Dwudziestolatki bez dachu nad głową. Przeklęty los nauczycielek

Ceny rosną, kredyty przerażają, eksperci biją na alarm i mnożą analizy, a w (anty)społecznościowych mediach pojawiają się kolejne grupy pełne historii mrożących krew w żyłach - zarówno ze strony najemców, jak i wynajmujących. Filperzy, developerzy, luksusowe apartamenty metrów 8 do 12, hipsterskie zagrzybione sutereny, okna z widokiem na ścianę sąsiedniego bloku, zieleń kieszonkowa, retro wyposażenie z PRL i dożywotnie kredyty dla szczęściarzy z dobrze płatnym etatem, dla innych… Tu odpowiedź podrzuca Filip Bojarski - debiutujący w pełnym metrażu reżyser i scenarzysta.

Nauczycielskie luksusy

Ewa (Helka Rząsa) i Ada (Julia Piklikiewicz) są parą i początkującymi nauczycielkami w szkole zarządzanej przez sfrustrowanego, popadającego w coraz głębszą depresję dyrektora (Mikołaj Osiński). Zamiast upragnionej podwyżki, otrzymują od niego po losie na loterię. Podsłuchują też kuchenną rozmowę o tym, ile trzeba zarabiać, żeby stanąć na nogi i stać się najbogatszym Polakiem.

Minimalna krajowa to raczej długa ścieżka do tego celu, a dziewczyny stoją dopiero w blokach startowych. Ich szanse na szczęśliwe ukończenie biegu rysują się marnie, zwłaszcza że właśnie straciły klitkę, którą do tej pory zajmowały. Lokal idzie do wyburzenia pod nową inwestycję. Termin wypowiedzenia umowy najmu: już. Rentierowi przykro jest umiarkowanie, raczej cieszy się na nadchodzącą, świetlaną przyszłość. Jego, nie dziewczyn, które zostają z niczym i muszą wyruszyć w desperacką podróż przez Warszawę i okolicę. Muszą znaleźć nie tylko nowy kąt do życia, ale i pieniądze na pokrycie kaucji. Trzy czynsze. Cóż to jest dla nauczycielek? "Nauczycielki zawsze sobie poradzą" - słyszą od jednej z osób wynajmujących. W czasie swojej drogi spotkają prawdziwe indywidua - i to zarówno wśród obcych sobie ludzi, jak i rodziny.

Kaurismäki po polsku?

Niespieszny rytm "Czarnej godziny", otwiera się w nowym oknie i kolejne scenki rodzajowe oraz surrealistyczne dialogi przywodzą na myśl kino Akiego Kaurismäkiego czy też rodzimy debiut sprzed lat - film "Kebab i Horoskop" Grzegorza Jaroszuka. Ekranowy deadpan - humor śmiertelnie poważny, który za swój główny język obiera w "Czarnej godzinie" Filip Bojarski, jest jednak sztuką niezmiernie trudną. Granica pomiędzy tym, co buduje satyrę i refleksję a oddala od historii i postaci jest bardzo cienka.

Nie można twórcy odmówić braku wrażliwości na los wkraczającego w dorosłe życie człowieka. Bywa czuły wobec bohaterek i krytyczny wobec hipokryzji społeczeństwa, degrengolady szkoły, dziwnego ezoteryzmu i pustej religijności. W pamięć zapada piosenka o nawoływaniu do powrotu do Wadowic i dywagacje o tym, który wizerunek Jezusa umieścić w sali lekcyjnej. Są w "Czarnej godzinie" sceny-perełki.

Odkryciem filmu są też młode aktorki Helena Rząsa i Julia Piklikiewicz. Chciałoby się jednak, żeby scenariusz dał ich bohaterkom odrobinę więcej pasji i charakteru. Zdają się naprawdę bezwładne wobec nieszczęść, które je spotykają i które (w swoim nagromadzeniu) przekształcają historię w galerię sytuacji, a nie opowieść, w którą można się głęboko zaangażować.

Forma na planie pierwszym

Na plan pierwszy przebija się forma. Reżyser pozwala sobie na eksperymenty, w klasyczną narrację wplata elementy musicalu. Przede wszystkim doskonale panuje nad estetyką. Każdy kadr Tomasza Wierzbickiego jest tu precyzyjnie zaplanowany - symetrie, kolory, połączone ze scenografią Doroty Nawrot oraz kostiumami Niny Weroniki Sakowskiej kreują odrębny świat. To też film niezwykle dokładnie zaplanowany i zainscenizowany, również choreograficznie, czego ukoronowaniem jest finałowy taniec dziewczyn na szkolnym placu. Autorzy przedyskutowali tu chyba każdy ruch i grymas.

To specyficzne kino, godne pochwał za odwagę formalną i przeprowadzenie estetycznej wizji. Całość jednak pozostawia poczucie emocjonalnego niedosytu. Może za dużo tu intelektu, za mało uczuć, za dużo teatru i wyrafinowania, za mało bycia z postaciami - tak po prostu.

5/10

"Czarna godzina", otwiera się w nowym oknie, reż. Filip Bojarski, Polska 2026.