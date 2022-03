Uroczyste wręczenie honorowych Oscarów zaplanowane było pierwotnie na styczeń 2022, jednak w związku z pandemią koronawirusa imprezę przeniesiono na inny termin. Ostatecznie ceremonia Governors Awards odbyła się dwa dni przed oscarową galą.

Samuel L. Jackson: 152 filmy w karierze

"152 filmy w karierze" - tymi słowami Denzel Washington zapowiedział Samuela L. Jacksona przed wręczeniem gwiazdorowi honorowego Oscara. Jackson przypomniał, że w początkach kariery najczęściej grywał postaci: "członka gangu", "czarnego faceta" lub "włóczęgi". Podziękował przy tym swojemu agentowi, menedżerowi i prawnikowi za "zapewnienie mi strefy komfortu, dzięki której zawsze wiedziałem, jakie będą moje dwa następne projekty".



Samuel L. Jackson jest jednym z ulubionych aktorów Quentina Tarantino. Poza "Pulp Fiction", współpracował z tym reżyserem przy "Django", "Nienawistnej ósemce" i "Jackie Brown". Młodsza publiczność będzie go kojarzyć jako Nicka Fury w produkcjach z uniwersum Marvela.

Elaine May: Bill Murray za Zełenskiego

Elaine May została wprowadzona na scenę przez Billa Murraya, który nazwał scenarzystkę "Barw kampanii" "prawdopodobnie najpiękniejszą i najinteligentniejszą kobietą, z jaką pracowałem". "Powiedzieli mi, że zapowie mnie Zełenski. Dzięki bogu, że zamiast niego wzięli Billa" - zażartowała May, nawiązując do pogłosek, jakoby prezydent Ukrainy miał połączyć się na żywo z Kodak Theatre podczas niedzielnej gali Oscarów.



Elaine May do Oscara była nominowana dwukrotnie - za scenariusz do filmów: "Niebiosa mogą zaczekać" (1978) oraz "Barwy kampanii" (1998).

Liv Ullmann: Uczyniła Bergmana wielkim reżyserem

Liv Ullmann to z kolei norweska aktorka, która była jedną z muz Ingmara Bergmana. Ma na koncie nominacje do Oscara za role w filmach "Emigranci" (1971) oraz "Twarzą w twarz" (1976).

Zapowiadając Liv Ullmann, aktor John Lithgow przypomniał, że dorobek norweskiej aktorki często sprowadzany jest wyłącznie do ról u Ingmara Bergmana. "Bergman nigdy nie stałby się jednym z największych reżyserów w historii kina, gdyby nie Liv Ullmann" - zaznaczył aktor.

Natomiast Danny Glover , gwiazdor filmów z serii "Zabójcza broń", jest ambasadorem dobrej woli UNICEF, zabiegającym o jak najszerszy dostęp Amerykanów do edukacji i służby zdrowia. 75-letni aktor otrzymał Jean Hersholt Humanitarian Award.

