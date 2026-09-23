Bestsellerowa powieść doczekała się ekranizacji. Zdradzamy, czy warto obejrzeć

Justyna Miś

Justyna Miś

"The Love Hypothesis" to jeden z największych hitów TikToka ostatnich lat. Bestsellerowa powieść Ali Hazelwood doczekała się ekranizacji z Lili Reinhart i Tomem Batemanem w rolach głównych. Czy film dorównuje uwielbianej przez czytelników książce? Oceniamy!

Kobieta w białym kitlu i mężczyzna w czarnej koszulce siedzą razem na ławce, patrząc na siebie.
"The Love Hypothesis"Prime Videomateriały prasowe

W ostatnich latach za sprawą TikToka wiele książek stało się bestsellerami. Platforma, na której użytkownicy na ogromną skalę polecają sobie kolejne tytuły, przyczyniła się do popularyzacji czytania i odkrywania nowych historii, a początkujący autorzy zyskali szansę na rozgłos. Przykładem takiego tiktokowego hitu jest "The Love Hypothesis" autorstwa Ali Hazelwood.

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"The Love Hypothesis"
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Ekranizacja bestsellerowej powieści. Fani czekali latami

Justyna Miś
Justyna Miś

Właściwie Ali Hazelwood to pseudonim włoskiej pisarki, która jest jednocześnie profesorką neurobiologii. Urodziła się i dorastała we Włoszech, mieszkała także w Japonii i Niemczech, a następnie przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobyła doktorat z neuronauki. "The Love Hypothesis" była jej debiutancką powieścią.

Sama droga Ali Hazelwood do publikacji książki jest niezwykle ciekawa i pokazuje nowe możliwości w świecie wydawniczym. W 2018 roku opublikowała w sieci fanfiction inspirowane relacją Rey i Kylo Rena z "Gwiezdnych wojen". Historia nosiła tytuł "Head Over Feet". Później autorka przekształciła ją w oryginalną powieść, która ukazała się w 2021 roku jako "The Love Hypothesis". Książka szybko została podchwycona przez użytkowników TikToka i stała się hitem. Czytelnicy pokochali romans pełen błyskotliwego humoru i świetnie napisach postaci. Dziś na Prime Video debiutuje jego ekranizacja.

Przed premierą filmu "The Love Hypothesis" sięgnęłam po książkę i niemal od razu przepadłam. Hazelwood ma fantastyczną lekkość pióra. Wiarygodnie opisała mało wiarygodny i nieco oklepany motyw udawanego romansu, wplatając w niego wątki związane ze środowiskiem akademickim zdominowanym przez mężczyzn. Zatem jak wypada książka? Czy Lili Reinhart i Tom Bateman przekonująco wcielili się w uwielbianych Olive i Adama?

Udawany związek przeradza się w coś więcej

Główną bohaterką jest Olive Smith (Lili Reinhart), ambitna doktorantka, której głównym celem staje się opracowanie nowej metody wczesnego wykrywania raka trzustki. Raczej nie w głowie jej romanse. Kiedy jej najlepsza przyjaciółka Anh (Rachel Marsh) zakochuje się w Jeremym (Nicholas Duvernay), koledze, którym wcześniej interesowała się Olive, ta próbuje przekonać ją, że już dawno ruszyła dalej. Anh, jako lojalna przyjaciółka, nie chce jednak "odbijać" jej chłopaka. Olive, działając w akcie desperacji, całuje przypadkowego mężczyznę na oczach Anh. Okazuje się, że jest nim dr Adam Carlsen (Tom Bateman) - najbardziej przerażający i oschły profesor na wydziale.

Mężczyzna w garniturze niesie na rękach kobietę w eleganckiej sukience alejką parku nocą, otoczeni światłem latarni i zielenią drzew.
"The Love Hypothesis"Philippe Bossé/Prime Videomateriały prasowe

Po zdecydowanie niezręcznym i jeszcze bardziej szokującym początku znajomości Olive i Adam postanawiają udawać związek. Dla doktora sytuacja ta może nieść również pewne korzyści. Musi przekonać władze uczelni, że poważnie myśli o utrzymaniu posady na uczelni, mimo ofert z innych prestiżowych uniwersytetów.

Nie trzeba być ekspertem, żeby domyślić się, że motyw udawanego związku w kinie i literaturze często wiąże się z pojawieniem się prawdziwych uczuć między bohaterami. Tak dzieje się również w "The Love Hypothesis". Olive odkrywa inną, bardziej wrażliwą stronę doktora Adama i zakochuje się w nim bez pamięci. Zanim jednak przekona się, że uczucia te nie są jednostronne, musi zmierzyć się z pewną niewygodną sytuacją związaną z jego najlepszym przyjacielem.

Czy film dorównuje powieści?

Najmocniejszym elementem "The Love Hypothesis" bez wątpienia jest Lili Reinhart wcielająca się w główną bohaterkę. Gwiazda "Riverdale" ma wszelkie zadatki, by stać się nową królową komedii romantycznych. Fantastycznie przeniosła na ekran esencję Olive Smith - nieco niepewnej siebie, lecz odważnej i spontanicznej studentki, która z czasem zaczyna doceniać swoje mocne strony. Chemia między nią a wcielającym się w doktora Carlsena Tomem Batemanem jest hipnotyzująca! A nie było to łatwe zadanie. Carlsen z założenia miał być nieprzystępny, zamknięty w sobie i gburowaty. Aktorom udało się przekonująco stworzyć relację między ich bohaterami, choć o wiele lepiej poradziła sobie Reinhart, która kradnie absolutnie każdą scenę.

Ekranizacja całkiem wiernie oddaje istotę książki Ali Hazelwood. Największym problemem okazuje się jednak skondensowanie powieści do około 100-minutowego filmu. Momentami można odnieść wrażenie, że twórcy po prostu odhaczają kolejne wątki z książki, nie zatrzymując się dłużej przy ważniejszych tematach. Tak jest chociażby w przypadku wątku przyjaciela Carlsena, Toma (Arty Froushan). To właśnie tutaj następuje spory plot twist, którego nie będę zdradzać, ale w moim odczuciu nie wybrzmiał on wystarczająco mocno. Powodem mogło być potraktowanie po macoszemu wcześniejszych interakcji Olive z Tomem. A temat jest bardzo ważny, bo dotyka podwójnych standardów w świecie akademickim i podstępnego wykorzystywania cudzej pracy.

"The Love Hypothesis" okazał się przyjemnym rom-comem, który warto zobaczyć choćby dla niezaprzeczalnego uroku Lili Reinhart. W tym przypadku będę jednak tą osobą, która mówi: "książka lepsza" i z pewnością sięgnę po kolejne powieści Ali Hazelwood.

6/10

"The Love Hypothesis", reż. Claire Scanlon. Data premiery na Prime Video: 23 września 2026 r.

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