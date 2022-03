Will Smith kojarzony jest przede wszystkim ze znakomitych ról komediowych. W rzeczywistości jego życie nie było jednak pasmem niekończących się sukcesów.

Losy Willa Smitha mogą być inspiracją do nakręcenia niejednego filmu. Nie byłaby to jednak wyłącznie opowieść o złotym chłopcu show-biznesu, który najpierw w latach 80. zrobił oszałamiającą karierę muzyczną jako raper The Fresh Prince, a potem został gwiazdą najbardziej kasowych filmów Hollywood, takich jak "Bad Boys" , "Dzień Niepodległości" , " "Faceci w czerni" , "Bardzo Dziki Zachód" czy "Legion samobójców ".



Will Smith urodził się 25 września 1968 roku w Filadelfii (Pensylwania, USA), tam spędził dzieciństwo. Jego mama pracowała w zarządzie szkoły, a ojciec Willard Christopher Smith Sr. był inżynierem. Gdy miał 13 lat, jego rodzice rozstali się, ale formalny rozwód nastąpił dopiero w 2000 roku. Jego ojciec zmagał się z chorobą alkoholową.

Aktor o tym bolesnym etapie swojego życia napisał w swojej biografii "Will".



"King Richard. Zwycięska rodzina": Will Smith w podwójnej roli

"King Richard. Zwycięska rodzina" to film przedstawiający niezwykłą historię sióstr Sereny i Venus Williams. W rolę ojca, trenera i menedżera tenisistek wcielił się Will Smith, który jest także producentem obrazu.

53-letni aktor nie ukrywa, że już dawno temu "zakochał się" w Richardzie Williamsie. Ojciec tenisistek zaimponował mu, broniąc 14-letniej wówczas Venus przed natarczywym dziennikarzem.

"Ten wyraz twarzy Venus... Pozostał w moim sercu. Wiedziałem, że pewnego dnia chcę pokazać światu ojca chroniącego w taki sposób swoją córkę" - powiedział Will Smith podczas konferencji prasowej online.

Smith gra w filmie rolę pierwszoplanową. Richard Williams, trener samouk, jeszcze przed narodzinami córek przygotował szczegółowy plan na ich karierę tenisową i razem z nimi przeszedł drogę z ubogich przedmieść Los Angeles do zwycięstw w największych turniejach. Początek nie był jednak łatwy. Ojciec musiał bardzo się starać, by znaleźć córkom profesjonalnego trenera w ekskluzywnych klubach tenisowych w Kalifornii, gdzie witano go rasistowskimi kpinami.

Film jest nominowany do Oscarów w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza piosenka oraz najlepszy montaż.

Oscary 2022: Najlepszy aktor - kto wygra?

Oscar w tej kategorii trafi - według bukmacherów - do Willa Smitha ( "King Rrichard: Zwycięska rodzina" ). Kurs to jedynie 1.10. Następną lokatę zajmuje Benedict Cumberbatch ( "Psie pazury" ) - kurs 5.00. Andrew Garfield występujący w "Tick, Tick... Boom!" jest na trzecim miejscu - kurs 15.00. Dwie ostatnie pozycje z identycznym kursem 50.00 zajmują Denzel Washington ("Tragedia Makbeta") i Javier Bardem ("Being the Ricardos").