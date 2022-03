Do incydentu na oscarowej gali doszło po tym, jak Chris Rock zażartował ze sceny z Willa Smitha oraz jego żony, Jady Pinkett Smith . Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową).



Reklama

Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.

Również dla jej męża było to zbyt wiele. Gwiazdor filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" wstał i spoliczkował Rocka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skandal na oscarowej gali. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka © 2022 Associated Press

Gdy prezenter usiłował rozładować napięcie żartując, że Smith właśnie spuścił mu łomot, aktor odpowiedział mu krzycząc z widowni: "Nie wycieraj sobie pie... gęby moją żoną".



"Już nie będę. Wow, to zdecydowanie najwspanialsza noc w historii telewizji" - odparł Rock. W reakcji na ten incydent amerykańska telewizja przerwała na chwilę transmisję.

Po gali pojawiła się cała masa memów, wykorzystujących spoliczkowanie Rocka przez Smitha. Teraz karierę robi kolejny.



Jest na nim wyraźnie zszokowana Nicole Kidman z szeroko otwartymi ustami. I choć ujęcie zostało zrobione przed "ciosem" gwiazdora filmu "King Richard", nie przeszkadza to internautom do wykorzystywania go w tym kontekście.



Przypomnijmy, że dzień po oscarowej gali Will Smith publicznie przeprosił Chrisa Rocka za uderzenie go w twarz.



"Moje zachowanie podczas rozdania Nagród Akademii było niedopuszczalne i niewybaczalne. Żarty ze mnie to coś, z czym mogę żyć, ale dowcip o chorobie mojej żony to zbyt wiele, zareagowałem emocjonalnie" - przekazał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych laureat Oscara.