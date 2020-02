Ile wart jest Oscar? Jubilerzy wyceniają

Projekt Oscara został naszkicowany na serwetce; statuetka nie jest szczerozłota, ale tylko pozłacana. Laureat, który chce ją sprzedać, musi to zgłosić Akademii, która ma prawo pierwokupu. Oto niektóre z tajemnic najsłynniejszej nagrody w świecie filmu, czyli Oscara.

Jubilerzy wyceniają wartość Oscara na 350-500 dolarów /JUSTIN LANE /PAP/EPA

Decyzję o przyznawaniu nagród podjął komitet założycielski Amerykańskiej Akademii Filmowej w 1927 r. W jego skład wchodzili m.in. David Work Griffith, Henry King oraz Cederic Gibbons. To właśnie ten ostatni wymyślił, jak ma wyglądać nagroda. Projekt statuetki naszkicował na serwetce podczas bankietu.

Reklama

Wkrótce gotowy był jej odlew, wykonany przez znanego rzeźbiarza George'a Stanleya. Przedstawiał rycerza trzymającego dwuręczny miecz, stojącego na postumencie uwieńczonym rolką taśmy filmowej, z napisem A.M.P.A.S. (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Szpula taśmy ma pięć szprych, co ma symbolizować pięć grup zawodowych branży filmowej - reżyserów, scenarzystów, aktorów, techników oraz producentów.

Dlaczego statuetka została nazwana Oscarem, tego nie wiadomo. Legenda głosi, że Betty Davis na widok figurki zawołała: "Ależ to kropka w kropkę mój wujek Oscar!". Ile w tym prawdy, nie sposób dziś ustalić, faktem jest natomiast, że od 1931 r. najbardziej prestiżowa filmowa nagroda znana jest jako Oscar.

Statuetka waży ok. 3,9 kg i ma ok. 35 cm wysokości. Jest zwężona w nogach, przez co dobrze leży w dłoni. W pierwszych latach Oscary robiono z brązu i pozłacano, ale zaniechano tego pomysłu. Od lat wykuje się je z tzw. "britannium", czyli stopu cyny (93%), antymonu (5%) i miedzi (2%) i pokrywao 24-karatowym złotem. Przyczyna tej zmiany jest banalna - pokryte złotem britannium ma gładszą powierzchnię i bardziej się błyszczy niż pozłacany brąz. Co ciekawe, w latach 1942, 1943 i 1944, ze względu na oszczędności podyktowane II wojną światową, statuetki zamiast z metalu wykonano z gipsu. Gipsowe Oscary wymieniono laureatom na metalowe w 1946 r.

Oscary produkowane są przez jedną z firm w Chicago. Co roku powstaje 50-60 statuetek, część jest robiona na zapas. Jubilerzy wyceniają wartość Oscara na 350-500 dolarów.

Od 1949 r. każda statuetka jest numerowana, począwszy od numeru 501 (wcześniej przyznano bowiem 500 statuetek). Obowiązuje zasada, że laureat, który zdecyduje się pozbyć statuetki, ma obowiązek zaproponować Akademii odkupienie jej za jednego dolara.