach? Niewiele, a może wręcz nic" - zdaje się pytać włoski reżyser tureckiego pochodzenia Ferzan Özpetek, świadomie przesuwając spojrzenie z pierwszego planu na zaplecze. To właśnie tam, poza czerwonymi dywanami, rodzi się prawdziwa magia kina, w pracy tych, którzy tworzą kostiumy, nadając postaciom wiarygodności. Reżyser przenosi nas do lat 70. XX wieku, do rzymskiej pracowni krawieckiej. W jej wnętrzu, pełnym gwaru rozmów i stukotu maszyn do szycia, powstają stroje filmowe.
Zobacz zwiastun filmu "Diamenty".
"Diamenty" rozpoczynają się współczesnymi scenami przy suto zastawionym stole, gdzie sam reżyser po raz pierwszy pojawia się w roli... samego siebie. Ten autotematyczny gest otwiera przejście między teraźniejszością a przeszłością, a zarazem kieruje uwagę widza na same mechanizmy przedstawiania. Özpetek zestawia biografie swoich ulubionych aktorek z losami ich ekranowych bohaterek, tworząc przestrzeń, w której rywalizacja i siostrzeństwo nieustannie się przenikają.
Relacja sióstr Alberty i Gabrielli Canovy (w tych rolach Luisa Ranieri i Jasmine Trinca) stanowi emocjonalny kręgosłup opowieści. Jedna uosabia siłę i despotyzm, druga kruchość i udręczenie. Wokół nich rozpościera się cała galeria postaci: osiemnaście kobiet, z których każda wnosi do historii własny dramat. Kluczowa scena, która dotyczy postaci Bianki Vegi (Vanessa Scalera) - wybitnej kostiumografki, imponuje intensywnością, zwłaszcza w scenie, gdy Stefano Accorsi, grający wymagającego reżysera, podważa jej autorytet. To moment, który boleśnie odsłania podwójne standardy, kobieta-szefowa wciąż musi udowadniać więcej niż jej męscy odpowiednicy.
Film nie unika trudnych tematów, m.in. przemocy domowej, wykluczenia, depresji. Nina (Paola Minaccioni) stwierdza wprost: "Jesteśmy jak mrówki - wydaje się, że nic nie znaczymy, ale wszystkie razem mamy siłę". To zdanie staje się kluczem do całej narracji. Nie jednostka, lecz wspólnota, siostrzeństwo i solidarność nadają sens pracy i życiu. Özpetek opowiada o traumach z przewrotną lekkością, czasem nawet w duchu czarnego humoru braci Coen, łagodząc tragizm groteską.
Na pierwszy plan wysuwają się kostiumy autorstwa Stefano Ciammittiego. Nie są traktowane jak zwykła dekoracja, lecz jak żywe nośniki pamięci i napięć społecznych. Każdy z nich zdaje się opowiadać własną historię, stając się równorzędnym bohaterem opowieści, obok kobiet, które je noszą. Estetyka Özpetka, od lat balansująca między kiczem a elegancją, tym razem przybiera tonację subtelniejszą, bardziej wyważoną. Miejsce barokowego przepychu zajmuje intensywność spojrzenia, nie tyle zachwyt nad powierzchownością, ile wnikliwe, intymne zagłębienie się w emocje. To spojrzenie, które nie epatuje nadmiarem, lecz wyostrza wrażliwość na detale.
Nie jest to jednak dzieło pozbawione rys: narracja chwilami traci rytm, zdarzają się dłużyzny, a gra niektórych aktorek, zwłaszcza w rolach sióstr, ociera się o manierę. Paradoksalnie to właśnie te niedoskonałości dodają filmowi charakteru. Özpetek zdaje się świadomie zostawiać w "Diamentach" naturalne inkluzje, jakby chciał podkreślić, że prawdziwe piękno nigdy nie tkwi w gładkiej powierzchni, lecz w niejednoznaczności. Interesują go nie skandale, lecz emocje, pasje i codzienne dramaty tych, które zazwyczaj pozostają poza kadrem.
Ferzan Özpetek od lat splata w swoim kinie osobiste doświadczenia z niezwykłą wrażliwością na kobiece historie. W "Diamentach" ponownie oddaje głos swoim muzom, czyli aktorkom, które towarzyszą mu od lat (jak polskiego pochodzenia, pracująca we Włoszech Kasia Smutniak), oraz tym, których talent od dawna podziwiał i wreszcie zaprosił do współpracy.
Pod tym względem Özpetek zbliża się do Pedra Almodóvara, który w "Volver" stworzył jeden z najpiękniejszych portretów kobiecych w kinie współczesnym. U hiszpańskiego reżysera bohaterki, pozbawione męskiego oparcia lub naznaczone doświadczeniem przemocy, budują własny świat, oparty na trosce, solidarności i wspólnym przeżywaniu straty. W "Diamentach" ten duch siostrzeństwa wybrzmiewa równie silnie, choć ubrany w bardziej subtelną estetykę. Almodóvar maluje swoje filmy soczystymi barwami i kontrastem gatunków, Özpetek wybiera paletę stonowaną. Obu jednak łączy jedno, głęboka miłość do kobiecej siły i przekonanie, że to właśnie kobiety, nie mężczyźni, są prawdziwymi bohaterkami życia i sztuki.
Efekt to film pełen czułości i humoru, przypominający, że każda opowieść o sztuce jest w gruncie rzeczy opowieścią o ludziach, którzy ją tworzą. Nic dziwnego, że film stał się we Włoszech wydarzeniem, bo obejrzało go już ponad dwa miliony widzów. "Diamenty" celebrują wspólnotę, w równym stopniu zachwycają wizualnie, co poruszają emocjonalnie.
7/10
"Diamenty" (Diamanti), reż. Ferzan Ozpetek, Włochy 2024, dystrybucja: Best Film, premiera kinowa: 22 sierpnia 2025 roku.