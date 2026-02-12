Anka i Wilhelm Sasnalowie: niegroźny wybryk natury. Ich kino jest po coś

Anka i Wilhelm Sasnalowie. Do tej pory traktowani byli niekiedy w naszym kinie niczym niegroźny wybryk natury. Coś tam sobie kręcili na boku, na własnych prawach, często za własne pieniądze. Mainstream starał się tego nie zauważać. A fakt, że ich filmy pokazywane były na festiwalach w Berlinie, Locarno, czy w Rotterdamie (film najnowszy również), niczego specjalnie nie zmieniał. Margines marginesów.

Czuję, że w ważnym dla artystycznego duetu momencie; ważnym, bo sądząc z lektury niektórych wywiadów "Człowiek do wszystkiego" może być ostatnim tytułem nakręconym przez Sasnali w duecie, sytuacja zaczęła się zmieniać. Do głowy przychodzi mi przydatny komentarz Miłosza, który zagadnięty niegdyś o Iwaszkiewicza, za którym nie przepadał, odpowiedział: "To jest wieloryb polskiej literatury. Wieloryba przecie nie można przeoczyć". Sasnali również, już się nie da.

Odnotowuję zatem pierwsze retrospektywy ich twórczości, słowne ordery za całokształt, zbiorcze analizy. Słusznie, zasłużyli. Trochę się już tych filmów uzbierało, ewidentnie mają już Sasnalowie swoje ważne miejsce w najnowszym polskim kinie. Trawestując tytuł ich poprzedniego filmu - "nie zboczyli z drogi". Nie opuścili jej. To nie jest kino po coś. To kino z potrzeby. Kinofilska potrzeba tłumaczenia mechanizmów społecznych za pośrednictwem kamery, aktorów, za pośrednictwem literatury, po którą bodaj jako jedyni dzisiaj twórcy z taką premedytacją sięgają. Od Camusa po Walsera.

Wybitny, podziwiany malarz, błyskotliwa filolog i aktywistka. Wilhelm i Anka. Tworzą swoje kino. Bezceremonialne, niekokietujące, intencjonalnie niszowe.

Zamieszanie na salonach. Chwilowe zamieszanie, bo Sasnalowie wcale nie dążą do tego, żeby na tych salonach się pojawiać. Przerwa na papierosa. Przerwa na oddech. Wychodzą z imprezy incognito, w kapturach, z fajką, albo bez. Gadają, rozmawiają, słuchają. W tym właśnie tkwi różnica. Że Sasnalowie rozmawiają, podczas gdy inni załatwiają deale.

Sięgają po pisarzy, po których nie sięga prawie nikt

Cenię ten duet również za to, że nie obawiają się wysokich rejestrów.

Kino to poważna sprawa. "Literatura nie zmieni świata, ale może ów świat ukołysać" - pisał, w swoim stylu, przywołany już Iwaszkiewicz.

Sasnalowie nie tęsknią za kołysankami, ich filmy to raczej punk rock. Punk, punk rock, ale śpiewany przez Morrisseya, nie przez Rottena. Punk rock szemrany nadwrażliwą dyskoteką. Tak to czuję, tak to wygląda.

I sięgają po pisarzy, po których nie sięga prawie nikt. I adaptują ich na własnych prawach.

Mniejsza o "Do cieplejszych krajów" Pera Christiana Jersilda, tej akurat powieści nie znał prawie nikt, ale już Camus, już Walser, to jednak klasyka. "Człowiek do wszystkiego", najnowszy film Anki i Wilhelma, to adaptacja frymuśna. Książka jest bazą. Postaci, imiona, świat. Ale bazę trzeba także poruszyć, czasami zbezcześcić, żeby móc opowiedzieć własną historię. Na własnych, niepodległych prawach.

W willi Toblera (Andrzej Konopka) dzieje się różnie, i dzieje się dziwnie. Plakat The Smiths i fartuszek guwernantki, ostro rżnięte szkło i zabawa taneczna, człowiek wykorzystany i wykorzystujący innych. Punk, punk rock. I rzewne, liryczne tony.

Andrzej Konopka w filmie "Człowiek do wszystkiego" © materiały dystrybutora materiały prasowe

Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska, Piotr Trojan: wspaniałe kreacje

Robert Wasler. Wysoka półka. Nieczytana wysoka półka. Tym bardziej warto po tę półkę sięgnąć.

Joseph Marti z powieści Walsera grany w filmie przez Piotra Trojana to bohater emblematyczny dla kina Sasnali. Człowiek przeźroczysty, ale - względny to paradoks - z mocnym charakterem.

Walser, innowator języka i specjalista od portretów osobowości krańcowych, w na poły autobiograficznym "Człowieku..." opisał przypadek dosyć, nazwijmy to ostrożnie, typowy. Młody mężczyzna traci pracę, zyskuje kolejną. W tej nowej jest wykorzystywany, staje się "człowiekiem do wszystkiego".

Sasnalowie zdecydowali się na ciekawy, chociaż nie nowy, krok formalny. Znaczący krok. Introligator Joseph rzuca pracę introligatora, zrywa fartuch i, jak gdyby nigdy nic, trafia z teraźniejszości w przeszłość. Początki XX wieku, willa, koronki, grawery, lato na srebrzystej paterze. Nikogo to nie dziwi, nikt się nie dziwi. Systemy opresji są przecież jednakowe i niezmienne. Opresji w muślinowych rękawiczkach i w roboczych rękawicach fabrycznych.

Joseph pozostaje przy tym dziecinnie naiwny. Jest osobą czystą. A osoba czysta może pozwolić sobie na więcej. Może podokazywać. Nie wie przecież, że nie może tego zrobić. Joseph jest wykorzystywany. W dziwacznym domu, z dziwacznymi gospodarzami - Andrzej Konopka jako Tobler daje kolejną znakomitą kreację, wspaniała jest również ambiwalentna Agnieszka Żulewska jako znudzona i nudząca się madame Toblerowa.

Marti nie otrzymuje poborów, ale objada się resztkami z dawnej, pradawnej świetności tego domostwa. Czasami trafi się jakiś frykas. Przyjmuje do wiadomości kolejne aberracyjne pomysły wynalazcy od wszystkiego i do niczego, pana Toblera, ale działa trochę jak autysta. Potrafi zwrócić uwagę, powiedzieć "nie", zaprotestować. Wykorzystywany człowiek nie zawsze i nie wszędzie czuje się wykorzystywany.

Czerpie z życia, zwraca uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego domu, na przykład na stosunek matki do dziecka. Trochę jurodiwy, trochę łobuz. Tak widzą do Sasnalowie, tak zagrał tę rolę Trojan.

"Człowiek do wszystkiego": znakomici aktorzy to wielki atut tego filmu

Ważna jest także oprawa dla tej historii. Najważniejsza może. Mając do dyspozycji naprawdę znakomitych aktorów, przede wszystkim wywodzących się z zespołu krakowskiego Starego Teatru (warto na pewno wspomnieć o Michale Majniczu, Juliuszu Chrząstowskim, Małgorzacie Zawadzkiej, Romanie Gancarczyku, Ewie Kolasińskiej, Mikołaju Kubackim, Aleksandrze Nowosadko czy o wybitnym, zauważonym w niezależnym rankingu "Interii" epizodzie Błażeja Peszka), umiejętnie balansują między groteską, surrealistycznym snem, a swego rodzaju performensem.

Znamienne są już wspomnienie przeskoki czasowe - ze współczesności do przeszłości, ale ta strategia idzie dalej. Realistycznie tocząca się opowieść ("Człowiek..." to zdecydowanie najbardziej komunikatywny projekt w dorobku Anki i Wilhelma) wykoleja się w scenach onirycznych czy somnambulicznych, z wybitną sekwencją ekstatycznego "nagiego" tańca na czele.

Te wytrącenia są bardzo ważne i konsekwentne. Budują meta-narrację do opowieści mogącej być jedynie publicystyczną połajanką w słusznej sprawie. Sprawa jest rzeczywiście słuszna, ale Sasnali w kinie interesuje coś innego.

Wytrąceni, przetrąceni, zanikający, wykorzystywani bohaterowie - stają się modułem czasu osadzonego w przestrzeni. Bohaterowie się uniwersalizują. Stają się obrazem, plakatem, akwarelą.

Wyglądają efektownie, mówią frazą Walsera przepisanego przez Sasnala, mówią, że świat wciąż jest nikczemny, niepozbierany i fałszywy.

Tyle, że jeszcze wygląda ładnie. Z daleka widok jest piękny.

8/10

"Człowiek do wszystkiego", reż. Wilhelm Sasnal i Anka Sasnal, Polska 2026, dystrybutor: Balapolis, premiera kinowa: 25 stycznia 2026 roku.