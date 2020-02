Znany hollywoodzki reżyser zachwycony "Bożym Ciałem"

Już 9 lutego dowiemy się, czy "Boże Ciało" zdobędzie Oscara w kategorii: najlepszy film międzynarodowy. Produkcja Jana Komasy w ramach kampanii oscarowej wyświetlana jest właśnie w Ameryce Północnej. Z Hollywood docierają głosy zachwyconych nią widzów i filmowców, m.in. Edgara Wrighta, twórcy "Wysypu żywych trupów" i "Baby Drivera".

Bartosz Bielenia w scenie z "Bożego Ciała" /materiały dystrybutora

"Przedostatni nominowany do Oscara film, jaki obejrzałem, to prawdziwy nokaut. To wyreżyserowany przez Jana Komasę polski film 'Boże Ciało'. Realistyczny, mroczny, porywający, z prowokującą rolą Bartosza Bieleni, który przypomina mi Vincenta Cassela, Ewana McGregora, Iana Curtisa i rolę Renée Jeanne Falconetti w 'Męczeństwie Joanny d'Arc' - napisał Wright na Twitterze.

Reklama

Nie jest to pierwszy polski film doceniony przez urodzonego w Wielkiej Brytanii reżysera. Kilka dni wcześniej podał dalej tweet z pytaniem o ulubiony europejski film i zdjęciem Tomasza Kota i Joanny Kulig w "Zimnej wojnie".

Czy Edgar Wright zagłosował na "Boże Ciało"? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że reżyser oddał już swoje głosy, o czym również poinformował na Twitterze. "Trzeci rok z rzędu zagłosowałem z satysfakcją wynikającą z faktu, że obejrzałem wszystkie filmy nominowane do Oscarów. Towarzyszy mi jednak słodko-gorzkie uczucie, że niemożliwością było zagłosowanie na film 'Mad Max: Na drodze gniewu' we wszystkich możliwych kategoriach pięć lat po jego premierze" - napisał.

Konkurentami "Bożego Ciała" Komasy do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego są: południowokoreański "Parasite", francuscy "Nędznicy", hiszpański "Ból i blask" oraz macedońska "Kraina miodu".

Film Komasy będzie wyświetlany w amerykańskich i kanadyjskich kinach do końca maja tego roku. Lista miast, w których zostanie pokazany jest pokaźna. To między innymi Santa Fe, Chicago, Nowy Jork, Miami, Calgary, Montreal, Filadelfia oraz Denver. 13 lutego obejrzeć będą go mogli również widzowie w Korei Południowej. Trafi do tamtejszych kin pod tytułem "A Priest with Tattoos" (Ksiądz z tatuażami).