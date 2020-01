Oscary 2020: Elton John wśród gwiazd, które wystąpią na gali

Do tegorocznej gali rozdania Oscarów zostało już tylko kilkanaście dni. Organizatorzy ogłosili nazwiska artystów, którzy zadbają o oprawę muzyczną tego widowiska.

Elton John na 60. rozdaniu Nagród Grammy (2018) /Michael Kovac /Getty Images

Elton John wykona na oscarowej gali piosenkę "(I’m Gonna) Love Me Again". Znalazła się ona w filmie "Rocketman" z Taronem Egertonem w roli głównej i jest jednym z utworów walczących o statuetkę dla najlepszej piosenki.



W czasie gali w Dolby Theatre wystąpi też Randy Newman. On wykona kolejną nominowaną piosenkę - "I Can’t Let You Throw Yourself Away" z filmu "Toy Story 4".



Na oscarowej scenie zaprezentuje się też Chrissy Metz. Artystka wykona nominowaną piosenkę "I’m Standing With You" z filmu "Przypływ wiary".



Na Oscara dla najlepszej piosenki szansę ma również utwór "Into The Unknown" z "Krainy lodu 2". Wykonają go Idina Menzel i AURORA.

Piąta nominowana piosenka to "Stand Up" z filmu "Harriet". Na oscarowej gali wykona ją Cynthia Erivo.

Organizatorzy zdradzili, że oprócz prezentacji nominowanych piosenek na gali pojawią się też inne muzyczne atrakcje. Wystąpić ma również DJ Questlove, a także orkiestra, którą pierwszy raz w historii Oscarów pokieruje kobieta - będzie to Eímear Noone.

92. gala rozdania Oscarów odbędzie się 9 lutego. Podobnie jak rok temu - nie będzie prowadzącego.



Wśród obrazów nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest polski akcent - "Boże Ciało" Jana Komasy z Bartoszem Bielenią w roli głównej.

