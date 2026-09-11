"Cudze rzeczy" są filmem innym niż "Tyle co nic", choć w obu przypadkach motywacją bohaterów do działania jest desperacja.

U Kasi, głównej bohaterki nowej produkcji reżysera, wynika ona z braku alternatywy na polepszenie warunków życia, ale i toksycznego związku, w jakim na co dzień funkcjonuje. Zalega z czynszem za mieszkanie, przekonuje jego właścicieli, że została oszukana przez pracodawcę, który miał nie wypłacić jej wynagrodzenia, a do tego jest obiektem ciągłych ataków i pretensji ze strony jej partnera Darka. To mężczyzna kieruje ją w stronę łatwych pieniędzy, jakie mają być następstwem kradzieży. Pod pozorem prac porządkowych bohaterowie obchodzą apartamenty, naciskając na klamki, by przekonać się, czy któreś z mieszkań nie pozostało przypadkiem otwarte. To też moment, kiedy ich drogi zaczynają się powoli rozchodzić, co z jednej strony stawia Kasię pod ścianą, a z drugiej, daje niespodziewaną szansę na odmianę dotychczasowego życia.

"Cusze rzeczy": opowieść o samotności

Film Grzegorza Dębowskiego w dużej mierze jest opowieścią o samotności. Uczuciu, które w dzisiejszym świecie znane jest większości z nas. Nie dotyczy ono wyłącznie głównej bohaterki, ale też postaci, jakie spotyka na swojej drodze. Znamienne są słowa starszej kobiety mijanej przez Kasię na klatce: "Zapamiętałam panią, bo jest pani pierwszą osobą od dawna, która powiedziała mi dzień dobry". To też diagnoza współczesności - zamykania się w domu, izolacji i tego, że nawet często nie zna się swojego sąsiada. Daje się w tym wyczuć pewne rozczarowanie faktem, w jaką stronę ewoluowały nasze relacje. Dębowski, który jest zarówno reżyserem, jak i scenarzystą, mówi o tym poprzez postawę kolejnych bohaterów.

Zwłaszcza Kasi, która czuje się w tym świecie wyraźnie zagubiona. W jej rolę wciela się Monika Sabina Kwiatkowska, aktorka kojarzona głównie z teatrem. Pojawiła się już na drugim planie w "Tyle co nic" i, jak z rozbrajającą szczerością przekonuje Dębowski, zrobiła na nim na tyle duże wrażenie, że chciał zaproponować jej jakąś główną rolę, zanim ktoś go uprzedzi.

Cenne jest podejście reżysera do kwestii obsadowych, jakie pokazał już w swoim debiucie. Świadomie stawia on na aktorów mniej znanych, zamiast tych, których często widzimy w polskim kinie. Dotyczy to zarówno głównych ról, bo do Kwiatkowskiej bliźniaczy jest przypadek Artura Paczesnego w "Tyle co nic", jak i drugiego planu.

Wrażliwość, która bazuje na humanizmie i pokorze

Debiut Dębowskiego był oryginalniejszym filmem. Być może z uwagi na umiejscowienie akcji i portret środowiska, bo o polskiej wsi rodzime kino zbyt często nie mówi. W "Cudzych rzeczach" jest trochę bardziej zwyczajnie. Niemniej oba te tytuły cechuje wrażliwość, która jest mi bliska. Taka, która bazuje na humanizmie i pokorze. Obrazuje troskę o jednostkę, skupia się na małych gestach, radościach i bolączkach, a nie pcha się na afisz, byle tylko zostać zauważona.

Dębowski zdał egzamin drugiego filmu i pozostał wierny sobie. Wybrał być może mniej efektowną drogę, ale jest w tym autentyczny. A to wcale nie musi być takie oczywiste.

7/10

"Cudze rzeczy", reż. Grzegorz Dębowski, Polska 2026.

Kuba Armata, Wenecja