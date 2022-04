Akcja nowego dramatu Romana Polańskiego rozgrywa się w Sylwestra 1999 roku. Jego bohaterami są goście i pracownicy luksusowego hotelu. Scenariusz "The Palace" napisał Jerzy Skolimowski , a autorem zdjęć jest Paweł Edelman. Film jest jednym z projektów ogłoszonych w ubiegłym roku przez włoską stację telewizyjną RAI.

W rolach głównych w "The Palace" zobaczymy Olivera Masucciego ("Dark", "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a") oraz Fanny Ardant ("8 kobiet"). W obsadzie filmu są też Mickey Rourke ("Dziewięć i pół tygodnia"), Joaquim de Almeida ("Desperado") oraz Luca Barbareschi ("Oficer i szpieg"). Teraz dołączyli do tego grona John Cleese i Fortunato Cerlino.

Popularność 83-letniemu Johnowi Cleese’owi przyniosła działalność w legendarnej grupie Monty’ego Pythona. Aktor z powodzeniem kontynuował też swoją karierę na dużym ekranie, gdzie można było go zobaczyć m.in. w takich filmach jak "Rybka zwana Wandą" czy "Śmierć nadejdzie jutro". Niedawno do kin trafił "Clifford. Wielki czerwony pies" z jego udziałem, a w przygotowaniu są już kolejne produkcje, w których wziął zagrał. To m.in. dramat "The Martini Shot" Stephena Wallisa i komediodramat "How to Make Her Cheat".

John Cleese: Brytyjskie poczucie humoru 1 / 10 Postać Johna Cleese'a związana jest nierozerwalnie z najlepszymi skeczami Monty Pyhtona. W "Ministerstwie głupich kroków" to właśnie on wcielił się w przedstawiciela fikcyjnej agencji rządowej, która przyznaje dotacje za popularyzację niecodziennych sposobów chodzenia; Cleese był również autorem jednego z najsłynniejszych skeczy "Latającego cyrku Monty Pythona" pod tytułem "Martwa papuga". Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

Fortunato Cerlino zdobył popularność dzięki roli Pietro Savastano w mafijnym serialu "Gomorra". Na premierę czeka najnowszy film z jego udziałem, biograficzny "Lamborghini". W tytułowej roli założyciela marki Lamborghini występuje w nim Frank Grillo. Na ekranie zobaczymy również Mirę Sorvino i Gabriela Byrne, który wciela się w rolę Enzo Ferrariego.

