Ekranizacja, na jaką czekaliśmy? Ten film to klasa sama w sobie

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Maciej Kawalski rzucił się na głębokie wody i wyszedł z tego obronną ręką. Gdyby miał za sobą dekady reżyserskiej kariery, filmowa "Lalka" spokojnie mogłaby zostać uznana za jego opus magnum. Ekranizacja powieści Bolesława Prusa, wizualnie, aktorsko i realizacyjnie imponująca, to jedynie przedsmak tego, co pokaże nam w przyszłości.

Kadr z filmu „Lalka”: kobieta w jasnej sukni i kapeluszu oraz mężczyzna w szarym garniturze na tle zieleni.
Kadr z filmu "Lalka"Kino Światmateriały prasowe

Pojedynek "Lalek", czyli polski Barbenheimer

Moda na sequele, remake'i, powtarzanie powtarzanego do momentu, aż z oryginału nie zostanie nic prócz mglistego wspomnienia, dopadła również i polskie kino. Lalkomania, która w zaledwie kilka miesięcy bez reszty pochłonęła nas wszystkich - od znawców twórczości Bolesława Prusa po przyszłych maturzystów - nie bez powodu okrzyknięta została polskim Barbenheimerem.

Im bliżej premiery serialowej i filmowej interpretacji historii Łęckiej i Wokulskiego, tym odważniej literaccy patrioci domagają się sprawiedliwości dla największej polskiej powieści. Porównania do "chały", "patologii" i "wysokobudżetowego fanfika" pogrzebały marzenia twórców nowej produkcji Netfliksa o wygraną w wyścigu z filmem Macieja Kawalskiego. Gdy kończą się racjonalne argumenty, widzowie krytykują Pawła Maślonę za emancypacyjne zrywy Izabeli i gangsterską naturę Wokulskiego, szukając pocieszenia w porcelanowej twarzy Kamili Urzędowskiej i melancholijnym spojrzeniu Marcina Dorocińskiego. Co by nie mówić o świetnych aspektach netfliksowej "Lalki", począwszy od genialnych kostiumów po wyśmienitą grę aktorską, PR-owa porażka serialu walkowerem oddała zwycięstwo twórcom jej pełnometrażowej adaptacji.

Po 140 latach od premiery książki Prusa jedno jest pewne: w "Lalce" wciąż szukamy punktu odniesienia i wprost nie wyobrażamy sobie, by twórcy poddawali drastycznej reinterpretacji dzieło, które dla tak wielu z nas stanowi istną narodową świętość. Może właśnie dlatego w ostatnich tygodniach z niecierpliwością wyczekiwano tej "właściwej" adaptacji wyreżyserowanej przez Macieja Kawalskiego.

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"Lalka": filmowa finezja godna mistrza Prusa

Twórca "Niebezpiecznych dżentelmenów" istotnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lwiej części widowni, dostarczając nam ekranizacji, jak na polskie warunki, doprawdy epickiej. Kolosalny budżet bije po oczach w każdym kadrze, lokacji, efektach specjalnych i kostiumach, żywcem wyjętych z pozytywistyczno-romantycznej epoki. Formalnie, wizualnie i co najważniejsze - fabularnie zgadza się tu niemal wszystko. Widzowie zrezygnowani po seansie serialu Netfliksa znajdą w niej klasykę i dostojność, godną mistrzowskiego pióra Prusa. Mimo to, od filmowej "Lalki" na kilometr czuć chłód i dystans. A nie tego szukamy przecież w opowieściach o miłości.

Sekwencją otwarcia reżyser przenosi nas na wojnę w Bułgarii, na której główny bohater zbił w końcu niemały majątek. Już na pierwszy ogień w ruch idą pociski i wybuchy, zapowiadając wizualną i realizacyjną finezję i przepych, które bynajmniej nie sprawiają wrażenia sztuczności, a naturalnej, szytej na miarę międzynarodowego kina jakości. Poturbowany wewnętrznie Stanisław (Marcin Dorociński) wraca do Warszawy jako zupełnie inny człowiek, który w wojennych zgliszczach pozostawił wszystko, prócz jednego: rozpaczliwej miłości do tyleż pięknej, co emocjonalnie niedostępnej Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska).

"Stachu, bo w tobie romantyk się bije z pozytywistą" - wypowiada w stronę zdystansowanego, oszczędnego w emocjach Wokulskiego doktor Szuman, sportretowany przez Macieja Stuhra. W filmowym anturażu Stanisławowi bliżej jednak do romantycznego kochanka niż do rasowego, pragmatycznego biznesmena. Gdy jego wzrok wbity w Izabelę podczas premiery w teatrze dostrzega czujne oko pani Meliton (wybitna komediowa kreacja Agaty Kuleszy), rozsądek ustępuje miejsca uczuciu, dla którego gotów jest do wszelkich poświęceń. W otoczeniu kulturowej, etnicznej i ekonomicznej mozaiki Warszawy schyłku XIX wieku, w której cyganeria wiedzie dostatnie życie, sąsiadując ze społecznymi wyrzutkami, droga Wokulskiego przypomina, jak bardzo romantyczne zrywy - te dosłowne, jak i te metaforyczne, związane z polską historią - zwyczajnie nie mają prawa się udać.

W podróży do serca Izabeli (równie kokieteryjna, co enigmatyczna Kamila Urzędowska) towarzyszą Dorocińskiemu legendy polskiego kina, których mnogość i naturalność w pojawianiu się na ekranie po jakimś czasie przestaje już zaskakiwać. Tomasz Łęcki w wykonaniu Andrzeja Seweryna to łajdak i nieudacznik, który rodzinny majątek bez mrugnięcia okiem przegrał w mocno zakrapianych karcianych rozgrywkach. Rzecki (udany powrót Marka Kondrata) swoją ogładą i życiową mądrością wspiera Stanisława w najtrudniejszych decyzjach. Baron i Baronowa Krzeszowscy (Borys Szyc i Maja Ostaszewska) nie kryją zniesmaczenia, przebywając w towarzystwie kupca, który zanim trafił na salony robił interesy gdzie i z kim popadnie. Hrabina Karolowa (Krystyna Janda) traktuje go niczym chłopca na posyłki, a Starski (Mateusz Damięcki), zachłyśnięty swoją pyszałkowatością, zaleca się do Izabeli, która z pełną świadomością zadaje Wokulskiemu cios w samo serce.

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"Lalka": imponująca wizualnie, muzycznie i aktorsko, ale pusta w środku

Kawalski nie próbuje tu walczyć z oryginałem i dostarczać widzowi wrażeń, które odciągną go od wydarzeń dobrze znanych ze szkolnych opracowań. Konsekwentnie dzieli losy Wokulskiego (bo to jego perspektywą najczęściej posługuje się reżyser) na emocjonalne i lokalizacyjne segmenty. Nie próbuje również wykroczyć poza skrupulatnie wymierzone ramy ekranizacji i pochylić się nad jej społeczno-politycznym kontekstem, który pod pewnymi względami możemy włożyć także i do współczesności. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Kawalski (celowo czy też nie) z dystansem prowadzi swoich aktorów, przez co zarówno Dorociński, jak i Urzędowska niejako bledną w porównaniu ze znakomitym drugim planem (choćby z jego najjaśniejszą gwiazdą, czyli Wąsowską w wykonaniu Marii Dębskiej). Dobrze udaje mu się jednak ukazać bezradność Izabeli, która choć nie stroni od kąśliwych uwag i złośliwości w stronę adorującego ją Stanisława, tak naprawdę sterowana regułami ustawianych małżeństw i pozbawiona jakichkolwiek praw, nie ma najmniejszego wpływu na to, u czyjego boku spędzi resztę życia. Łęcka w wykonaniu Urzędowskiej to dokładne przeciwieństwo aktorstwa Sandry Drzymalskiej, synonim nieporadności i kokieterii, z kompletnym brakiem wrażliwości na to, jak szczere uczucie otrzymuje od Wokulskiego.

Nużący dla wielu okazać może się również przepastny metraż. Trzygodzinny seans niemal dorównuje nolanowskiej "Odysei", choć bynajmniej nie znajdziemy w nim walki z cyklopem i imponujących batalistycznych sekwencji. Wielkości dzieła Prusa istotnie nie oddałaby klasyczna 90-minutowa wersja, jednak szczególnie w ostatniej godzinie twórcy skaczą po wątkach jakby od niechcenia, po omacku zaliczając kolejne rozdziały książki, zabierając istotnym zwrotom akcji ich miejsce w hierarchii ważności.

"Lalce" nie można jednak zarzucić realizacyjnej miałkości. Nie zaskoczę tutaj stwierdzeniem, że dzieło Kawalskiego to jeden z najbardziej imponujących wizualnie i technicznie polskich filmów XXI wieku. Począwszy od znakomitych kostiumów, fryzur i makijażu, poprzez urokliwe zdjęcia i scenografię, dla której na kilka tygodni zamknięto część warszawskiego Śródmieścia, "Lalka" spełnia swoje zadanie jako detaliczna relacja ze stolicy końca XIX wieku.

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Czy "Lalka" spełnia oczekiwania, jakie nałożyliśmy na nią przez ostatnie miesiące? Większość widowni najpewniej wyjdzie z kina z poczuciem, że tak wdzięcznej i dobrze oddającej ducha oryginału ekranizacji dawno w polskim kinie nie było. Choć brakuje w niej serca i bliższego przyjrzenia się nieubłaganym społecznym podziałom XIX-wiecznej Polski, "Lalka" to adaptacja pełna finezji i zrealizowana z nieprawdopodobnym rozmachem, co dobrze wróży dalszej karierze Kawalskiego.

7/10

"Lalka", reż. Maciej Kawalski, Polska 2026, dystrybucja: Kino Świat, premiera kinowa: 30 września 2026 roku.

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