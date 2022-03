Oscary 2022: To one poprowadzą galę. Wygrały na starcie

Stacja ABC, do której należą prawa do transmisji z oscarowej gali, rozpoczyna oscarową kampanię. Zaprezentowała właśnie filmik, którego bohaterkami są trzy gospodynie tegorocznej uroczystości: Amy Schumer , Regina Hall i Wanda Sykes .

W opublikowanym wideo panie siedzą w kuchni, piją wino i rozmawiają na temat przygotowań do oscarowej gali. Obierają sobie za cel, by być lepszymi od zeszłorocznego gospodarza, by po chwili stwierdzić, że przecież żadnego nie było. Podobnie jak rok i dwa lata wcześniej. W efekcie stwierdzają, że wygrały już na starcie.



Wideo Oscary 2022: Prowadzące

Zanim Schumer, Hall i Sykes zostały wybrane do poprowadzenia oscarowej gali, jej producent, Will Packer, przez kilka tygodni prowadził rozmowy z kandydatami i kandydatkami na gospodarza tegorocznej imprezy. Jednym ze scenariuszy na uatrakcyjnienie gali ma być trzyaktowa formuła, w której w każdej godzinie uroczystości widzowie show będą zabawiani przez innego prowadzącego.



Komiczka i aktorka Amy Schumer ma na swoim koncie ma już występy w kilku filmach, własny serial komediowy ("Inside Amy Schumer"), nagrodę Grammy oraz obecność na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu "Time".



Z kolei Regina Hall to aktorka znana z roli Brendy Meeks w serii "Straszny film". Telewizyjna widownia kojarzy ją również z serialu "Allly McBeal".



Trzecia z mających poprowadzić tegoroczną galę Oscarów - Wanda Sykes - to najbardziej doświadczona z całej trójki artystka. Komiczka, aktorka i scenarzystka znana jest jako twórczyni telewizyjnego formatu "The Chris Rock Show". Kojarzymy ją także z aktorskich występów w serialach "Pohamuj entuzjazm" i "Sprawa idealna".



Jak uratować Oscary?

Według "Hollywood Reporter" oglądalność gali oscarowej w 2021 r. - kiedy w kategorii najlepszy film zwyciężył "Nomadland" Chloe Zhao - spadła do 10,4 mln widzów, podczas gdy w 2020 r. - wygrana "Parasite" Bonga Joon-ho - wynosiła 23,6 mln widzów. ABC z pewnością ma nadzieję na odwrócenie tego trendu w bieżącym roku" - ocenił opiniotwórczy portal.



W 2019 r. - po tym, jak z roli prowadzącego galę oscarową zrezygnował oskarżony o homofobię komik Kevin Hart - decyzją Akademii po raz pierwszy od 30 lat ceremonia odbyła się bez gospodarza ani gospodyni. W 2020 r. postanowiono powtórzyć tę formułę. Jak argumentowali wówczas członkowie Akademii, uroczystość bazującą na "osobowościach sław wręczających nagrody" oglądało 30 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co oznacza "nieznaczny wzrost oglądalności" w porównaniu z rokiem 2018.

Również ubiegłoroczna ceremonia wręczenia Oscarów nie miała prowadzącego. W roli prezenterów wręczających nagrody wystąpili m.in. Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Regina King i Brad Pitt. Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń część artystyczną zaprezentowano w Dolby Theatre, a nominowani oraz prezenterzy poszczególnych kategorii zgromadzili się na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles. Ze względu na tych nominowanych, którzy nie mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych, część uroczystości odbyła się poza granicami kraju.



