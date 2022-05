"Ciągle przeżywam traumę. Nie mogę o tym mówić, bo od razu wzbudza to we mnie emocje" - powiedziała Wanda Sykes cytowana przez portal "People".

Wanda Sykes w niecenzuralnych słowach ocenia Willa Smitha

Wbrew tej zapowiedzi stand-uperka miała jednak do powiedzenia kilka zdań na temat zachowania Willa Smitha. Sykes przyznała, że była zaszokowana tym, że Smithowi pozwolono po uderzeniu Chrisa Rocka pozostać na widowni, a potem jakby nic się nie stało wręczono mu Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. "Nie mogłam uwierzyć, że ten dupek dalej tam siedzi. Nie powinieneś, skur...u, siedzieć w otoczeniu prawnika i policjantów? Mam nadzieję, że Will Smith poukłada sobie to wszystko, a do tego czasu: j...ć go!" - powiedziała dalej Sykes.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Wanda Sykes skrytykowała organizatorów gali za to, że nie wyrzucili Smitha z Dolby Theatre. "Pozwolili mu zostać na widowni, cieszyć się resztą przedstawienia i przyjąć Oscara. A ja pomyślałam, że to odrażające. Dali widzom fatalny przekaz. Gdy kogoś pobijesz, powinieneś od razu zostać wyprowadzony. A oni pozwolili mu zostać, co uważam za odrażające. A gdy nadszedł moment wręczenia jego nagrody, powinni po prostu zakomunikować, że Will nie mógł być obecny tego wieczora, by ją odebrać" - mówiła w jednym z poprzednich wywiadów.

Konsekwencje napaści na Chrisa Rocka spadły na Willa Smitha dopiero po ceremonii. Aktor zaczął tracić role, otrzymał dziesięcioletni zakaz pojawiania się na uroczystościach zorganizowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, a także zrzekł się członkostwa w tej organizacji.

