Oscary 2022: Steven Spielberg potępił decyzję Akademii

Oscary 2022

Kontrowersyjna decyzja Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej o usunięciu z transmisji na żywo z ceremonii rozdania Oscarów aż ośmiu kategorii spotkała się z kolejnym głosem krytyki. I to nie byle kogo, bo samego Stevena Spielberga. Dołączył on tym samym do Guillermo del Toro i Jane Campion, którzy wcześniej również potępili ten pomysł.

Steven Spielberg /Neilson Barnard /Getty Images