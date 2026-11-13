Fabuła skupia się na grupie okradającej banki na terenie Pittsburgha w stanie Pensylwania. Rabusie dbają o to, by nikt postronny nie został ranny, a gotówkę rozdają organizacjom dobroczynnym. Swoje dokonania transmitują w internecie, co przysparza im ogromnej popularności. Do rozpracowania grupy zostaje wyznaczony John West (John C. Reilly), doświadczony agent FBI. Z powodu braku poszlak zwraca się o pomoc do Reagan (Zoë Kravitz), przebywającej w areszcie domowym twórczyni rewolucyjnego programu do lokalizacji. Tymczasem Ryan (Nicholas Hoult) i jego grupa biją rekordy popularności w mediach społecznościowych.

"Jak obrabować bank" [trailer] materiały dystrybutora

"Jak obrabować bank" to realizacyjny niewypał

Stojący za kamerą "Jak obrabować bank" David Leitch jest jednym ze współczesnych specjalistów od kina sensacyjnego. Sprawdził się jako reżyser komediowego "Kaskadera", absurdalnego "Bullet Train", a wcześniej był jednym z ojców sukcesu "Johna Wicka". Niestety, przygody grupy rabusiów i tropiącego ich agenta to pierwsze pole bitwy, na którym Leitch musiał pomachać białą flagą. "Jak obrabować bank" nie jest w żadnym wypadku produkcją realizacyjnie nieudolną. Nie ma tutaj jednak ani jednej sceny przyspieszającej bicie serca. Zapomnijcie o imponującej choreografii walk z "Johna Wicka" lub popisach godnych długiego ujęcia z "Atomic Blonde".

Gwoździem do trumny okazuje się wplatana w narrację formuła internetowej rolki. Kolejne sceny są przeplatane radosną twórczością złodziei, która uczyniła z nich ulubieńców YouTube'a. To pełna animowanych dodatków tiktokowa sieczka, w której ujęcia trwają maksymalnie sekundę, a wszystko montowane jest jak niesławny skok Liama Neesona w "Uprowadzonej". Najbardziej dziwi, że nadmiar i przesada nie powodują w tym wypadku przebodźcowania. Po prostu nużą.

Kadr z filmu "Jak obrabować bank" Album Online East News

Scenariusz nie sprawdza się na żadnym polu

Inna sprawa, że trudno uwierzyć, by infantylna oraz toporna socialmediowa aktywność Ryana uczyniła popularnego influencera. Niestety, nie jest to największa bolączka scenariuszowa filmu Leitcha. Głupotki i szczęśliwe zbiegi okoliczności mnożą się, a z czasem coraz trudniej przymknąć na nie oko. Dlaczego West wszędzie zabiera ze sobą Reagan, chociaż jej aktywność powinna ograniczyć się do operowania jej programem (w rzeczywistości niezbyt subtelnym wytrychem fabularnym)? Dlaczego agent, ponoć dobry w swojej robocie, daje się tak łatwo wywieść w pole swojej "wtyce"? Skąd Ryan wie, że jego fani będą w odpowiednim miejscu i na pewno zaoferują mu pomoc?

Do tego dochodzą liczni i nieciekawi bohaterowie, których historie są nieangażujące. Wypadają do bólu schematycznie, są zaledwie pretekstowe, a często po prostu żadne. Trudno przejąć się dramatem Ryana lub innych członków jego grupy, jeśli widzieliśmy je już sto razy i zwykle w lepszym wykonaniu. Także wątek walki z bogatymi i sprawiedliwości społecznej prezentuje się w najlepszym wypadku letnio. W czasach, gdy niepopularność najbardziej majętnych osób na świecie osiąga rekordowy poziom, jest to swego rodzaju osiągnięciem.

Nicholas Hoult w filmie "Jak obrabować bank" Album Online East News

Zmarnowana obsada

Tematem filmu są napady na bank, ale największą zbrodnią w czasie nieco ponad dwugodzinnego metrażu jest zmarnowanie imponującej obsady. Hoult i Reilly zostali pozbawieni swej charyzmy. Anna Sawai, która zachwyciła w niedawnym "Szogunie", wypada kompletnie niewiarygodnie. Kravitz ogranicza się do zgranych chwytów w portretowaniu introwertyczki, a Christian Slater gra cynicznego prezesa banku niemal od niechcenia. Najbardziej stara się Pete Davidson, jedno z odkryć programu komediowego "Saturday Night Live", dla którego jest to pierwszy w pełni dramatyczny występ. Niestety, scenariusz nie daje mu możliwości spełnienia jego ambicji.

Kolejnego skoku nie będzie

Paradujący przed kamerami w masce wilka Ryan chce rozpocząć rewolucję mas przeciwko uprzywilejowanym i skrajnie cynicznym jednostkom. Na ekranie owieczki idą za nim w ogień. Jego oponenci także przyznają mu rację w niektórych kwestiach. Niestety, wątpię, by udało się wywołać podobny entuzjazm wśród widzów w kinach. Dzięki osobie stojącej za kamerą i obsadzie "Jak obrabować bank" miało bardzo duży potencjał. Ten nie został wykorzystany w najmniejszym stopniu. W tym przypadku skończyło się na pierwszym skoku.

3/10

"Jak obrabować bank" (How to Rob a Bank), reż. David Leitch, USA 2026, dystrybucja: United International Pictures, premiera kinowa: 13 listopada 2026 roku