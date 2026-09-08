Intymny portret młodzieńczej miłości. Podbił serca krytyków

Poznajemy nastoletnią Fatimę (Nadia Melliti), stereotypową "chłopczycę". Jej pasją jest gra w piłkę nożną, w szkole obraca się głównie w towarzystwie chłopaków, uczestniczy w ich rozmowach i słyszy to, czego dziewczyna w jej wieku raczej nie chciałaby słyszeć - obcesowe i wulgarne komentarze na temat kobiet. To jedyne towarzystwo, jakie zna, ale nie do końca czuje się w nim komfortowo. Doświadcza pierwszego związku z chłopakiem, ale trudno nazwać to głęboką relacją. Fatima jest raczej powściągliwa w okazywaniu uczuć, a on sam wytyka jej sportowy ubiór. "Nie starasz się dla mnie" - słyszy. Mimo wszystko chłopak chce poprosić rodziców dziewczyny o jej rękę. Od tej pory w Fatimie rośnie napięcie i presja, z którymi coraz trudniej sobie radzi.

Na pozór twarda, nieprzystępna, wręcz siejąca postrach w szkole nastolatka skrywa ogromną wrażliwość. Widać to szczególnie w momentach, kiedy w samotności pozwala sobie na łzy. Bliskie ujęcia twarzy bohaterki budują między nią a widzem intymność, reżyserka pozwala zobaczyć Fatimę, kiedy jest najbardziej krucha, bezbronna. Z każdą kolejną sceną coraz łatwiej dostrzec, co kryje się za murem, który wokół siebie zbudowała. Jest w nim zarówno strach przed bliskością, jak i potrzeba sprostania oczekiwaniom rodziny oraz religii.

Podskórnie Fatima przeczuwa, że nie chce podążać z góry wytyczoną ścieżką dobrej córki, żony, muzułmanki. Zrywa z chłopakiem. Przez aplikację randkową poznaje Ji-nę (Ji-min Park). Relacja z dziewczyną staje się dla niej początkiem odkrywania własnych pragnień i tożsamości. Zrywa z rolami, które narzucono jej z zewnątrz i zaczyna szukać odpowiedzi na pytanie, kim właściwie jest.

Życie w zgodzie ze sobą kontra z góry narzucone wartości

Fatima zakochuje się w nowo poznanej dziewczynie. Przeżywa prawdziwą eksplozję emocji - wpływa na nią nie tylko intensywność pierwszego zakochania, ale także ekscytacja tym, co nowe i nieznane. Po raz pierwszy doświadcza pożądania. Kocha i chce być kochana. Kiedy decyduje się zaufać Ji-nie i otworzyć przed nią bez reszty, dziewczyna zaczyna się jednak wycofywać. Fatima dowiaduje się, że Ji-na ukrywała przed nią fakt, iż choruje na depresję. Twierdzi, że nie zasługuje na miłość nastolatki i izoluje się od niej. Relacja, która miała być dla Fatimy początkiem odkrywania siebie, przynosi jej pierwsze prawdziwe rozczarowanie.

"Młodsza siostra" Aurora Films materiały prasowe

Reżyserka i scenarzystka "Młodszej siostry", znana francuska aktorka Hafsia Herzi, doskonale uchwyciła konflikt wewnętrzny głównej bohaterki. Fatima wychowała się w kochającej rodzinie. Ma chłopaka, który chce się z nią ożenić. Może rozwijać swoją pasję. Została wychowana zgodnie z tradycjami religii muzułmańskiej. Wystarczy, by podążała z góry wytyczoną ścieżką. Ona jednak czuje, że to nie jest właściwa dla niej droga. Gdy angażuje się w zakazany przez jej religię związek z kobietą, z jednej strony po raz pierwszy czuje, że jest w pełni akceptowana taka, jaka jest. Z drugiej coraz silniej odczuwa lęk przed konfrontacją z rodzicami. Kiedy Ji-na zrywa z nią, Fatima z trudem ukrywa targające nią uczucia. Po emocjonalnej podróży, jaką Herzi funduje widzom za sprawą relacji Fatimy i Ji-ny, finałowa scena staje się długo wyczekiwanym ujściem nagromadzonych emocji - zarówno bohaterki, jak i widza. Rozmowa z matką nie wymaga wielu słów. Spojrzenia i wymowna cisza wystarczają, by zrozumieć, z jak ogromnym konfliktem wewnętrznym mierzyła się Fatima. I jak bardzo, mimo wszystko, zależy jej na rodzinie oraz religii.

W roli głównej oglądamy debiutującą Nadię Melliti, okrzykniętą jednym z odkryć francuskiego kina. Za rolę Fatimy otrzymała w Cannes nagrodę dla najlepszej aktorki. Co ciekawe, Melliti wcale nie wiązała swojej przyszłości z kinem. Nie miała żadnego doświadczenia przed kamerą ani wykształcenia aktorskiego. Zanim trafiła na plan "Młodszej siostry", grała w piłkę nożną. Osobiste doświadczenia pomogły jej w wiarygodnym wykreowaniu postaci Fatimy. Z tą wiedzą tym bardziej można docenić zniuansowaną i wielowymiarową kreację Melliti. Jej Fatima jest jednocześnie twarda i krucha, pewna siebie i zagubiona. Widać tu również świetną współpracę z Hafsią Herzi, która dzięki swojemu aktorskiemu doświadczeniu z pewnością była ogromnym wsparciem dla debiutantki.

"Młodsza siostra" to historia coming-of-age, ale daleka od amerykańskiego, nieco cukierkowego rozumienia tego gatunku. Najważniejszy pozostaje tu wewnętrzny konflikt Fatimy. Herzi nie sprowadza jej historii do prostego wyboru między miłością a rodziną i religią. Zamiast tego przygląda się procesowi, w którym dziewczyna próbuje pogodzić pozornie wykluczające się części własnej tożsamości. Nie chodzi więc o jednoznaczne opowiedzenie się po którejś ze stron, ale o drogę, którą Fatima musi przejść, by wreszcie zacząć żyć na własnych zasadach.

8/10

"Młodsza siostra", reż. Hafsia Herzi. Data premiery w polskich kinach: 4 września 2026.