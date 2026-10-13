"Zwierzęta": Ben Affleck po raz pierwszy zawodzi

Stało się. Ben Affleck upiekł filmowego zakalca. Pierwszy raz w karierze, bo do tej pory jego reżyserskie dokonania były albo bardzo dobre (oscarowa "Operacja Argo", "Miasto złodziei") albo co najmniej solidne (debiutancki "Gdzie jesteś, Amando?", "Air"). Nawet, gdy zdarzały mu się potknięcia ("Nocne życie") to było w jego wizji coś intrygującego. "Zwierzęta", otwiera się w nowym oknie to natomiast zupełnie przestrzelony thriller, który na dodatek dosyć bezczelnie czerpie z koncepcji filmu Akiry Kurosawy.

Spike Lee w zeszłorocznym "Od góry do dołu" nie ukrywał, że inspiruje się arcydziełem Kurosawy "Niebo i piekło" z 1963 roku. Opowieść o bogatym człowieku, który ma konflikt moralny, czy zapłacić okup za syna swojego pracownika, którego omyłkowo porwano zamiast jego własnego dziecka, jest też inspiracją "Zwierząt". Moim zdaniem jest to na tyle mocna inspiracje, że powinna być odnotowana w napisach początkowych. Bez Affleck przekonywał w jednym z wywiadów, że nie oglądał filmu Kurosawy, a produkcje nad "Zwierzętami" rozpoczął w czasie, gdy Spike Lee zabierał się za swój film. Konflikt moralny głównego bohatera "Zwierząt" i "Niebo i piekło" jest tak bardzo podobny, że trudno wierzyć w te tłumaczenia.

Czy bohaterowie zapłacą okup za obce dziecko?

Affleck wciela się w Marka Kimballa, polityka startującego jako kandydat niezależny na burmistrza Los Angeles. Kimball jest wschodzącą gwiazdą lokalnej polityki i ma ambicje prezydenckie. Buduje swoją pozycję na krystalicznej uczciwości i odcięciu się od głównych sił politycznych. Ma być głosem ludu. Bez trupów w szafie i smyczy skorumpowanego systemu. Do Latynosów mówi w ich języku, natomiast jego żoną jest Afroamerykanką Abigail (Kerry Washington). Jednym słowem - wymarzony burmistrz multikulturowej metropolii.

Jest na tyle zdeterminowany, by wygrać wybory, że przeznacza na kampanię swoje ostatnie oszczędności. Wtedy jednak następuje "najgorszy dzień jego życia", jak słyszy w słuchawce smartfona. Ktoś mówi, że porwał jego syna. Za namową swojego szefa sztabu (Steven Yeun), zamiast angażować policję Mark kontaktuje się ze specjalistką od porwań Daye (Gillian Anderson), która wciąga go w świat metod radykalnie sprzecznych z jego wartościami. Wtedy jednak syn niespodziewanie wraca. Okazuje się, że przez przypadek porwano dziecko ogrodnika, z którym syn Marka i Abigail poszedł na halloweenową imprezę.

Czy Mark i Abigail zapłacą okup za obce dziecko, nie mając na to nawet własnych środków pieniężnych? Czy Mark decyduje się na grę z porywaczami z moralnych pobudek czy może politycznych? Wszystkie te pytania są ciekawe, ale Affleck od razu skręca w stronę do bólu klasycznego thrillera ze słabo zbudowanymi postaciami.

Affleck zawsze był lepszym reżyserem niż aktorem

Affleck zawsze był lepszym reżyserem niż aktorem, co tutaj wyraźnie widać. Jest nieprzekonujący jako rozdarty moralnie młody polityk, który walczy z pokusą zaprzedania własnej duszy. Clint Eastwood, który ma podobne ograniczone aktorskie umiejętności, jest tego świadom. W pewnych rolach się nie obsadzał.

Affleck robi tutaj pierwszy błąd obsadowy. Drugim jest miałki scenariusz pisany przez trzech autorów. Poza Affleckiem, który przecież zdobył pierwszego Oscara za znakomity scenariusz "Buntownika z wyboru", pod filmem podpisali się Connor O. McIntyre i Billy Ray.

Możliwe, że ten pełen chaosu tekst był przepisywany i zmieniany. Wątek mającej romans pozamałżeński Abigail wydaje się być doklejony na siłę. Diaboliczna postać grana przez Anderson jest wyjęta z najbardziej przerysowanych odcinków "House of Cards", zaś krwawy finał to już klimat schematycznego kina akcji. Znaczna część wydarzeń rozgrywa się w posesji Marka i Abigail, więc dynamika i dramatyzm powinny być oparte na napięciu między głównymi postaciami. Tak nie jest. Gdy Affleck zabiera nas do Los Angeles, dostajemy zupełnie bezbarwny obraz miasta, choć zdjęcia kręcił tutaj Robert Elswit, który bardzo ciekawie pokazał LA w "Wadzie ukrytej" Paula Thomasa Andersona.

Rozczarowanie "Zwierzętami" wynika głównie z tego, że ten film miał potencjał, by być rasowym thrillerem. Skończyło się na produkcie poniżej średniej Netfliksa. Ben Affleck niedawno narzekał, że Netflix wymaga od scenarzystów pisania w taki sposób, by widz scrollujacy telefon w trakcie seansu nadal rozumiał akcje. "Zwierzęta" wyglądają dokładnie, jak film dopasowany do tych wymogów.

5/10

"Zwierzęta", otwiera się w nowym oknie (Animals), reż. Ben Affleck, USA 2026, polska premiera: Netflix, 9 października 2026 roku.