Tylko dwie piosenki podczas ceremonii oscarowej?

Stałym punktem Oscarowej gali było wykonanie pięciu nominowanych do nagrody piosenek. Plotki mówią jednak, że podczas ceremonii 24 lutego 2019 roku tak się nie stanie. Wszystko przez chęć władz Akademii o jak największe skrócenie gali.

Czy na tegorocznych Oscarach zobaczymy występ Bradleya Coopera i Lady Gagi? /materiały prasowe

Wcześniej pojawiały się informacje, że część nagród zostanie wręczona w przerwie między tymi najważniejszymi, a widzowie zostaną o nich krótko poinformowani po fakcie. Najnowsze plotki mówią o ograniczeniu wykonywanych piosenek do dwóch.



Reklama

Mają to być "Shallow" z "Narodzin gwiazdy" Bradley Cooper oraz "All the Stars" z "Czarnej Pantery" Ryana Cooglera.

Pozostałe nominowane utwory - "The Place Where Lost Things Go" z “Mary Poppins powraca", "I’ll Fight" z dokumentu "RBG" oraz "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" z "Ballady o Busterze Scruggsie" - mają być przypominanie jedynie na krótką chwilę, zaraz przed przyznaniem nagrody.



Chociaż przedstawiciele Akademii nie udzielili jeszcze jakiegokolwiek komentarza, branża muzyczna wyraziła swoje niezadowolenie. Według niej taki ruch mógłby świadczyć o faworyzowaniu niektórych nominowanych - tym bardziej, że według przewidywań analityków obie piosenki są faworytami w wyścigu po Oscara.

Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

Wszystkie nominowane piosenki były wykonywane na sześciu z dziesięciu ostatnich gal. W 2013 roku i 2016 roku widzowie mieli okazję wysłuchać jedynie trzech z pięciu nominowanych. Z kolei w 2010 roku i 2012 roku nie wykonano żadnej z nich.



Oscary zostaną wręczone 24 lutego 2019 roku.