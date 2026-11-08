Fabuła kontynuacji rozgrywa się w 1949 roku, dwa lata po pokonaniu Godzilli. Japonia odbudowuje się po zniszczeniach dokonanych przez działania wojenne i pojawienie się monstrum. Pilot Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) wziął ślub ze swoją ukochaną Noriko (Minami Hamabe). Razem wychowują adoptowaną córeczkę Akiko i pomagają sąsiadce Sumiko (Sakura Ando) w prowadzeniu sierocińca. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, doświadczenie Kōichiego okazuje się niezbędne dla zespołu Kenjiego Nody (Hidetaka Yoshioka), dyrektora jednostki ds. zagrożeń wielkoskalowych. Wśród jego członków znajduje się także Kanji Murakami (Min Tanaka), biolog noszący w sobie głębokie rany po tragedii z czasów drugiej wojny światowej.

"Godzilla Minus Zero" [trailer] materiały dystrybutora

Nieznośny melodramatyzm

Godzilla, która debiutowała w filmie Ishirô Hondy z 1954 roku, przez lata przechodziła różne inkarnacje. Raz stanowiła zagrożenie, innym razem broniła ludzkości przed innymi monstrami. Pierwsza wersja potwora wyrażała traumę po zrzuceniu na Japonię dwóch bomb atomowych. Yamazaki wraca do niej w swoim najnowszym filmie. Centralna okazuje się tutaj postać Murakamiego, pragnącego zemsty za ofiary nuklearnej zagłady.

Niestety, reżyser, który trzy lata temu w przejmujący sposób opowiadał o losach Shikishimy, dawnego pilota kamikadze oskarżonego o tchórzostwo, tym razem nie potrafi zaangażować widzów w przedstawioną opowieść. Każda z postaci mierzy się ze swoimi bolączkami, ale wypadają one nieznośnie melodramatycznie. Najgorzej prezentuje się wątek Kōichiego, który musi wybierać między rodziną a dobrem wspólnoty. Sceny jego rozłąki z córeczką wypadają wręcz karykaturalnie. Równie źle prezentują się wizje zemsty, w których zatraca się Murakami. Wszystko jest pisane wielkimi literami i traktuje się nadmiernie poważnie. Niestety, w połączeniu z dosadnymi metaforami zakrawa to na niezamierzoną autoparodię. Między łzami i dramatycznymi okrzykami gubią się postacie, które tak dobrze działały w "Godzilli Minus One".

Min Tanaka w filmie "Godzilla Minus Zero" Album Online East News

Sceny destrukcji to widowisko pierwszej klasy

"Godzilla Minus Zero" to męczące dialogi postaci ze zbitą miną przeplatane efektowną rozwałką. Sceny, w których potwór dokonuje destrukcji, przebijają realizacją i rozmachem te z poprzedniej części. Spełniają one jednocześnie swe zadanie. Gdy trzeba, przerażają swoją skalą. Finał jest natomiast odpowiednio rozrywkowy. Yamazaki i jego zespół ponownie w pomysłowy sposób wykorzystują nie tylko właściwości monstrum, ale także otoczenie, z którego robiony jest użytek w walce. Świetnie wypada zarówno otwierający atak na miasto Matsumoto, jak i następująca po nim podniebna bitwa. Finał ma wiele zapierających dech momentów. Niestety, psują go postacie ludzkie - zamiast podbijać stawkę, ich melodramatyzm ją rozwadnia.

Ogromny zawód

Nieciekawe wątki pozapotworne były częstą bolączką poprzednich filmów z serii o "Godzilli". Tak jest i tym razem. Sceny destrukcji są świetne, ale nie stanowią one nawet połowy filmu. Na szczęście w "Minus Zero" zdarzają się poruszające sceny, jak na przykład wizyta Noriko w szpitalu. Niestety, większość z nich to nieznośny wyciskacz łez, a aktorzy szarżują miejscami tak bardzo, że nie potrafię stwierdzić, czy to przerysowanie ich gry, czy skręca ich z powodu tekstu, który muszą wyrecytować. Mimo imponującej strony technicznej "Godzilla Minus Zero" stanowi jeden z największych zawodów kinowych 2026 roku.

5/10

"Godzilla Minus Zero" (Godzilla -0.0), reż. Takashi Yamazaki, Japonia 2026, dystrybucja: Piece of Magic Entertainment, premiera kinowa: 6 listopada 2026 roku.