​Oscary 2019: Prezydent pogratulował twórcom "Zimnej wojny"

We wtorek, 22 stycznia, ogłoszono nominacje do Oscarów. "Zimna wojna" uzyskała nominacje do Oscarów w kategoriach najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsza reżyseria (Paweł Pawlikowski) i najlepsze zdjęcia (Łukasz Żal)



Sukcesu twórcom pogratulował prezydent Andrzej Duda.

"Gratulacje dla Pawła Pawlikowskiego, Łukasza Żala i całej Ekipy Filmowej "Zimnej wojny" za trzy prestiżowe nominacje do Oscara - najlepszy film nieanglojęzyczny, reżyseria i zdjęcia. Wielki sukces!" - taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP na Twitterze.



Także premier Mateusz Morawiecki pogratulował twórcom "Zimnej wojny". "Choć świat na co dzień nie jest czarno-biały, to ten w 'Zimnej wojnie' zasługuje na Oscara! I to nie jednego!" - skomentował nominacje na Twitterze premier.

"Gratuluję twórcom filmu nominacji i trzymam kciuki za to, by statuetka trafiła w ich ręce" - dodał Morawiecki.

"Zimna wojna" powalczy o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny z obrazami z Niemiec ("Never Look Away" Floriana Henckela von Donnersmarcka), Meksyku ("Roma" Alfonso Cuarona), Libanu ("Kafarnaum" Nadine Labaki) i Japonii ("Złodziejaszki" Hirokazu Koreedy).

Paweł Pawlikowski zmierzy się ze Spikiem Lee, Yorgosem Lanthimosem, Alfonso Cuaronem i Adamem McKayem. Operator Łukasz Żal będzie konkurował z autorami zdjęć do "Faworyty", "Never Look Away", "Romy" i "A Star is Born".



"Zimna wojna" została wcześniej doceniona także m.in. w Cannes za reżyserię oraz nagrodzona pięcioma nagrodami EFA.

Polsko-brytyjsko-francuski melodramat to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle. Do filmu wg scenariusza Pawlikowskiego i Janusza Głowackiego (we współpracy z Piotrem Borkowskim) muzykę skomponował Marcin Masecki.

W produkcji wystąpili także m.in. Tomasz Kot, Borys Szyc i Agata Kulesza.



Paweł Pawlikowski o Oscary walczy po raz kolejny - w 2015 r. otrzymał statuetkę za "Idę". To także kolejna szansa dla Łukasza Żala, który nominację poprzednio uzyskał wraz z Ryszardem Lenczewskim - także za "Idę".



Laureatów Oscarów, najbardziej prestiżowych nagród świata filmowego, poznamy 24 lutego. W tym roku nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej zostaną przyznane po raz 91.