Pojedynek "Lalek", czyli polski Barbenheimer

Moda na sequele, remake'i, powtarzanie powtarzanego do momentu, aż z oryginału nie zostanie nic prócz mglistego wspomnienia, dopadła również i polskie kino. Lalkomania, która w zaledwie kilka miesięcy bez reszty pochłonęła nas wszystkich - od znawców twórczości Bolesława Prusa po przyszłych maturzystów - nie bez powodu okrzyknięta została polskim Barbenheimerem.

Im bliżej premiery serialowej i filmowej interpretacji historii Łęckiej i Wokulskiego, tym odważniej literaccy patrioci domagają się sprawiedliwości dla największej polskiej powieści. Porównania do "chały", "patologii" i "wysokobudżetowego fanfika" pogrzebały marzenia twórców nowej produkcji Netfliksa o wygraną w wyścigu z filmem Macieja Kawalskiego. Gdy kończą się racjonalne argumenty, widzowie krytykują Pawła Maślonę za emancypacyjne zrywy Izabeli i gangsterską naturę Wokulskiego, szukając pocieszenia w porcelanowej twarzy Kamili Urzędowskiej i melancholijnym spojrzeniu Marcina Dorocińskiego. Co by nie mówić o świetnych aspektach netfliksowej "Lalki", począwszy od genialnych kostiumów po wyśmienitą grę aktorską, PR-owa porażka serialu walkowerem oddała zwycięstwo twórcom jej pełnometrażowej adaptacji.

Po 140 latach od premiery książki Prusa jedno jest pewne: w "Lalce" wciąż szukamy punktu odniesienia i wprost nie wyobrażamy sobie, by twórcy poddawali drastycznej reinterpretacji dzieło, które dla tak wielu z nas stanowi istną narodową świętość. Może właśnie dlatego w ostatnich tygodniach z niecierpliwością wyczekiwano tej "właściwej" adaptacji wyreżyserowanej przez Macieja Kawalskiego.

"Lalka": filmowa finezja godna mistrza Prusa

Twórca "Niebezpiecznych dżentelmenów" istotnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lwiej części widowni, dostarczając nam ekranizacji, jak na polskie warunki, doprawdy epickiej. Kolosalny budżet bije po oczach w każdym kadrze, lokacji, efektach specjalnych i kostiumach, żywcem wyjętych z pozytywistyczno-romantycznej epoki. Formalnie, wizualnie i co najważniejsze - fabularnie zgadza się tu niemal wszystko. Widzowie zrezygnowani po seansie serialu Netfliksa znajdą w niej klasykę i dostojność, godną mistrzowskiego pióra Prusa. Mimo to, od filmowej "Lalki" na kilometr czuć chłód i dystans. A nie tego szukamy przecież w opowieściach o miłości.

Sekwencją otwarcia reżyser przenosi nas na wojnę w Bułgarii, na której główny bohater zbił w końcu niemały majątek. Już na pierwszy ogień w ruch idą pociski i wybuchy, zapowiadając wizualną i realizacyjną finezję i przepych, które bynajmniej nie sprawiają wrażenia sztuczności, a naturalnej, szytej na miarę międzynarodowego kina jakości. Poturbowany wewnętrznie Stanisław (Marcin Dorociński) wraca do Warszawy jako zupełnie inny człowiek, który w wojennych zgliszczach pozostawił wszystko, prócz jednego: rozpaczliwej miłości do tyleż pięknej, co emocjonalnie niedostępnej Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska).

"Stachu, bo w tobie romantyk się bije z pozytywistą" - wypowiada w stronę zdystansowanego, oszczędnego w emocjach Wokulskiego doktor Szuman, sportretowany przez Macieja Stuhra. W filmowym anturażu Stanisławowi bliżej jednak do romantycznego kochanka niż do rasowego, pragmatycznego biznesmena. Gdy jego wzrok wbity w Izabelę podczas premiery w teatrze dostrzega czujne oko pani Meliton (wybitna komediowa kreacja Agaty Kuleszy), rozsądek ustępuje miejsca uczuciu, dla którego gotów jest do wszelkich poświęceń. W otoczeniu kulturowej, etnicznej i ekonomicznej mozaiki Warszawy schyłku XIX wieku, w której cyganeria wiedzie dostatnie życie, sąsiadując ze społecznymi wyrzutkami, droga Wokulskiego przypomina, jak bardzo romantyczne zrywy - te dosłowne, jak i te metaforyczne, związane z polską historią - zwyczajnie nie mają prawa się udać.

W podróży do serca Izabeli (równie kokieteryjna, co enigmatyczna Kamila Urzędowska) towarzyszą Dorocińskiemu legendy polskiego kina, których mnogość i naturalność w pojawianiu się na ekranie po jakimś czasie przestaje już zaskakiwać. Tomasz Łęcki w wykonaniu Andrzeja Seweryna to łajdak i nieudacznik, który rodzinny majątek bez mrugnięcia okiem przegrał w mocno zakrapianych karcianych rozgrywkach. Rzecki (udany powrót Marka Kondrata) swoją ogładą i życiową mądrością wspiera Stanisława w najtrudniejszych decyzjach. Baron i Baronowa Krzeszowscy (Borys Szyc i Maja Ostaszewska) nie kryją zniesmaczenia, przebywając w towarzystwie kupca, który zanim trafił na salony robił interesy gdzie i z kim popadnie. Hrabina Karolowa (Krystyna Janda) traktuje go niczym chłopca na posyłki, a Starski (Mateusz Damięcki), zachłyśnięty swoją pyszałkowatością, zaleca się do Izabeli, która z pełną świadomością zadaje Wokulskiemu cios w samo serce.

"Lalka": imponująca wizualnie, muzycznie i aktorsko, ale pusta w środku

Kawalski nie próbuje tu walczyć z oryginałem i dostarczać widzowi wrażeń, które odciągną go od wydarzeń dobrze znanych ze szkolnych opracowań. Konsekwentnie dzieli losy Wokulskiego (bo to jego perspektywą najczęściej posługuje się reżyser) na emocjonalne i lokalizacyjne segmenty. Nie próbuje również wykroczyć poza skrupulatnie wymierzone ramy ekranizacji i pochylić się nad jej społeczno-politycznym kontekstem, który pod pewnymi względami możemy włożyć także i do współczesności. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Kawalski (celowo czy też nie) z dystansem prowadzi swoich aktorów, przez co zarówno Dorociński, jak i Urzędowska niejako bledną w porównaniu ze znakomitym drugim planem (choćby z jego najjaśniejszą gwiazdą, czyli Wąsowską w wykonaniu Marii Dębskiej). Dobrze udaje mu się jednak ukazać bezradność Izabeli, która choć nie stroni od kąśliwych uwag i złośliwości w stronę adorującego ją Stanisława, tak naprawdę sterowana regułami ustawianych małżeństw i pozbawiona jakichkolwiek praw, nie ma najmniejszego wpływu na to, u czyjego boku spędzi resztę życia. Łęcka w wykonaniu Urzędowskiej to dokładne przeciwieństwo aktorstwa Sandry Drzymalskiej, synonim nieporadności i kokieterii, z kompletnym brakiem wrażliwości na to, jak szczere uczucie otrzymuje od Wokulskiego.

Nużący dla wielu okazać może się również przepastny metraż. Trzygodzinny seans niemal dorównuje nolanowskiej "Odysei", choć bynajmniej nie znajdziemy w nim walki z cyklopem i imponujących batalistycznych sekwencji. Wielkości dzieła Prusa istotnie nie oddałaby klasyczna 90-minutowa wersja, jednak szczególnie w ostatniej godzinie twórcy skaczą po wątkach jakby od niechcenia, po omacku zaliczając kolejne rozdziały książki, zabierając istotnym zwrotom akcji ich miejsce w hierarchii ważności.

"Lalce" nie można jednak zarzucić realizacyjnej miałkości. Nie zaskoczę tutaj stwierdzeniem, że dzieło Kawalskiego to jeden z najbardziej imponujących wizualnie i technicznie polskich filmów XXI wieku. Począwszy od znakomitych kostiumów, fryzur i makijażu, poprzez urokliwe zdjęcia i scenografię, dla której na kilka tygodni zamknięto część warszawskiego Śródmieścia, "Lalka" spełnia swoje zadanie jako detaliczna relacja ze stolicy końca XIX wieku.

Czy "Lalka" spełnia oczekiwania, jakie nałożyliśmy na nią przez ostatnie miesiące? Większość widowni najpewniej wyjdzie z kina z poczuciem, że tak wdzięcznej i dobrze oddającej ducha oryginału ekranizacji dawno w polskim kinie nie było. Choć brakuje w niej serca i bliższego przyjrzenia się nieubłaganym społecznym podziałom XIX-wiecznej Polski, "Lalka" to adaptacja pełna finezji i zrealizowana z nieprawdopodobnym rozmachem, co dobrze wróży dalszej karierze Kawalskiego.

7/10

"Lalka", reż. Maciej Kawalski, Polska 2026, dystrybucja: Kino Świat, premiera kinowa: 30 września 2026 roku.