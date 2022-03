Policzek, który Will Smith wymierzył na scenie prezenterowi oscarowej gali, wciąż budzi ogromne kontrowersje. Niektórzy natychmiast wzięli w obronę aktora chwaląc go za to, że rycersko bronił żony, z której chwilę wcześniej zażartował Chris Rock. Spora grupa komentatorów, do której zalicza się choćby Piers Morgan, zdaje się bagatelizować całe zajście twierdząc, że uderzenie kogoś w twarz nie kwalifikuje się jako przemoc. A jednak coraz więcej osób publicznie potępia agresywne zachowanie Smitha, podkreślając przy tym bierność organizatorów ceremonii, którzy pozwolili mu uczestniczyć w dalszej części imprezy. Do grona oburzonych należy Wanda Sykes, która wraz z Amy Schumer i Reginą Hall pełniła funkcję gospodyni tegorocznej gali wręczenia Oscarów.

Wanda Sykes: Opowiada o incydencie ze swojej perspektywy

Goszcząc w programie "The Ellen DeGeneres Show" komiczka opowiedziała o tym, jak zdarzenie to wyglądało z jej perspektywy. "Regina i ja właśnie zapowiedziałyśmy Chrisa. Miałam się przebrać, więc pobiegłam szybko do swojej przyczepy, gdyż bardzo chciałam zdążyć zobaczyć jego występ. To się stało, gdy akurat wyszłam z przyczepy. Dotarłam za kulisy i zobaczyłam na ekranie Willa Smitha schodzącego ze sceny, gdy było już po wszystkim. Ludzie wokół szeptali mając przerażone miny, a ja nie wiedziałam, co się dzieje. Potem ktoś pokazał mi nagranie" - relacjonowała Sykes.

Jak podkreśliła komiczka, incydent ten wywołał u niej szok i wściekłość. "Poczułam się okropnie. To było obrzydliwe. Nadal jestem przerażona. Kiedy zobaczyłam, że pozwolili mu zostać, a potem osobiście odebrać nagrodę, pomyślałam, że to doprawdy bardzo zły komunikat. Jeśli kogoś atakujesz, powinieneś zostać natychmiast wyprowadzony z budynku. Koniec kropka. To, że pozwolili mu tam być i bawić się z innymi, było po prostu ohydne. Gdy ogłoszono, że Smith został laureatem, chciałam wbiec na scenę i powiedzieć: ‘Niestety Will nie mógł być tu dziś razem z nami’" - zaznaczyła Sykes. I dodała, że oczekuje od Smitha przeprosin. "Byłyśmy gospodyniami. Tego wieczoru to był nasz dom, do którego was zaprosiłyśmy i dołożyłyśmy wszelkich starań, by wszyscy dobrze się bawili. I nikt nas nie przeprosił za to, co się wydarzyło. A naprawdę ciężko pracowałyśmy, by posklejać ten program" - stwierdziła.

Sykes ujawniła przy okazji, że przeprosiny otrzymała od Chrisa Rocka - osoby, która jej zdaniem najmniej zawiniła. "Gdy tylko do niego podeszłam, powiedział: 'Bardzo cię przepraszam'. Zapytałam, za co właściwie mnie przeprasza, a on odparł: 'To miała być wasza noc - twoja, Amy i Reginy. Wykonałyście wspaniałą pracę. Tak mi przykro, że teraz wszyscy będą mówić tylko o tej sytuacji'. Taki właśnie jest Chris. Nie zasłużył na to, co go spotkało" - wyznała gospodyni oscarowej gali.

Amerykańska Akademia Filmowa opublikowała tymczasem oświadczenie, w którym poinformowała, że wszczyna przeciwko Smithowi postępowanie dyscyplinarne. Jak podkreślili przedstawiciele instytucji, tuż po ataku na Chrisa Rocka w istocie poproszono Smitha o opuszczenie ceremonii. Gwiazdor jednak odmówił. "Zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy lepiej poradzić sobie z tą sytuacją" - przyznali.

