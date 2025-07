"Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki": każdy ma swoje słabości

Wydaje mi się, że słowo "ludzcy" stanowi klucz do "Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków" . Mimo że bohaterowie obdarzeni są ponadnaturalnymi mocami i mogą wyginać się na wszystkie strony niczym guma czy ciskać ciężarówkami na prawo i lewo, każdy z nich ma swoje słabości, lęki oraz niepokoje. Poznajemy ich właśnie w tym momencie, już jako ukształtowane postaci, bo historia przemiany Reeda Richardsa, Sue Storm, Johnny'ego Storma i Bena Grimma, podana jest przez Shankmana w telegraficznym skrócie. Co jest niezłym pomysłem, bo wydatnie zmniejsza próg wejścia w historię, szczególnie dla tych widzów, którym to uniwersum na co dzień nie jest specjalnie bliskie.

Wspomniana Czwórka wkrótce jednak się powiększy, bo po wielu próbach Sue spodziewa się potomka. Dumnym ojcem jest Reed, który wszelkie swoje tacierzyńskie obawy przekłada, jak przystało na naukowca, na wypisywane na tablicy matematyczne i fizyczne wzory. Wkrótce one się przydadzą, bo niańczyć małego chcą nie tylko wujkowie, w osobach Johnny'ego i Bena, ale również czarny charakter całej opowieści, czyli Galactus. Wszechmocna kosmiczna istota, pochłaniająca kolejne planety w celu przetrwania. Pech chciał, że akurat trafiło na Ziemię, czego zwiastunem jest pojawienie się herolda. Tajemniczej Srebrnej Surferki, która ze swoją bolesną historią jest dla mnie jest chyba najciekawszą postacią w całym filmie.

Historia przyzwoita, ale nie porywająca. Brakuje pazura

Wspomniałem o naszej planecie jako o miejscu akcji, ale należałoby doprecyzować, że to Ziemia 828, będąca ciekawym połączeniem stylu retro z technologicznymi nowinkami. W wizjach zdominowanego przez efekty specjalne świata przedstawionego, jaki dostajemy w kolejnych superbohaterskich produkcjach, ten wydaje się być najbardziej analogowy. I może przez to ciekawszy. Gorzej bywa z bohaterami, zwłaszcza tymi na drugim planie, o których Shankman, poza wspomnianym wyjątkiem, najwyraźniej zapomniał. Niektóre rozpoczęte wątki nie mają kontynuacji, co powoduje refleksję nad sensem umieszczenia ich w filmie. Choć z drugiej strony, czasu amerykański reżyser nie miał wcale dużo, bo postanowił nie rozwlekać fabuły do trzech godzin, jak to czasami bywa w tego typu produkcjach, a zamknął ją w niecałych dwóch.

Obok pojedynku z Galactusem skupiona jest ona przede wszystkim wokół relacji Reeda i Sue, zwłaszcza w obliczu nowych ról jakie przyszło im odegrać. W ich postaci wcielają się: Pedro Pascal i Vanessa Kirby. Choć kołem zamachowym całej rozgrywki z czarnym charakterem jest mężczyzna, wydaje się, że to brytyjska aktorka ma tu więcej do zagrania. I to wcale nie jako superbohaterka w podstawowym tego słowa znaczeniu, a jako świeżo upieczona matka. "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" obok całej przygodowej strony, to także opowieść o niezwykłej więzi jaka łączy rodzicielkę z dzieckiem, zwłaszcza w wieku niemowlęcym. A stawka w tym wymiarze jest u Shakmana najwyższa z możliwych.

Nowa marvelowska produkcja, jaka wyszła spod skrzydeł Disneya, jest przyzwoita, ale nie porywająca. Brakuje pazura, zachwiana została równowaga między humorem a patosem, pomysły lepsze przeplatane są przez te mniej efektowne. Gdybym miał jednym słowem określić film Shakmana, to powiedziałbym, że jest nierówny. Lepszy od wcześniejszych ekranowych wizerunków tych konkretnych bohaterów, ale lokujący się gdzieś w połowie stawki ekranizacji marvelowskiego uniwersum. Dlatego w mojej ocenie "Fantastyczna Czwórka" zasłużyła co najwyżej na fantastyczną szóstkę.

6/10

"Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" (The Fantastic Four: First Steps), reż. Matt Shakman, USA 2025, dystrybutor: Disney, premiera kinowa: 25 lipca 2025 roku.