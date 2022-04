Jerrod Carmichael i Chris Redd, gospodarze programu "Saturday Night Live", postanowili sparodiować słynne wydarzenie, które oglądał na żywo cały filmowy świat podczas 94. oscarowej gali.

Will Smith podczas Oscarów wywołał skandal

W czasie oscarowej gali w Dolby Theatre doszło do zaskakującego incydentu. Gdy prowadzący Chris Rock zażartował z łysej głowy Jady Pinkett-Smith , jej mąż Will Smith wyszedł na scenę i go spoliczkował. Krótko po tym zdarzeniu transmisja została na chwilę przerwana.

Przypomnijmy, że żona Willa Smitha cierpi od kilku lat na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.

Tego samego wieczora Will Smith odebrał Oscara za najlepszą pierwszoplanowa rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" .

"Saturday Night Live": Parodia oscarowej afery

2 kwietnia w programie "Saturday Night Live" Jerrod Carmichael i Chris Redd wcielili się w Willa Smitha i Chrisa Rocka. Panowie przedstawili wymianę zdań pomiędzy hollywoodzkimi aktorami.



Scenka zaczyna się od tego, że gospodarze SNL siedzą obok siebie i "grają" Willa Smitha i Chris Rocka. Jerrod Carmichael jako Chris Rock zachwyca się filmem "W pogoni za szczęściem", w którym główną rolę grał Will Smith (Chris Redd). W pewnym momencie Reed prosi Carmichaela o selfie, ale wtedy ten robi sobie żarty z Jady Pinkett-Smith.

"Trzymaj imię mojej żony z dala od twoich pieprzonych ust!" - wybucha Redd i dodaje: "Kocham Oscary, człowieku". Później Redd pyta Carmichaela, kto jest jego ulubionym komikiem, na co ten odpowiada: "Chri - nikt".

Publiczność zgromadzona w studiu programu amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC wybucha śmiechem.



Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

W piątek, 1 kwietnia, Will Smith zrezygnował z członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej, przyznającej Oscary.

"Aktor Will Smith zrezygnował z Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej po tym, jak spoliczkował prezentera Chrisa Rocka podczas ceremonii rozdania Oscarów" - podał Reuters powołując się na oświadczenie aktora, opublikowane w amerykańskim magazynie branżowym "Variety".

"Zdradziłem zaufanie Akademii. Pozbawiłem innych nominowanych i zwycięzców możliwości świętowania i bycia uhonorowanym za ich niezwykłą pracę" - przekazał Will Smith.

"Rezygnuję z członkostwa w Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej i zaakceptuję wszelkie dalsze konsekwencje, które Rada uzna za stosowne" - dodał aktor w specjalnym oświadczeniu.

