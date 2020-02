To kolejny polski akcent podczas oscarowej gali! W Dolby Theatre w Los Angeles zaśpiewa Katarzyna Łaska.

W nocy z niedzieli na poniedziałek poznamy laureatów Oscarów. Na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy ma szansę polski film - "Boże Ciało" w reż. Jana Komasy.



Polskich akcentów będzie - jak się okazuje - więcej. Na scenie pojawi się "polska Elsa", czyli Katarzyna Łaska. Wokalistka, a razem z nią osiem innych piosenkarek dubbingujących bajkową postać z filmu "Kraina lodu" - wesprze wokalnie piosenkarkę Idinę Menzel, która użyczyła głosu księżniczce w oryginalnej wersji językowej animacji. Utwór "Into the Unknown" ma szansę na Oscara w kategorii najlepsza piosenka.

Katarzyna Łaska podzieliła się informacją z fanami na Instagramie.



"Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że ZAŚPIEWAM NA OSCARACH! Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach!" - napisała Katarzyna Łaska.



"Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... NIE PRZESTAWAJCIE wierzyć w siebie!" - dodała.



Katarzyna Łaska to piosenkarka oraz aktorka musicalowa i dubbingowa. Popularność przyniosła jej główna rola w musicalu "Miss Sajgon" na deskach Teatru Muzycznego Roma. Mogliśmy ją także oglądać w gościnnych występach w serialach: "Daleko od noszy", "Hela w opałach" i "Hotel 52".

Łaska śpiewała również piosenki w wielu animowanych produkcjach. Jej głos słyszeliśmy m.in. "7 krasnoludków − historia prawdziwa", "Stefan Malutki" oraz "Kraina lodu".



Podczas oscarowej gali usłyszymy też pozostałe utwory, które są nominowane do Oscara. Są to: "I Can't Let You Throw Yourself Away" z filmu "Toy Story 4", "(I’m Gonna) Love Me Again" z "Rocketman", "Stand Up" z "Harriet", "I'm Standing With You" z "Przypływu wiary".

92. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego.



