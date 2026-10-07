W jednej z początkowych scen filmu tytułowy Digger - miliarder Rockwell (postarzony charakteryzacją i kostiumem Tom Cruise) zdejmuje ze ściany łopatę, którą dokopał się swojego bogactwa. Sekundy później dumę wypiera chaos. Sytuacja w korporacji wymyka się spod kontroli, a narzędzie ląduje na podłodze. W przejściu. Co rusz jakiś nieszczęśnik to się o nią potyka, to otrzymuje od niej bolesnego kuksańca. Kuksaniec niestety nikogo w "Diggerze" nie otrzeźwia. Troszkę jak z ludzkością w roku 2026. Wszyscy pędzą ku przepaści, ignorując znaki ostrzegawcze i mówiąc, że to jakieś bujdy. Można zrobić jeszcze jeden test, żeby dowieść, że naukowcy się mylą.

"Digger": miliarderzy pod lupą

Digger/Rockwell czy Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg - na jedno wychodzi. Alejandro González Iñárritu w postaci granej przez Toma Cruise'a zamyka wszystkich tych pewnych siebie mężczyzn, których majątki wyceniane są nie na miliony, a miliardy i biliardy dolarów, i których łączy niepohamowana żądza pieniądza i władzy. Im się to po prostu należy…

Iñárritu nie opowiada co prawda o Big Techu, a skupia się na bogaczu, który dorobił się na wydobywaniu paliw kopalnych, ale rys charakterologiczny wydaje się ten sam. Buta, arogancja i ignorancja. Eksperci ostrzegają, decydenci nie słuchają, bo ostrzeżenia wiążą się z ograniczeniem wpływów lub konieczności zamknięcia inwestycji. Brzmi znajomo? Dziesięć do dwudziestu procent szans na to, że AI wymknie się spod kontroli i doprowadzi do zagłady ludzkości - krzyczy zdobywca Nobla Geoffrey Hinton, Altman odpowiada - korzyści są tak gigantyczne, że trzeba podjąć ryzyko.

Digger też (nie) wysłuchuje doktora Ganesha (Riz Ahmed) i robi swoje. Podejmuje ryzyko i doprowadza do globalnej katastrofy, jakiej ten świat jeszcze nie widział. Potem spirala zniszczenia będzie już tylko nabierać tempa - niemal jak u Hitchcocka. Pomysły Diggera i kumplującego się z nim prezydenta USA (John Goodman) oraz kilku przedstawicieli wojska na ograniczenie strat, przypominają gaszenie pożaru benzyną, tudzież bombami z napalmem.

Kompleks militarno-przemysłowy Iñárritu portretuje o tyleż trafnie, co bez niespodzianek. Nie trzeba oglądać fikcyjnego filmu, wystarczy otworzyć główną stronę pierwszego lepszego portalu czy platformy społecznościowej, żeby zetknąć się z destruktywnym wirem. Dokąd to zmierza? Ewidentnie do dziwnego miejsca, w którym koniec naszego świata oglądamy w wygodnym fotelu kinowym, jedną ręką podjadając popcorn, a drugą sięgając po napój z dużą zawartością cukru, ewentualnie po colę zero. Bo tylko śmiech nas uratuje? My sami siebie już ewidentnie nie.

Tom Cruise i Riz Ahmed w filmie "Digger" materiały dystrybutora

Wciągające widowisko i Tom Cruise przyciągający uwagę

Alejandro González Iñárritu opowiada swoją historię (współtworzył scenariusz) pewną ręką, tworząc wciągające widowisko. Rozmachu i wizji "Diggerowi" na pewno odmówić nie można - kostiumu, scenografii, rekwizytów, konstrukcji narracyjnej z pewnym twistem (wiele on nie wnosi, ale obecny jest).

Charyzma Toma Cruise'a przyciąga uwagę. Chociaż część widzów bufon, którego kreuje, może irytować ponad to, co przewidziane jest dla groteski, jest to być może najciekawsza i najmniej oczywista rola gwiazdora od czasu "Magnolii". Pozbywa się w niej supersprawności i idealnego wyglądu Ethana Hunta i ubiera groteskową maskę niebezpiecznego błazna - w większości scen. W części aktor musi być kimś zupełnie innym, bardziej wyciszonym i przejętym... Radzi sobie z tym zadaniem odrobinę gorzej niż ze scenami bufona, ale nie przestaje być wiarygodny.

Przyjemnością jest też śledzenie odmienionego Johna Goodmana (w roli prezydenta USA) czy Sandry Hüller w kolejnym po "Projekcie Hail Mary" wydaniu hollywoodzkim, radykalnie odmiennym od kreacji w "Ojczyźnie" czy "Strefie interesów".

Od razu uwagę przyciągają również zdjęcia Emmanuela Lubezkiego ("Zjawa", "Birdman", "Grawitacja"). Ich kolorystyka i kadrowanie łatwo wyróżniają film na tle setek produkcji jakiegokolwiek stylu pozbawionych.

Kino misyjne? Trafnie czy wtórnie?

O ile formalnie "Digger" to po prostu sprawne, hollywoodzkie kino, to jeżeli idzie o przesłanie… W czym zatem tkwi problem? Historia stworzona przez Iñárritu i jego współpracowników "pozuje" na kino misyjne, tylko że jego objawienia do tematu nie wnoszą ani nowych spostrzeżeń, ani subtelności. Film ma chyba "walić (rzeczoną już) łopatą między oczy", zamiast tego powtarza frazesy. Źli bogacze i źli biedacy, którzy chętnie korzystają z pasożytniczej eksploatacji planety, oczekując od bogaczy wrodzonej podłości. A potem wszyscy i tak kończą, walcząc o życie…

W czasie seansu towarzyszyło mi nieodparte wrażenie, że oglądam remake lub sequel "Nie patrz w górę" z 2021 roku. Albo "Downsizing" z 2017, czy w "Na noże" z 2022, może nawet - na jakimś poziomie - "Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę" z 1964. I chociaż najlepsze są te filmy, które się już widziało, a ostrzegać przed globalną katastrofą i chciwością kino na pewno powinno, to "Digger" pozostawił mnie lekko rozczarowaną i obojętną. Rzeczywistość ostatnio bardzo, bardzo go wyprzedziła. Może trafia do kin jakieś dwa lata lub dwie dekady za późno?

6/10

"Digger", otwiera się w nowym oknie, reż. Alejandro González Inárritu, USA 2026, dystrybucja: Warner Bros., polska premiera kinowa: 9 października 2026 roku.