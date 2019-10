W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mogli zaprosić do gościnnego występu swoich najbliższych. Monika postanowiła zatańczyć ze swoim dziadkiem. Jak na parkiecie spisał się Leszek Miller?

Jak spisał się na parkiecie Leszek Miller? /Adam Jankowski / Reporter

Premier - siedząc na widowni - co tydzień kibicuje swojej wnuczce, Monice Miller, która walczy o wygraną w show Polsatu z Janem Klimentem. Tym razem mógł jej pomóc na parkiecie. Wspólnie zatańczyli walca angielskiego do przeboju The Beatles "Yesterday".

Leszek Miller w "Tańcu z Gwiazdami"

"Nie tylko taniec tę parę połączył, dziadek zaczął słabo, ale za to jak skończył" - Andrzej Grabowski błysnął w ocenie ich walca firmową rymowanką.

"Jesteście z tej samej partii i z tego samego jaja" - Michał Malitowski zapragnął dorównać koledze z jurorskiego stołu.



"Naprawdę ogarnęło nas wzruszenie. Było pięknie. W rytmie, pięta, palce, rama..." - powiedziała Iwona Pavlović. Jurorka wspomniała też niedawny występ ze swoją 86-letnią mamą i ogromne wzruszenie, które towarzyszyło jej po tańcu. "Dziś też ogarnęło nas wzruszenie" - dodała.

"Taniec z Gwiazdami" [odcinek 7]

"Dawno temu nosiłem tę dziewczynkę na rękach, a teraz z nią tańczę walca. Czuję tkliwość i wzruszenie" - powiedział po występie Leszek Miller.



Pod koniec odcinka jurorzy mogli przyznać po jednym punkcie swoim ulubionym parom złożonym przez celebrytę i jego gościa. Leszek Miller otrzymał jeden dodatkowy punkt od Andrzeja Grabowskiego.

A jak Wam podobał się występ popularnego polityka?